Perú se quedó sin final: perdió 3-1 ante Chile en las semifinales del vóley de los Panamericanos Universitarios 2026

Perú perdió 3-1 ante Chile en las semifinales del vóley de los Juegos Panamericanos Universitarios 2026. Crédito: FEDUP

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La selección peruana femenina de vóley no pudo dar un paso más hacia el título en los Juegos Panamericanos Universitarios Lima 2026. El equipo nacional, representado por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), perdió 3-1 frente a Chile en un intenso duelo de semifinales y quedó fuera de la pelea por la medalla de oro. Ahora, la ‘bicolor’ buscará cerrar su participación con un lugar en el podio cuando dispute el encuentro por el bronce ante Argentina.

El elenco ‘bicolor’ llegaba a este compromiso con la moral en alto tras una destacada campaña en el certamen y luego de eliminar a Brasil en la fase previa. Sin embargo, esta vez no logró imponer su juego frente a un rival que aprovechó los errores del conjunto dirigido por Elena Keldibekova para quedarse con el boleto a la final.

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El encuentro comenzó cuesta arriba para el elenco nacional. Chile mostró mayor solidez desde el inicio y sacó provecho de las dificultades peruanas en la recepción, un aspecto que terminó siendo determinante a lo largo del partido. Gracias a ello, las chilenas dominaron el primer parcial y se impusieron con claridad por 25-15.

La reacción peruana llegó en el segundo set. Con mayor orden en defensa y una mejor distribución del juego, la ‘bicolor’ logró recuperar la confianza y equilibró las acciones. Esa mejora se reflejó en el marcador con un 25-22, resultado que devolvía la ilusión de remontar el encuentro.

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Sin embargo, el impulso no fue suficiente. Chile volvió a tomar el control del partido en el tercer parcial, aprovechando nuevamente las fallas de Perú en la recepción y mostrando mayor efectividad en los momentos decisivos. Aunque el equipo nacional luchó punto a punto hasta el final, terminó cediendo por 25-23.

El cuarto set mantuvo la misma intensidad. Perú intentó extender el compromiso al quinto parcial, pero las chilenas administraron mejor la ventaja en el cierre y sellaron el triunfo con un 25-22, confirmando su clasificación a la gran final del torneo universitario.

El equipo nacional se quedó fuera de la final tras sufrir una dura derrota y buscará despedirse del torneo con la medalla de bronce. (Video: FEDUP)

Perú irá por la medalla de bronce

La derrota ante Chile dejó a la selección peruana sin opciones de pelear por el título, pero aún con la posibilidad de cerrar su participación en el podio. Este sábado 1 de agosto, desde las 15:00 horas, el equipo dirigido por Elena Keldibekova enfrentará a Argentina en el partido por la medalla de bronce de los IV FISU America Games Lima 2026.

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La ‘albiceleste’ también se quedó a las puertas de la final tras caer por 1-3 frente a Estados Unidos en la otra semifinal. De esta manera, ambas selecciones buscarán dejar atrás ese tropiezo y cerrar su participación con una victoria que les permita subir al podio.

Chile y Estados Unidos definirán el oro

Con su victoria sobre Perú, Chile aseguró su lugar en la gran final de los Juegos Panamericanos Universitario Lima 2026, donde enfrentará a la temible escuadra de Estados Unidos, que superó la otra semifinal con categoría. El duelo por la medalla de oro se disputará inmediatamente después del partido por el tercer lugar.

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Mientras tanto, el equipo de Elena Keldibekova intentará pasar rápidamente la página y enfocarse en su último reto del campeonato. Una victoria frente a Argentina le permitiría cerrar una campaña positiva con una presea de bronce, luego de un torneo en el que dejó buenas sensaciones más allá de la dolorosa caída en semifinales.