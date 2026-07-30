Perú vs Chile: horario y dónde ver la semifinal de vóley de los Juegos Panamericanos Universitarios 2026

La selección peruana de vóley mantiene un destacado desempeño en los Juegos Panamericanos Universitarios 2026, que se desarrollan en Lima. El conjunto dirigido por Elena Keldibekova avanzó a las semifinales del torneo luego de superar a Brasil el jueves 29 de julio. A continuación, se detalla la programación de su próximo partido.
Programación del Perú vs Chile: semifinal de los Juegos Panamericanos Universitarios
Este decisivo encuentro entre Perú y Chile se jugará este jueves 30 de julio a las 17:00 horas de Perú en el Polideportivo Lucha Fuentes, situado en el distrito de Villa El Salvador.
Con respecto a otros países, comenzará de la siguiente manera: a las 16:00 horas de México; a las 17:00 horas de Colombia y Ecuador; a las 18:00 horas de Chile, Estados Unidos, Venezuela y Bolivia; y a las 19:00 horas de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.
PUBLICIDAD
Dónde ver la semifinal de la selección peruana de vóley en Juegos Panamericanos Universitarios 2026
La semifinal entre Perú y Chile por los Juegos Panamericanos Universitarios se podrá seguir en vivo a través del canal oficial de FISU America en YouTube.
Además, Infobae Perú informará sobre todos los detalles de la participación de la selección nacional de vóley en este torneo a través de su sitio web.
Entrada libre para el Perú vs Chile
Los aficionados que deseen acompañar a la selección peruana de vóley en el clásico frente a Chile en el Polideportivo Lucha Fuentes podrán ingresar de manera gratuita.
La Federación Deportiva Universitaria del Perú (FEDUP) informó días atrás: “¡Entrada libre! No hay excusas para perderte la emoción de los IV FISU America Games Lima 2026. Ven a vivir el deporte universitario de alto nivel en los escenarios del IPD y alienta a los mejores atletas del continente. ¡Te esperamos!”.
PUBLICIDAD
La participación de Perú en los Juegos Panamericanos Universitarios 2026
Perú afronta los Juegos Panamericanos Universitarios 2026 con varias integrantes de la selección nacional. Antonio Rizola facilitó la participación de jugadoras como la armadora Zezé Rojas, central Elizabeth Braithwaite y otras que no fueron incluidas en la lista para la Copa Sudamericana, con el objetivo de que sumen minutos de competencia.
En su debut, el equipo venció 3-0 a Colombia. Luego, superó 3-1 a Brasil, considerado uno de los rivales más exigentes del torneo. En la tercera jornada, cayó 3-0 frente a Estados Unidos. Con estos resultados, la selección peruana se ubicó en el segundo puesto del Grupo A, asegurando su pase a las semifinales.
PUBLICIDAD
El conjunto buscará llegar a la final y acercarse a la medalla de oro en condición de local. En caso de avanzar al partido definitorio, podría enfrentarse nuevamente a Estados Unidos, que parte como favorito en su cruce ante Argentina.
La otra semifinal: Argentina vs Estados Unidos
Perú o Chile sabrán quién será su rival en la final antes de disputar su partido, ya que Argentina y Estados Unidos se enfrentarán en la otra semifinal este jueves 30 de julio a las 15:00 horas en el Polideportivo Lucha Fuentes.
Las jugadoras que conforman la selección peruana en estos Juegos Panamericanos Universitarios 2026
- Jeissy Chia
- Macarena Zegarra
- Moira Zúñiga
- Ariana Philipps
- María José “Zezé” Rojas
- Fátima Villafuerte
- Amanda Legario
- Alondra Villanueva
- Elizabeth Braithwaite
- Saskya Silvano
- Cielo Carrera
- Bárbara Rodríguez
- Rosa Medina
- Camila Pineda
Más Noticias
Se conoció fecha del debut de Piero Quispe con Universitario en el Torneo Clausura 2026
El volante regresó a la ‘U’ después de 2 años y se alista para su gran estreno. El equipo de Héctor Cúper juega con Cienciano este domingo 2 de agosto en Cusco. ¿Será considerado?
Santiago Ormeño se apunta un desafío inmediato: “Volver a vestir la camiseta de la selección peruana es uno de mis planes a corto plazo”
El ‘Santi’ ha desvelado sus intenciones en diálogo con el área de prensa de Montevideo Wanderers, club al que considera “una excelente oportunidad” para repuntar su carrera, lastrada por malas decisiones
Alejandro Hohberg lanzó punzante mensaje tras clasificación de Cienciano: “Esto es para la gente que puso en duda”
El talentoso volante fue una de las figuras del ‘papá’ con dos goles ante Lanús en Cusco en Copa Sudamericana y respondió a las críticas por el bajo rendimiento de los últimos partidos
Horacio Melgarejo, DT de Cienciano, y su inesperada reacción en conferencia tras eliminar a Lanús: “Nos vemos gente, gracias por todo”
El entrenador argentino recibió una pregunta relacionada con los cuatro goles que su equipo marcó en el encuentro de la Copa Sudamericana 2026
Programación de la fecha 1 de la Copa Federación Sub 17 de Vóley: partidos, horarios y canales TV
Todo está listo para que arranque el torneo internacional con la particiáción de Perú, España, Corea del Sur y República Dominicana. El debut de la ‘blanquirroja’ será este viernes 31 de julio
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD