Perú vs Chile: horario y dónde ver la semifinal de vóley de los Juegos Panamericanos Universitarios 2026

La selección peruana de vóley se enfrentará a Chile en la semifinal de los Juegos Panamericanos Universitarios 2026.

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La selección peruana de vóley mantiene un destacado desempeño en los Juegos Panamericanos Universitarios 2026, que se desarrollan en Lima. El conjunto dirigido por Elena Keldibekova avanzó a las semifinales del torneo luego de superar a Brasil el jueves 29 de julio. A continuación, se detalla la programación de su próximo partido.

Perú se quedó con un dramático partido ante Brasil y sacó boleto a las semifinales de los Juegos Panamericanos Universitarios. Crédito: YouTube La Cátedra Deportes.

Programación del Perú vs Chile: semifinal de los Juegos Panamericanos Universitarios

Este decisivo encuentro entre Perú y Chile se jugará este jueves 30 de julio a las 17:00 horas de Perú en el Polideportivo Lucha Fuentes, situado en el distrito de Villa El Salvador.

Con respecto a otros países, comenzará de la siguiente manera: a las 16:00 horas de México; a las 17:00 horas de Colombia y Ecuador; a las 18:00 horas de Chile, Estados Unidos, Venezuela y Bolivia; y a las 19:00 horas de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

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Programación de las semifinales de vóley de los Juegos Panamericanos Universitarios 2026.

Dónde ver la semifinal de la selección peruana de vóley en Juegos Panamericanos Universitarios 2026

La semifinal entre Perú y Chile por los Juegos Panamericanos Universitarios se podrá seguir en vivo a través del canal oficial de FISU America en YouTube.

Además, Infobae Perú informará sobre todos los detalles de la participación de la selección nacional de vóley en este torneo a través de su sitio web.

La celebración de la selección peruana de vóley luego de clasificar a la semifinal de los Juegos Panamericanos Universitarios 2026.

Entrada libre para el Perú vs Chile

Los aficionados que deseen acompañar a la selección peruana de vóley en el clásico frente a Chile en el Polideportivo Lucha Fuentes podrán ingresar de manera gratuita.

La Federación Deportiva Universitaria del Perú (FEDUP) informó días atrás: “¡Entrada libre! No hay excusas para perderte la emoción de los IV FISU America Games Lima 2026. Ven a vivir el deporte universitario de alto nivel en los escenarios del IPD y alienta a los mejores atletas del continente. ¡Te esperamos!”.

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Los hinchas tendrán acceso libre al Perú vs Chile, que se disputará en el Polideportivo Lucha Fuentes.

La participación de Perú en los Juegos Panamericanos Universitarios 2026

Perú afronta los Juegos Panamericanos Universitarios 2026 con varias integrantes de la selección nacional. Antonio Rizola facilitó la participación de jugadoras como la armadora Zezé Rojas, central Elizabeth Braithwaite y otras que no fueron incluidas en la lista para la Copa Sudamericana, con el objetivo de que sumen minutos de competencia.

En su debut, el equipo venció 3-0 a Colombia. Luego, superó 3-1 a Brasil, considerado uno de los rivales más exigentes del torneo. En la tercera jornada, cayó 3-0 frente a Estados Unidos. Con estos resultados, la selección peruana se ubicó en el segundo puesto del Grupo A, asegurando su pase a las semifinales.

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El conjunto buscará llegar a la final y acercarse a la medalla de oro en condición de local. En caso de avanzar al partido definitorio, podría enfrentarse nuevamente a Estados Unidos, que parte como favorito en su cruce ante Argentina.

Selección peruana de vóley arrancó con una sólida victoria ante Colombia en los Juegos Panamericanos Universitarios 2026. Crédito: FEDUP

La otra semifinal: Argentina vs Estados Unidos

Perú o Chile sabrán quién será su rival en la final antes de disputar su partido, ya que Argentina y Estados Unidos se enfrentarán en la otra semifinal este jueves 30 de julio a las 15:00 horas en el Polideportivo Lucha Fuentes.

Las jugadoras que conforman la selección peruana en estos Juegos Panamericanos Universitarios 2026

Jeissy Chia

Macarena Zegarra

Moira Zúñiga

Ariana Philipps

María José “Zezé” Rojas

Fátima Villafuerte

Amanda Legario

Alondra Villanueva

Elizabeth Braithwaite

Saskya Silvano

Cielo Carrera

Bárbara Rodríguez

Rosa Medina

Camila Pineda