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Piura y Tumbes registran temperaturas récord de hasta 36 °C y Senamhi advierte que el intenso calor continuará en los próximos días

El organismo meteorológico informó que varias localidades superaron ampliamente los promedios climáticos del mes y advirtió que persistirán las altas temperaturas, la intensa radiación ultravioleta y las ráfagas de viento

Avenida de ciudad con árboles y un edificio religioso de piedra al fondo. Varias personas transitan, algunas con mascarillas y abanicos, una vende botellas de agua.
Habitantes de Piura, con mascarillas y abanicos, caminan por una avenida principal bajo un calor de hasta 36 °C, mientras una vendedora ofrece agua embotellada frente a la catedral. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El incremento de las temperaturas en la costa norte mantiene bajo vigilancia a las autoridades meteorológicas debido a registros poco habituales para esta época del año. Los valores observados durante los últimos días motivaron la emisión de nuevos avisos oficiales, con pronósticos que anticipan la continuidad de las condiciones de calor en varias localidades.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que distintas estaciones de monitoreo de Piura y Tumbes alcanzaron temperaturas máximas que superaron los registros previos disponibles para julio. La entidad vinculó este comportamiento con el calentamiento del mar frente al litoral norte, asociado al desarrollo del Fenómeno El Niño Costero.

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Los datos recopilados por la institución muestran diferencias importantes respecto a los promedios climáticos del mes, situación que también coincide con una mayor presencia de radiación ultravioleta y condiciones atmosféricas que afectan la sensación térmica en diversos sectores de ambas regiones.

Frente a este panorama, el organismo especializado difundió recomendaciones preventivas dirigidas a la población y publicó nuevos avisos meteorológicos con vigencia para los próximos días, debido a la persistencia del escenario previsto.

Estaciones meteorológicas superan registros previos en Piura y Tumbes

El Senamhi precisó que varias de sus estaciones registraron temperaturas máximas sin precedentes dentro de sus series históricas de observación, superiores a cinco décadas en algunos casos.

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Según Jorge Carranza Valle, director de la Dirección Zonal 01 del Senamhi en Piura, el 29 de julio la estación Miraflores, ubicada en la ciudad de Piura, registró una temperatura máxima de 34,2 °C. Ese valor quedó 6,5 °C por encima del promedio normal correspondiente al mes.

Ese mismo día, la estación San Miguel, situada en el distrito de Catacaos, alcanzó los 36,0 °C. De acuerdo con la información del Senamhi, este registro superó en 7,9 °C el promedio habitual para julio.

La entidad también informó que ambos valores dejaron atrás las marcas previas disponibles. En la estación Miraflores se superó el registro de 33,4 °C obtenido el 11 de julio de 1997. En San Miguel quedó atrás el valor de 34,4 °C correspondiente al 4 de julio de 2024.

Tumbes también reporta temperaturas superiores al promedio mensual

Mapa de Sudamérica con Perú en colores de calor. Muestra Piura 36 °C con sol y olas, y Tumbes UP 36 °C con sol. Logo Senamhi.
Un mapa del Perú muestra las altas temperaturas registradas por Senamhi en Piura y Tumbes, donde el calor supera los 36 °C. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La región Tumbes presentó un comportamiento similar, según los datos oficiales del Senamhi. La estación meteorológica El Papayal, ubicada en la provincia de Zarumilla, registró el 27 de julio una temperatura máxima de 36,8 °C.

El organismo indicó que esa cifra quedó 7,9 °C por encima del promedio mensual de 28,9 °C. Además, superó el anterior registro de 35,3 °C correspondiente al 21 de julio de 2023.

Jorge Carranza explicó que durante julio las temperaturas en la costa de Piura y Tumbes permanecieron entre niveles fuertes y extremos. Según el funcionario, este comportamiento responde al calentamiento anómalo de las aguas del mar frente al litoral norte.

Senamhi mantiene avisos por calor y aumento de la velocidad del viento

El Senamhi emitió el Aviso Meteorológico Regional N.° 135, vigente del 30 de julio al 1 de agosto, mediante el cual anticipa un nuevo incremento de la temperatura diurna.

La entidad prevé valores máximos entre 32 °C y 35 °C en la costa, mientras que en la sierra las temperaturas oscilarán entre 18 °C y 29 °C. El aviso también considera escasa nubosidad, elevados niveles de radiación ultravioleta y ráfagas de viento con velocidades de hasta 45 kilómetros por hora.

De forma adicional, el Aviso Meteorológico Regional N.° 136 advierte sobre un incremento de la velocidad del viento en la costa norte entre el 30 y el 31 de julio. El pronóstico contempla velocidades cercanas a los 32 kilómetros por hora.

Según el Senamhi, estas condiciones favorecerán el levantamiento de polvo y arena, además de reducir la visibilidad horizontal. El organismo también prevé presencia de niebla, neblina y lloviznas aisladas durante las noches y madrugadas en sectores cercanos al litoral.

Recomendaciones oficiales para reducir los efectos del calor

Varias personas, incluyendo niños en un coche, en la Plaza de Armas de Lima. Usan abanicos, llevan agua y abrigos. Un cartel indica 28°C.
Familias y trabajadores en la Plaza de Armas de Lima se protegen del sol y el calor de 28 grados con abanicos y agua, a pesar de llevar abrigos consigo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como parte de las medidas preventivas, el Senamhi recomendó mantener una adecuada hidratación y limitar la exposición directa al sol entre las 10:00 y las 16:00 horas.

La entidad también aconsejó utilizar ropa ligera, aplicar protector solar y permanecer en espacios ventilados siempre que resulte posible.

Las recomendaciones ponen especial atención en niños, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y trabajadores expuestos de forma prolongada a las altas temperaturas. Finalmente, el organismo exhortó a la ciudadanía a seguir únicamente la información difundida mediante sus avisos oficiales.

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