Mía Shalit coronó su gran actuación en la Liga de Naciones Femenina 2026 como la mejor arquera de la última fecha doble

Mía Shalit fue reconocida como la mejor portera de la última fecha doble de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol. Crédito: Instagram La Bicolor.

Mía Shalit continúa consolidándose como una de las grandes figuras de la selección peruana femenina. La guardameta del Hapoel Jerusalem recibió un nuevo reconocimiento por parte de la Conmebol al ser incluida en el once ideal de las jornadas 8 y 9 de la Liga de Naciones Femenina 2026, distinción que premia su sobresaliente rendimiento durante la más reciente fecha doble del certamen.

La arquera nacional fue la única representante peruana en la alineación conformada por el ente rector del fútbol sudamericano. Su presencia en este equipo de estrellas no es casualidad, sino la confirmación de una campaña que la ha convertido en una de las futbolistas más determinantes del torneo. De hecho, semanas atrás ya había sido reconocida en el equipo ideal de otra fecha doble, por lo que esta nueva aparición ratifica la regularidad que ha mostrado bajo los tres palos.

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Estos reconocimientos refrendan el excelente momento que atraviesa la guardameta de 23 años, quien también viene de firmar una temporada memorable en Israel. Con el Hapoel Jerusalem conquistó el título de liga y, además, fue distinguida como la mejor arquera del campeonato, un premio individual que reflejó su impacto decisivo en la obtención del trofeo.

Mía Shalit durante el partido de Peru vs Argentina en Buenos Aires. Crédito: La Bicolor.

Su más reciente inclusión en el once ideal de la Conmebol tuvo como principal argumento la actuación que firmó frente a Argentina en Buenos Aires. Aunque la selección peruana no pudo evitar la derrota, Shalit se convirtió en una de las figuras de la noche gracias a una serie de intervenciones que evitaron que el marcador fuera mucho más amplio.

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La portera respondió con solvencia ante los constantes ataques de las dirigidas por Germán Portanova y sostuvo a Perú en los momentos de mayor presión. Con reflejos rápidos y gran lectura de juego, frustró en varias ocasiones a las delanteras argentinas y mantuvo con vida al conjunto nacional durante buena parte del encuentro. Su desempeño fue clave para que el equipo de Antonio Spinelli llegara a la última jornada del torneo con opciones matemáticas de seguir luchando por sus objetivos.

La peruana integra un destacado once ideal conformado por figuras de las principales selecciones sudamericanas. Junto a Shalit aparecen Manuela Vanegas y Ana María Guzmán de Colombia, además de Yenifer Giménez de Venezuela en la última línea. El mediocampo está integrado por Florencia Bonsegundo de Argentina, Stefany Cedeño de Ecuador, Dulce Quintana de Paraguay y Leicy Santos de Colombia. En ataque destacan tres nombres de enorme presente internacional: Linda Caicedo de Colombia, Deyna Castellanos de Venezuela y Claudia Martínez de Paraguay.

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El once ideal de la última fecha doble de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol. Crédito: Conmebol.

La presencia de Mía Shalit entre semejante constelación de figuras no hace más que confirmar el gran momento que atraviesa la guardameta peruana, una futbolista que sigue acumulando reconocimientos y que se ha convertido en una de las principales referentes de la selección nacional.

Una victoria final agridulce

El desenlace de la jornada final dejó la sensación de que Perú estuvo más cerca de lo imaginado de alcanzar una clasificación histórica. Antes de iniciar las acciones en el Callao, el panorama parecía poco menos que imposible. La selección necesitaba que Paraguay perdiera en condición de local y que Ecuador no consiguiera una victoria, además de golear a Bolivia por una diferencia cercana a los diez tantos.

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Contra todo pronóstico, los resultados externos acompañaron. Paraguay cayó en Asunción y Ecuador terminó sucumbiendo de manera agónica frente a Argentina en el estadio Atahualpa. De pronto, el milagro parecía tomar forma.

La 'bicolor' goleó 4-0 a la 'verde' en el estadio Miguel Grau del Callao, aunque no alcanzó para la clasificación - Crédito: DSports.

Sin embargo, la tarea pendiente estaba en manos de las dirigidas por Antonio Spinelli. Perú necesitaba vencer por 9-0 a una selección boliviana que atraviesa serias dificultades estructurales y carece de una competencia profesional consolidada. El marcador final de 4-0 terminó dejando a la ‘bicolor’ a solo cinco goles de una clasificación que durante gran parte de la campaña parecía inalcanzable.