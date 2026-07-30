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EsSalud crea espacio de apoyo para familias que han perdido un bebé: cómo funciona el Código Mariposa

El Hospital Rebagliati inauguró una sala especializada para brindar contención emocional y acompañamiento tras una pérdida gestacional o en los primeros días de vida

Duelo perinatal afecta a 1 de cada 4 mujeres, según la OMS. | Foto: Diari de Tarragona
Duelo perinatal afecta a 1 de cada 4 mujeres, según la OMS. | Foto: Diari de Tarragona
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La pérdida de un bebé durante el embarazo o en los primeros días de vida representa una de las experiencias más difíciles para una familia. Sin embargo, durante años este tipo de duelo permaneció invisibilizado dentro de los servicios de salud, donde muchas madres y padres afrontaban el proceso sin un acompañamiento especializado ni espacios adecuados para despedirse de sus hijos.

Con el objetivo de brindar una atención más humana, EsSalud puso en funcionamiento una Sala de Acompañamiento para Duelo Gestacional y Perinatal en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, una iniciativa que forma parte de la implementación del Código Mariposa, protocolo diseñado para ofrecer apoyo emocional, respeto y contención a las familias que atraviesan una pérdida gestacional o perinatal.

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¿Qué es el Código Mariposa y cómo acompaña a las familias durante el duelo?

Duelo perinatal

El Servicio de Neonatología del hospital Rebagliati se convirtió en uno de los primeros establecimientos de EsSalud en implementar el Código Mariposa, una estrategia hospitalaria que activa un conjunto de acciones orientadas a acompañar a madres, padres y familiares desde el momento en que ocurre la pérdida de un bebé.

La iniciativa no solo contempla un ambiente privado para que las familias puedan despedirse de sus hijos, sino que también incorpora protocolos de comunicación y atención emocional para el personal de salud.

De acuerdo con Gina Casquero Mayuntupa, enfermera asistencial del Servicio de Neonatología y presidenta del Comité Código Mariposa del hospital Rebagliati, el proyecto nació a partir de la experiencia compartida por mujeres que vivieron una pérdida gestacional o perinatal y que encontraron en experiencias internacionales modelos de atención centrados en la dignidad de las familias.

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Ese trabajo terminó impulsando la Ley N.° 32132, promulgada en octubre de 2024, norma que respalda la implementación de este tipo de protocolos en los establecimientos de salud del país.

La especialista explicó que uno de los principales objetivos del Código Mariposa es fortalecer la humanización de la atención médica en situaciones especialmente sensibles.

Esto implica que los profesionales reciban orientación sobre la forma de comunicar una mala noticia, el lenguaje que debe emplearse durante el proceso y las herramientas necesarias para ofrecer contención emocional sin minimizar el dolor de los padres.

Según indicó Casquero, muchos profesionales de la salud no reciben formación específica para enfrentar este tipo de situaciones, por lo que el protocolo también busca capacitarlos en habilidades relacionadas con la empatía, la escucha activa y el acompañamiento respetuoso.

Como parte de esta estrategia, el hospital trabaja junto al Círculo de Apoyo ante el Duelo de Perú, organización que entrega una caja de recuerdos con objetos simbólicos para las familias. En ella pueden conservar huellas, fotografías u otros elementos que representen el vínculo con el bebé y que posteriormente puedan convertirse en una ayuda durante el proceso de duelo.

Además, se promueve la participación de madres y padres en grupos de apoyo donde otras familias comparten experiencias similares, generando espacios de escucha y comprensión.

¿Qué hacer si una amiga o familiar pierde un bebé?

27/02/2019 Mano de bebé recién nacido ESPAÑA EUROPA MADRID SALUD VERITAS INTERCONTINENTAL
27/02/2019 Mano de bebé recién nacido ESPAÑA EUROPA MADRID SALUD VERITAS INTERCONTINENTAL

Los especialistas recomiendan que familiares y amigos prioricen la empatía y la escucha por encima de cualquier intento de encontrar explicaciones o frases de consuelo. Expresiones como “puedes tener otro hijo”, “eres joven”, “el tiempo lo cura todo”, “todo pasa por algo” o “debes ser fuerte” pueden minimizar el dolor de los padres y hacer que se sientan incomprendidos.

En cambio, una de las formas más valiosas de acompañar es reconocer la pérdida y validar las emociones. Frases sencillas como “siento mucho lo que ha pasado” o preguntar “¿cómo te sientes?”, dejando espacio para escuchar sin juzgar, suelen ser de mayor ayuda.

Si el bebé tenía un nombre, los especialistas aconsejan utilizarlo al conversar con la familia. También recomiendan respetar los tiempos del duelo, comprender que cada persona vive este proceso de manera distinta y evitar presionar para que “supere” rápidamente la pérdida.

Durante la hospitalización, familiares y amigos pueden ofrecer ayuda práctica, como acompañar en trámites médicos o administrativos, cuidar a otros hijos o simplemente permanecer disponibles si los padres desean compañía. También es importante entender si, en determinados momentos, la familia prefiere estar sola.

Tras el alta médica, el apoyo continúa siendo fundamental. Mantener el contacto mediante llamadas o mensajes, recordar fechas significativas como el aniversario del nacimiento o de la pérdida del bebé, y ofrecer ayuda con tareas cotidianas son acciones que pueden aliviar parte de la carga emocional.

Los especialistas también recuerdan que el duelo perinatal no afecta únicamente a la madre gestante. La pareja y otros integrantes de la familia también pueden experimentar un profundo sufrimiento, aunque lo expresen de maneras diferentes. Por ello, recomiendan brindar apoyo a todos los miembros del entorno familiar y respetar la forma en que cada uno afronta la pérdida.

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