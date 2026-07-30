Keiko Fujimori EN VIVO HOY 30 de julio: las actividades en su tercer día como presidenta del Perú

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, inició su tercer día de mandato luego de jurar como la máxima autoridad del país. La mandataria salió de su residencia en San Borja poco antes de las nueve de la mañana, acompañada por la comitiva presidencial, para dirigirse al distrito de Lince, donde se realizará una Misa de Acción de Gracias organizada por la iglesia evangélica.
La ceremonia congrega a autoridades del Ejecutivo y el Legislativo. Se trata de una tradición que, desde hace 21 años, cuenta con la asistencia de los jefes de Estado. En esta ocasión, además de la presidenta, fueron invitados los ministros de Estado y el presidente del Congreso, Miguel Torres.
Infobae conoció que hasta el momento se tiene agenda como parte de sus actividades esta misa de agradecimiento, pero que en el transcurso del día podría pactarse más actividades para hoy jueves 30 de julio.
En Lince sigue en vivo la ceremonia de Acción de Gracias por el Perú con la presencia de Keiko Fujimori
Primera sesión del Consejo de Ministros
La mandataria Keiko Fujimori presidió la primera sesión ordinaria del Consejo de Ministros junto al jefe del gabinete, Luis Galarreta, antes de participar en la Gran Parada y Desfile Militar del 29 de julio. La reunión se centró en analizar estrategias para reforzar la seguridad ciudadana, el aumento del empleo y la modernización del Estado.
Durante la sesión, el Ejecutivo revisó un decreto supremo con el que buscará facultades legislativas ante el Congreso de la República, con el objetivo de dotar al Gobierno de instrumentos legales que permitan actuar con mayor rapidez frente a los desafíos del país. Este tema fue mencionado en su primer mensaje a la Nación como parte de las primeras acciones que haría.
El gabinete acordó que la aprobación de esta medida se considerará en la próxima reunión ministerial. Además, la agenda incluyó la evaluación de la continuidad de la intervención de emergencia en el Sistema Nacional Penitenciario.
Principales anuncios del primer mensaje a la Nación
En su primer mensaje a la ciudanía como presidenta de la República anunció algunas medidas que serán prioritarias en los primeros meses en su gestión.
Entre las acciones principales se encuentra la mitigación del fenómeno El Niño, que contempla la descolmatación de ríos y la construcción de defensas ribereñas en zonas vulnerables. Además, se dispuso asistencia directa para los agricultores afectados por eventos climáticos y se determinó que las Fuerzas Armadas liderarán operaciones en los lugares bajo estado de emergencia.
En materia de infraestructura, precisó una reorganización de los programas de agua, desagüe, electricidad e internet, con énfasis en la reducción de brechas para zonas rurales y urbanas periféricas. El Gobierno confirmó la aceleración de las inversiones en infraestructura vial, educativa y de salud. Destacó la ejecución de los grandes proyectos como las líneas 2, 3, 4, 5 y 6 del Metro de Lima y Callao, la creación de sistemas de metro en Arequipa, Piura y Trujillo.
Respecto a la economía y el empleo, el Ejecutivo informó el incremento de la remuneración mínima vital a 1,300 soles y la entrega de un bono compensatorio para micro y pequeñas empresas.
Además, indicó que impulsará la inserción económica y el empleo juvenil mediante la ampliación de Beca 18 y la implementación de la política Jóvenes con Futuro. Para los adultos mayores en situación de pobreza extrema, se duplicará el monto asignado por el programa Pensión 65y se avanzará hacia el establecimiento de una pensión universal.