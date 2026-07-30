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Tragedia en Chincha: buscan a adolescente de 14 años desaparecido tras ser arrastrado por el mar en playa Las Totoritas

El menor fue visto por última vez cerca de la orilla y, desde entonces, sus familiares solicitan mayor apoyo de las autoridades para reforzar las labores de búsqueda

Un adolescente de 14 años desapareció tras ser arrastrado por el mar en la playa Las Totoritas, Chincha. Su familia pide ayuda urgente mientras la Unidad de Salvataje de la PNP y equipos de apoyo continúan la búsqueda. Fuente: 24 Horas / Panamericana Televisión
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Piden ayuda urgente para encontrar a menor de edad. A orillas de la playa Las Totoritas, en Chincha, una madre mantiene la esperanza de encontrar a su hijo de 14 años, quien desapareció luego de ser arrastrado por la fuerza de las olas durante la tarde del último día.

El adolescente, identificado como N. M., habría ingresado al mar cerca de las 2:00 p. m., cuando se encontraba junto a sus familiares en el distrito de Grocio Prado. Según los primeros reportes, una corriente lo llevó hacia una zona más profunda y sus acompañantes perdieron de vista al menor.

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Desde ese momento, familiares, vecinos y equipos de rescate participan en la búsqueda del menor desaparecido en la playa Las Totoritas de Chincha. El operativo cuenta con la presencia de personal de la Unidad de Salvataje de la Policía Nacional y apoyo de drones para ampliar el área de rastreo en el litoral.

Varias personas de pie en una playa de arena clara observan el mar con olas. El cielo es azul y despejado
Familiares y equipos de rescate buscan a menor de 14 años desaparecido en la playa Las Totoritas, Chincha, luego de ser arrastrado por las olas. (Captura: Chincha En La Noticia )

Menor fue arrastrado por el mar mientras se encontraba cerca de la orilla

La emergencia ocurrió durante una jornada familiar en la playa Las Totoritas, ubicada en la provincia de Chincha, región Ica. Testigos indicaron que el adolescente habría sido sorprendido por la fuerza del mar cuando permanecía cerca de la orilla.

Tras advertir su desaparición, sus familiares alertaron a las autoridades y comenzaron las labores iniciales de búsqueda. La zona fue recorrida por rescatistas que inspeccionaron distintos puntos del litoral con el objetivo de ubicar al adolescente.

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La desaparición generó momentos de angustia entre los familiares del menor, quienes permanecieron en la zona durante las horas posteriores al incidente a la espera de información sobre su ubicación.

Una playa de arena clara con un poste vertical, una tela blanca colgando y una botella de plástico en la base. Personas y estructuras al fondo
Un poste improvisado con una tela blanca se observa en la arena de playa Las Totoritas, Chincha, durante la búsqueda del menor desaparecido. (Captura: Facebook / Chincha En La Noticia )

Familiares piden apoyo con equipos especializados para reforzar la búsqueda

La desesperación aumentó con el paso de las horas. La abuela del adolescente pidió ayuda a las autoridades y solicitó la presencia de equipos especializados para reforzar el operativo de rescate.

“Mi nieto hace más de una hora que se lo ha llevado la ola”, expresó entre lágrimas, mientras reclamaba apoyo con una moto acuática para ampliar la búsqueda en el mar.

La familia también pidió la intervención de la Capitanía de Puerto, la Policía y otras instituciones para sumar recursos que permitan continuar con el rastreo. En medio de la espera, la madre del menor lanzó flores al océano mientras realizaba oraciones por el regreso de su hijo.

Retrato de un joven con una barra negra en los ojos y una imagen borrosa de dos personas en el agua de un mar agitado
La imagen combina el retrato de N. M., el adolescente de 14 años desaparecido, con una escena borrosa de personas en el mar de la playa Las Totoritas, en Chincha. (Composición: Infobae Perú)

Operativo continúa con drones y personal de Salvataje de la PNP

Las labores para encontrar al adolescente desaparecido en Chincha continúan con la participación de la Unidad de Salvataje de la Policía Nacional y personal de Serenazgo. Además, se utilizaron drones para cubrir una mayor extensión de la zona marítima.

Hasta el cierre de este informe, el menor aún no había sido ubicado. Los equipos de rescate mantienen las acciones de búsqueda mientras los familiares permanecen en los alrededores de la playa Las Totoritas.

Las autoridades exhortaron a la población a respetar las zonas seguras de baño y evitar ingresar al mar bajo condiciones que puedan representar un riesgo. Asimismo, pidieron comunicar cualquier información que pueda contribuir a encontrar al adolescente.

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