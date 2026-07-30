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Horacio Melgarejo, DT de Cienciano, recibe ayuda profesional para evitar polémicas declaraciones tras sanción en Liga 1: “Estoy dolido”

El técnico argentino fue castigado con un año de suspensión en torneos peruanos luego de sus palabras sobre la Copa de la Liga y Agustín Lozano

El técnico de Cienciano decidió ir al psicólogo luego de recibir dura sanción por sus palabras en una entrevista. Créditos: Fútbol Satélite.
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Horacio Melgarejo atraviesa un momento destacado. El técnico argentino resultó determinante en la remontada de Cienciano ante Lanús, que aseguró la clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. Su nombre también cobró notoriedad por su respuesta a una pregunta durante la conferencia de prensa posterior al partido.

Melgarejo participó en la última edición del programa de YouTube Fútbol Satélite, donde abordó diferentes temas. El entrenador de Cienciano explicó los motivos por los que decidió retirarse de la conferencia de prensa tras la victoria frente al actual campeón de la Sudamericana.

“Lo que pasa es que la conferencia de prensa no la pusieron entera. Cuando Julito, mi jefe de prensa, les dice a los periodistas: ‘Última pregunta para el profesor’, ahí aparece este periodista que en una pregunta me hace dos. La primera fue cómo planteó el partido, una cosa así, no me acuerdo bien. Y la segunda es cuando viene el tema de los goles. No sé si es provocadora o lo hacen sin mala intención, pero como ya me prometí cambiar y no entrar en discusión, preferí saludar a la gente, pararme e irme, pero no es que abandoné la rueda de prensa”, señaló Melgarejo.

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El técnico de Cienciano protagonizó curioso momento luego de eliminar a Lanús de la Copa Sudamericana 2026. Créditos: ESPN.

Horacio Melgarejo mostró su arrepentimiento tras sanción en Liga 1

Posteriormente, Horacio Melgarejo se refirió a las declaraciones que provocaron su sanción en la Liga 1, que incluyó un año de suspensión y una multa superior a los 100 mil soles. El entrenador de Cienciano contó que está recibiendo apoyo psicológico para evitar situaciones similares en el futuro.

“Eso es una pregunta que se le tiene que hacer a los directivos, yo estoy tranquilo, con fuerza, sí estoy dolido, porque esas declaraciones que no estuvieron bien por parte mía, porque utilicé mal las palabras, no correspondía el momento, tampoco esas declaraciones, ahora ya está, pedí ayuda a profesionales para que me acompañen en ese camino de poder superar esa clase de reacciones que hasta el momento no le fueron bien ni a mí, ni al club, ni a nadie”, expresó.

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Melgarejo también reiteró sus disculpas, especialmente al presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano. “Vuelvo a pedir disculpas porque al final me equivoqué, eso está claro, la apelación está en la mesa, veremos qué pasa, yo estoy con toda la fuerza del mundo, los jugadores están a muerte y vamos a dar pelea de donde me toque”.

Horacio Melgarejo reveló que recibe ayuda profesional para evitar polémicas declaraciones tras sanción en la Liga 1 2026.
Horacio Melgarejo reveló que recibe ayuda profesional para evitar polémicas declaraciones tras sanción en la Liga 1 2026.

Luego, el técnico profundizó sobre el proceso de ayuda profesional que atraviesa. “Yo pedí ayuda a los profesionales que creía que me van a hacer bien. Estoy haciendo sesiones para mejorar en eso porque lo sentía así. Lo pasé muy mal, lo estoy pasando mal porque no puedo estar el día de los partidos con mis jugadores, que creo que se lo merecen, más allá del gran trabajo que hace el cuerpo técnico”.

Melgarejo explicó que tomó esta decisión por su propio bienestar y el de su familia. “No le voy a asegurar nada a nadie, pero sí le prometí a dos personas, que son las más importantes de mi vida, que no va a volver a pasar. Más allá de que uno tenga una edad, es bueno reconocer y pedir ayuda a un profesional, porque estaba visto que yo solo no lo podía manejar y la gente que me está tratando me está ayudando mucho. No soy quién para prometerle nada a nadie en ese sentido, creo que no corresponde”.

Por último, el argentino remarcó que optó por seguir enfrentando las conferencias de prensa, pese a la posibilidad de evitarse dificultades. “Lo que sí tengo que hacer es cambiar e intentar, porque lo más fácil para mí hubiera sido no ir más a la conferencia de prensa, pero creo que eso es de cobarde. Yo tengo que ir a la conferencia de prensa, respetar al rival, respetar a los árbitros, respetar a la liga peruana y declarar bien como corresponde, sabiendo que soy un cabeza de grupo. Para mí lo más fácil hubiera sido no presentarme más a la conferencia de prensa, pero eso no me mejora como entrenador ni como persona”.

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