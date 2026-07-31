¿Quién es Erika Muñoz, la esposa de Kenji Fujimori que salió a defenderlo en redes y financia los viajes de la pareja con su propio negocio?

Erika Muñoz Regis, esposa de Kenji Fujimori, defendió al excongresista en Instagram y explicó su ausencia en actividades oficiales de Keiko Fujimori.

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Pocos sabían quién era Erika Muñoz Regis hasta que decidió tomar la palabra. La empresaria y bróker de seguros, esposa del excongresista Kenji Fujimori, se convirtió en tendencia en redes sociales tras publicar en su cuenta de Instagram una defensa pública de su esposo, en la que explicó por qué él no asistió a las actividades oficiales de la presidenta Keiko Fujimori a diferencia del resto de sus hermanos.

La razón, según precisó Muñoz, es que el excongresista cumple una condena judicial que le impide involucrarse en asuntos políticos. La aparición pública de Muñoz, una figura que hasta entonces se había mantenido deliberadamente al margen de la exposición mediática, abrió una oleada de preguntas sobre su identidad, su trayectoria y el estilo de vida que comparte con Kenji Fujimori.

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La empresaria chimbotana Erika Muñoz trabaja como bróker de seguros y comercializa una marca internacional de cosméticos y cuidado personal.

La empresaria es originaria de Chimbote y se dedica a dos actividades principales: la correduría de seguros y la comercialización de una marca internacional de cosméticos y productos de cuidado personal, rubros que promociona activamente a través de sus redes sociales.

La mujer detrás del perfil bajo: empresaria, viajera y soporte en los momentos difíciles

Erika Muñoz y Kenji Fujimori se conocieron en 2009 en un gimnasio al que ambos asistían con regularidad. Fue allí donde surgió el vínculo entre ellos, que con el tiempo derivó en una relación de más de una década. El matrimonio se formalizó en 2020, en plena cuarentena por la pandemia del Covid-19, una ceremonia discreta que encajó con el perfil reservado que Muñoz ha mantenido a lo largo de los años.

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Kenji Fujimori junto a la hija de Erika Muñoz, quien le dedicó un emotivo mensaje por el Día del Padre y lo reconoce como su padrastro.

Desde el inicio de su relación, la empresaria evitó involucrarse públicamente en la vida política de su esposo. Kenji Fujimori ha reconocido en distintas ocasiones que Muñoz fue un apoyo constante durante los procesos judiciales que enfrentó, etapa en la que el excongresista estuvo sometido a prisión preventiva y a una serie de investigaciones por presunto lavado de activos vinculado a aportes de campaña.

La pareja no tiene hijos en común, aunque Muñoz es madre de una joven modelo que reside en el extranjero. La hija de la empresaria ha expresado públicamente su afecto por Fujimori, a quien reconoce como su padrastro, y le dedicó un mensaje por el Día del Padre acompañado de una fotografía de ambos.

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Los negocios de Erika Muñoz permiten los viajes de la pareja a destinos como Argentina, las Islas Galápagos, México y Miami, según sus publicaciones en Instagram.

Cosméticos, seguros y viajes: el negocio que sostiene el estilo de vida de la pareja

Desde que Kenji Fujimori se alejó de la política y reconvirtió su actividad pública hacia el mundo del entretenimiento digital como conductor del programa ‘Tampoco Tampoco’, el motor económico de la pareja recae principalmente en los negocios de Muñoz. La empresaria participa en la red de distribución de una reconocida marca internacional de cosméticos y productos de cuidado personal, y su esposo se ha sumado a esas actividades comerciales como parte de su nueva rutina.

Ese modelo de negocio le permite a la pareja viajar con frecuencia a distintos países por compromisos laborales, viajes que también aprovechan para hacer turismo. En las publicaciones que Muñoz comparte en su cuenta de Instagram, se les ha visto recorriendo destinos como Argentina, las Islas Galápagos, México y Miami, entre otros lugares.

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La propia empresaria usa su perfil en redes sociales para animar a sus seguidores a emprender. “Los sueños están para cumplirse; ahora vivo el mío. Emprende sin miedo”, escribió en la descripción de su cuenta.

Erika Muñoz y Kenji Fujimori se conocieron en 2009 en un gimnasio y formalizaron su matrimonio en 2020 durante la cuarentena por Covid-19.

La defensa pública que la puso en el centro de la atención

La intervención de Erika Muñoz en redes sociales llegó en un momento de alta exposición para la familia Fujimori. La toma de mando de Keiko Fujimori como presidenta de la República generó atención sobre la ausencia de Kenji en los actos oficiales, una ausencia que contrastó con la presencia del resto de sus hermanos.

Ante las especulaciones, fue Muñoz quien salió a dar la explicación: su esposo tiene una condena judicial vigente que le impide participar en actividades que puedan interpretarse como injerencia política. La hermana de la presidenta, Sachi Fujimori, también se pronunció sobre el tema y aclaró que Kenji siempre estuvo invitado a los eventos. “Siempre ha estado invitado”, declaró a los medios.

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