Keiko Fujimori EN VIVO HOY 30 de julio: las actividades en su tercer día como presidenta del Perú

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, inició su tercer día de mandato luego de jurar como la máxima autoridad del país. La mandataria salió de su residencia en San Borja poco antes de las nueve de la mañana, acompañada por la comitiva presidencial, para dirigirse al distrito de Lince, donde se realizará una Misa de Acción de Gracias organizada por la iglesia evangélica.

La ceremonia congrega a autoridades del Ejecutivo y el Legislativo. Se trata de una tradición que, desde hace 21 años, cuenta con la asistencia de los jefes de Estado. En esta ocasión, además de la presidenta, fueron invitados los ministros de Estado y el presidente del Congreso, Miguel Torres.

Infobae conoció que hasta el momento se tiene agenda como parte de sus actividades esta misa de agradecimiento, pero que en el transcurso del día podría pactarse más actividades para hoy jueves 30 de julio.