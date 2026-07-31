Florencia Giglio recordó su paso por la Liga Peruana de Vóley y elogió la pasión de los aficionados: “Es una locura”

La chilena Florencia Giglio elogió a la Liga Peruana de Vóley y la pasión de sus hinchas. Crédito: Regatas Lima.

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La Liga Peruana de Vóley continúa consolidándose como una de las competiciones más atractivas de Sudamérica. Así lo confirmó la voleibolista chilena Florencia Giglio, quien recordó con entusiasmo su experiencia en el campeonato nacional y destacó el fervor con el que los aficionados peruanos viven cada encuentro.

La actual jugadora del Heidelberg de España, que defendió las camisetas de Túpac Amaru y Regatas Lima antes de dar el salto al voleibol europeo, aseguró que el ambiente que se vive en los coliseos peruanos fue una de las experiencias más impactantes de su carrera.

“En Perú es una locura, es un coliseo gigante y lo llenan. Por ejemplo, nosotras jugábamos —que yo estuve en Regatas la última temporada y en el Túpac la primera— contra los equipos de fútbol como Alianza Lima o Universitario, y llenaban el coliseo. Era todo el partido con los cantos, los gritos, los bombos. Increíble”, comentó en una entrevista con ’El Living del Team Chile’.

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Las declaraciones de Giglio reflejan el crecimiento que ha experimentado la Liga Peruana en los últimos años. El torneo no solo ha incrementado su nivel competitivo con la llegada de jugadoras extranjeras de jerarquía, sino que también ha logrado atraer cada vez más público a los escenarios deportivos, convirtiéndose en uno de los campeonatos con mayor asistencia de espectadores en el continente.

La voleibolista chilena Florencia Giglio evocó su etapa en Perú cuando defendió las camisetas de Túpac Amaru y Regatas Lima. Crédito: Instagram Livingdelteamchile.

Para muchas voleibolistas sudamericanas, además, la liga peruana se ha convertido en un importante escaparate internacional. La competitividad del certamen y su amplia exposición mediática han permitido que varias jugadoras den el salto a ligas más consolidadas de Europa y otros mercados de alto nivel.

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Ese fue precisamente el caso de Florencia Giglio. Su paso por el voleibol peruano le permitió seguir desarrollando su carrera hasta fichar por el Heidelberg de España —su segundo club en la liga ibérica—, donde continúa compitiendo al máximo nivel. Como ella, varias deportistas han encontrado en el campeonato peruano una plataforma para proyectarse internacionalmente.

Giglio y su última visita a Perú

Florencia Giglio regresó recientemente al país para disputar la Copa Sudamericana de Vóley con la selección chilena, certamen que se desarrolló en el Coliseo Eduardo Dibós de Lima.

El torneo significó un reencuentro especial para la atacante, ya que volvió a compartir escenario con varias jugadoras a las que conoció durante su etapa en Regatas Lima y Túpac Amaru. En el partido inaugural del Grupo A, Chile se enfrentó precisamente a Perú y consiguió una importante victoria que marcó el inicio de una destacada campaña.

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La alegría de la selección chilena contrasta con la desolación del equipo peruano tras caer 3-0 en la Copa Sudamericana. El video muestra la jugada final, la celebración de las ganadoras y la reacción del equipo local ante la inesperada derrota. | Latina

Finalmente, el conjunto sureño terminó en el cuarto lugar de la competencia y aseguró su clasificación al Campeonato Sudamericano que se disputará en Brasil durante el mes de septiembre, un objetivo importante para una selección que continúa creciendo a nivel continental.

El crecimiento de la Liga Peruana de Vóley

El reconocimiento de Giglio se suma al de muchas otras jugadoras extranjeras que han destacado la evolución de la Liga Peruana de Vóley en las últimas temporadas.

La competencia ha elevado considerablemente su nivel gracias a una mayor inversión de los clubes, la llegada de patrocinadores y una cobertura televisiva que ha permitido acercar el campeonato a miles de aficionados dentro y fuera del país. Esto ha favorecido la contratación de voleibolistas de mayor jerarquía y ha incrementado la competitividad entre los equipos.

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El equipo blanquiazul hace historia al conseguir su tercer título consecutivo. Acompaña al equipo en la ceremonia de premiación, la vuelta olímpica y la celebración desbordante junto a sus fanáticos.

Alianza Lima, vigente tricampeón nacional, es uno de los principales ejemplos de ese crecimiento. El conjunto ’blanquiazul’ no solo ha dominado el ámbito local, sino que también ha conseguido actuaciones destacadas en torneos internacionales, contribuyendo a fortalecer el prestigio del voleibol peruano.

Sin embargo, ese desarrollo todavía no se ha traducido plenamente en los resultados de la selección nacional. Aunque el torneo doméstico atraviesa uno de sus mejores momentos y continúa siendo una vitrina para talentos nacionales y extranjeros, Perú aún busca recuperar el protagonismo internacional que lo caracterizó décadas atrás. Precisamente, el desafío de los próximos años será convertir el crecimiento de la liga en una base sólida para impulsar nuevamente el éxito de la ‘bicolor’ en el ámbito continental y mundial.

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