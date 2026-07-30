La polémica declaración de Eduardo Salvio tras la eliminación de Lanús de la Copa Sudamericana a manos de Cienciano

Cienciano firmó una remontada contundente y dejó fuera a Lanús de la Copa Sudamericana 2026 al derrotarlo 4-0 en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco. La serie venía condicionada por el 2-0 que el equipo argentino había conseguido en la ida, pero el conjunto peruano revirtió el cruce con un global de 4-2 y avanzó a los octavos de final.
Más allá del golpe deportivo para el “Granate”, el foco de la jornada se desplazó hacia las palabras de Eduardo “Toto” Salvio. El futbolista expresó su malestar por el desarrollo del partido y sostuvo que la altura fue determinante, en una declaración que generó polémica por el modo en que relativizó el rendimiento del rival y el sentido de la clasificación.
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La goleada en Cusco que cambió la serie
El encuentro en Perú reescribió por completo un cruce que parecía encaminado para Lanús tras la ventaja obtenida en Argentina. En el Inca Garcilaso de la Vega, Cienciano impuso condiciones y construyó un 4-0 que no solo igualó el marcador global, sino que terminó por inclinarlo a su favor.
La diferencia en el resultado fue decisiva: el 4-0 dejó sin margen de reacción al equipo argentino y selló la eliminación en la instancia de playoffs. El global final, 4-2 para Cienciano, confirmó el pasaje del conjunto cusqueño a los octavos de final del certamen continental.
El partido también instaló un debate que suele aparecer en este tipo de series: el impacto del contexto geográfico en el rendimiento. Esa lectura, sin embargo, tomó un tono más áspero cuando fue planteada desde la voz de uno de los protagonistas de Lanús inmediatamente después del encuentro.
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La frase de Salvio que provocó controversia
Eduardo Salvio habló tras el 4-0 y dejó una definición que encendió la discusión. En diálogo con DSports, el futbolista describió el enojo por no haber ejecutado el plan previsto y vinculó el desenlace con las condiciones del escenario.
“Sí, la verdad nos vamos con bronca porque un partido que pensábamos en jugarlo de otra forma, no pudimos hacer lo que, lo que trabajamos, pero bueno, te vas con bronca porque creo yo que en circunstancias normales este equipo nunca eliminaría a Lanús, pero, pero bueno, venía a jugar a la altura, tiene esas cosas, es parte del fútbol, venía a jugar acá, cuesta, pero bueno, eh, como te digo, creo yo que en circunstancias normales creo que todo el mundo sabe que este equipo nunca eliminaría a Lanús, nunca”.
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La afirmación apuntó de manera directa a restarle peso a lo ocurrido en la cancha. El eje de su argumento se concentró en la incidencia de jugar en altura y en la idea de que, sin esa variable, el resultado habría sido distinto, una interpretación que dejó en segundo plano el 4-0 y el pasaje conseguido por Cienciano.
En su explicación, Salvio insistió en que el equipo no pudo llevar a la práctica lo trabajado y remarcó la frustración por cómo se dio el partido. Al reiterar que “en circunstancias normales” la eliminación no habría sucedido, su postura expuso el contraste entre la contundencia del marcador y el análisis que eligió hacer del desenlace.
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Lo que viene para Cienciano en octavos
Con la clasificación asegurada, Cienciano se preparará para un cruce de alta exigencia en la siguiente ronda. Su rival en octavos será Botafogo, de Brasil, que avanzó como líder del Grupo E, por delante de Caracas, Racing e Independiente Petrolero.
La serie está programada para disputarse en las próximas semanas. Según el calendario de la Conmebol, el partido de ida se jugará entre el 11 y el 13 de agosto, mientras que la vuelta se disputará entre el 18 y el 20 del mismo mes.
El equipo cusqueño llegará a esa llave impulsado por el impacto de una victoria que revirtió por completo una eliminatoria que se le había presentado cuesta arriba. Lanús, en cambio, cerró su participación en el torneo tras una derrota amplia y con una declaración de Salvio que, por su tono y contenido, terminó por convertirse en uno de los temas centrales de la noche en Cusco.
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