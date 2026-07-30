Alesia García se marcha del Ferencváros de Hungría luego de dos temporadas: ¿podría llegar a la Liga Femenina de Perú?

Alesia García finalizó su vínculo con el Ferencváros de Hungría luego de dos temporadas. Crédito: Instagram Alesia García.

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Alesia García afrontará un nuevo reto en su carrera profesional. La principal delantera de la selección peruana quedó oficialmente como agente libre luego de finalizar su etapa en el Ferencváros de Hungría, club con el que disputó las últimas dos temporadas y donde conquistó importantes títulos a nivel local. Aunque por el momento no se conoce cuál será su próximo destino, la posibilidad de verla por primera vez en la Liga Femenina de Perú ha comenzado a tomar fuerza en las últimas horas.

El conjunto de Budapest anunció la salida de la atacante nacional a través de sus redes sociales con un mensaje de despedida dirigido a las futbolistas que no continuarán en la institución.

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“Buena suerte y muchas gracias por todo”, publicó el Ferencváros, que además confirmó las partidas de la peruana Alesia García, la ecuatoriana Milagros Díaz y la húngara Bozsik Linett, cerrando así una etapa para tres jugadoras que formaron parte del plantel durante la última campaña.

Ferencváros anunció la salida de la delantera peruana Alesia García. Crédito: Instagram Ferencváros.

Durante su paso por el fútbol húngaro, García dejó una huella importante. La atacante fue una pieza habitual en el esquema del entrenador Balázs Dörnyei y contribuyó a una de las etapas más exitosas del club en los últimos años.

En su primera temporada levantó el título de la Liga de Hungría, mientras que en la campaña 2025-26 amplió su palmarés al conquistar un histórico doblete, quedándose tanto con el campeonato nacional como con la Copa de Hungría. Ese rendimiento también le permitió mantenerse como una de las principales referentes de la selección peruana y consolidarse como una de las futbolistas nacionales con mayor continuidad en el extranjero.

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¿Podría llegar al fútbol peruano?

La incertidumbre sobre el futuro de Alesia García abrió inmediatamente la puerta a diferentes especulaciones. Una de ellas fue planteada por el periodista Ítalo Villafuerte, quien deslizó la posibilidad de que Universitario de Deportes busque incorporar a la atacante para reforzar su plantel con miras a la Copa Libertadores Femenina 2026, que se disputará entre el 15 y el 31 de octubre en Ecuador.

La eventual llegada de la delantera representaría uno de los fichajes más importantes en la historia reciente de la Liga Femenina. No solo por tratarse de la principal atacante de la selección peruana, sino también porque aportaría experiencia internacional tras competir durante dos temporadas en una liga europea y disputar torneos continentales.

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Alesia García (#24) sumó un nuevo título a sus vitrinas con el trofeo Kupa. Crédito: Instagram Alesia García.

Sin embargo, la decisión dependerá exclusivamente de la propia jugadora. Permanecer en el extranjero continúa siendo una alternativa muy atractiva para García, considerando que el fútbol europeo ofrece un nivel competitivo superior y mejores condiciones deportivas que la todavía incipiente Liga Femenina peruana.

El aporte de Alesia García en la Liga de Naciones

Más allá de su rendimiento a nivel de clubes, Alesia García también fue una de las grandes protagonistas de la histórica campaña de la selección peruana en la Liga de Naciones Femenina.

El equipo dirigido por Antonio Spinelli estuvo muy cerca de conseguir una clasificación inédita a la Copa del Mundo de Brasil 2027, quedando a apenas cuatro goles de alcanzar el boleto mundialista tras una destacada fase clasificatoria que ilusionó al fútbol femenino peruano.

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La delantera abrió el marcador en el Callao con remate de penal - Crédito: DSports.

En ese recorrido, la atacante fue la máxima goleadora de la selección y apareció en momentos decisivos para sostener las aspiraciones del equipo.

Su primer tanto llegó el 29 de noviembre de 2025, cuando abrió el camino de la victoria por 3-1 sobre Chile en Cusco con un gol a los 30 minutos. Meses después, el 10 de abril de 2026, volvió a responder en un duelo clave frente a Uruguay, marcando a los 33 minutos en el triunfo por 2-1, nuevamente en la ciudad imperial.

Su tercera conquista llegó el 9 de junio de 2026, cuando convirtió de penal a los 23 minutos en la goleada 4-0 sobre Bolivia en el Callao, resultado invitó a Perú a soñar con la clasificación, pero finalmente el resultado no fue suficiente.

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