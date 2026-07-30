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“No entrenamos tanto para ir simplemente a pasear”: Perú y su ambición en la Copa Sudamericana de Vóley Masculino 2026

La selección nacional afronta su primer torneo oficial del nuevo proceso con la ilusión de competir ante los mejores de Sudamérica. Leonel Despaigne y Benny Bernaola dejaron claro que el equipo apunta alto en Cochabamba

Benny Bernaola y Leonel Despaigne quieren dejar en alto el nombre de Perú - Crédito: Latina.
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La selección peruana masculina de vóley ya tiene la mira puesta en la Copa Sudamericana 2026, torneo que marcará el inicio oficial del ciclo de Marcos Blanco al frente del combinado nacional. Con una renovación que busca darle mayor competitividad al equipo, la ‘bicolor’ llegará a la cita continental con la intención de dejar una buena imagen y demostrar que está preparada para competir contra los mejores de la región.

A pocos días del debut, los integrantes del plantel dejaron claro que la mentalidad del grupo es ambiciosa. Lejos de conformarse con participar, los jugadores aseguran que el trabajo realizado durante la preparación tiene como objetivo pelear por resultados importantes en un campeonato que reunirá a selecciones de alto nivel.

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Uno de los jugadores que expresó la confianza del equipo fue Leonel Despaigne, quien aseguró que Perú llega con la convicción de competir de igual a igual ante cualquier rival. En declaraciones al programa ‘Somos Vóley’ de Latina, el atacante destacó la intensidad de los entrenamientos y dejó en claro que el grupo no viaja únicamente para cumplir con la participación.

“Yo creo que hemos venido trabajando lo suficientemente duro como para ir a ganarle a cualquier rival. No entrenamos un montón como para ir simplemente a pasear a un campeonato”, señaló el punta de 21 años.

Perú apunta alto en la Copa Sudamericana de Vóley Masculino 2026.
Perú apunta alto en la Copa Sudamericana de Vóley Masculino 2026. Crédito: Instagram

El voleibolista también fue prudente respecto a las metas del equipo y explicó que el objetivo se construirá partido a partido. Sin embargo, no escondió la ilusión de alcanzar una posición destacada en el torneo. “Vamos a ir a, si se puede, buscar un podio, pero vamos a ir partido a partido”, agregó.

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El debut contra Chile

Perú tendrá un desafío exigente desde el inicio, ya que enfrentará a Chile en su primer compromiso de la Copa Sudamericana. Para Despaigne, el rival llegará con ritmo competitivo tras disputar encuentros internacionales, pero la selección peruana confía en sus propias fortalezas.

“Nos toca con un rival fuerte en el debut, que viene ya con partidos fuertes encima, pero somos felizmente un equipo bastante aguerrido y que no le tiene miedo a nadie. Nosotros vamos a ir ahí con todo”, afirmó.

Una selección que apunta alto

La mentalidad competitiva también fue resaltada por Benny Bernaola, uno de los referentes con mayor experiencia dentro del plantel. El jugador señaló que el vóley masculino peruano atraviesa una etapa diferente y que el objetivo ya no es simplemente formar parte de los torneos internacionales.

“De hecho el Perú en el masculino ya pasamos de esa etapa de ir a participar, a competir. Hace muchos años que nosotros ya vamos directamente a competir y a jugarles de igual a igual a todos. Sin miedo al éxito, como se dice”, manifestó.

Estas palabras reflejan la intención del nuevo proceso liderado por Marcos Blanco: construir un equipo con mayor confianza, identidad y capacidad para enfrentarse a rivales de mayor jerarquía.

La selección peruana masculina de vóley atraviesa una nueva etapa bajo la dirección técnica de Marcos Blanco.
La selección peruana masculina de vóley atraviesa una nueva etapa bajo la dirección técnica de Marcos Blanco. Crédito: FPV

Un nuevo ciclo con nombres renovados

Para esta Copa Sudamericana, Marcos Blanco definió una lista de jugadores en la que aparecen referentes como Eduardo Romay, además de nuevos nombres que buscan consolidarse dentro de la selección masculina. La convocatoria forma parte de una etapa de renovación en la que el comando técnico apuesta por mezclar experiencia y juventud.

El torneo será una primera prueba importante para medir el avance del equipo y conocer el verdadero alcance de este nuevo proyecto. Perú sabe que tendrá rivales complicados, pero dentro del grupo existe una idea clara: competir, luchar cada partido y demostrar que el voleibol masculino nacional puede aspirar a objetivos mayores.

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