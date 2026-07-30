Corte de luz en Lima y Callao: Ocho distritos serán afectados por suspensión del servicio de Pluz el 31 de julio

El paisaje urbano de Lima muestra una mezcla de edificios iluminados y zonas en penumbra, reflejando un corte de suministro eléctrico. (Andina)

Guardar

La empresa Pluz informó que el viernes 31 de julio de 2026 se realizarán cortes programados del servicio de energía eléctrica en diversos sectores de Lima Metropolitana y el Callao, como parte de las labores de mantenimiento y reforzamiento de la red de distribución. La medida busca mejorar la calidad y continuidad del suministro eléctrico para miles de usuarios.

Las interrupciones se desarrollarán en distintos horarios, desde la madrugada hasta la noche, y comprenderán zonas de Lima Cercado, Bellavista, San Juan de Lurigancho, Puente Piedra, Callao, Independencia, San Martín de Porres y Carabayllo. Pluz recomendó a los vecinos revisar el horario correspondiente a su sector y tomar las previsiones necesarias para evitar inconvenientes durante la suspensión temporal del servicio.

PUBLICIDAD

Distritos y zonas afectadas por el corte de luz del viernes 31 de julio

Lima Cercado

Horario: 09:00 a. m. – 03:00 p. m.

Jr. Áncash cdra. 12

Jr. Camaná cdras. 2, 7 y 8

Jr. Cailloma cdras. 5 y 6

Av. Nicolás de Piérola cdra. 7

Jr. Ocoña cdras. 1 y 2

Jr. Moquegua cdras. 2 y 3

Jr. Puno cdra. 4

Jr. Huanta cdra. 10

Av. Emancipación cdra. 3

Bellavista

Horario: 09:00 a. m. – 06:00 p. m.

Jr. Elías Aguirre cdra. 2

Pasaje Diego de Almagro cdra. 1

Jr. Francisco Pizarro cdras. 3, 4 y 5

Pasaje H. de Luque cdra. 1

Jr. Colina cdra. 2

Jr. San Francisco cdra. 5

San Juan de Lurigancho

Horario: 09:30 a. m. – 04:30 p. m.

Asociación de Vivienda Israel (Mzs. C, P y Ñ)

Agrupación Familiar Las Casuarinas de Jicamarca (Mzs. A, B, C, D, D Prima, D1, E, E Prima, E1, F, G, G1, H, I, J, K y L)

Agrupación Vecinal Nueva Mayoría (Mzs. G, K, L, M, N, O y P)

Puente Piedra

Horario: 09:30 a. m. – 05:30 p. m.

Programa de Vivienda San Isidro de Copacabana (Mz. B)

Asociación de Vivienda Los Portales de Copacabana II Etapa (Mzs. B, C, D, E y F)

Asociación de Propietarios Residencial La Floresta de Copacabana (Mzs. A, B, C, D, E, F y G)

Asociación La Florida de Copacabana (Mzs. A, B, C, D, E y E3)

Asociación de Vivienda Brisas de Copacabana (Mz. C)

Asociación de Vivienda Las Begonias de Copacabana (Mzs. A y D)

Programa Residencial Los Álamos de Copacabana (Mz. A)

Callao

Horario: 08:30 a. m. – 06:30 p. m.

P.J. Ciudadela La Chalaca (Mzs. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q y R)

Jr. Pucallpa cdras. 2 y 3

Calle Villa Rica cdras. 1 y 2

Calle Oxapampa cdras. 1 y 2

Jr. Buenavista cdra. 1

Jr. Montezuma cdras. 9 y 11

A.H. San Juan Bosco (Mzs. D, F, I, J, K, L, M y N)

Calle Yurimagua cdras. 1, 3 y 4

Independencia

Horario: 07:00 a. m. – 07:00 p. m.

Jr. Andamarca cdra. 1

Jr. Antisuyo cdras. 5 y 6

Jr. Quipaypampa cdras. 2 y 3

Av. Huanacaure cdras. 1, 2 y 3

Jr. Sacsayhuamán cdras. 1, 2 y 3

Jr. Inca Roca cdras. 3 y 4

Jr. Turibamba cdra. 1

Jr. Muquiyauyos cdra. 1

Jr. Río Sapi cdras. 1, 2 y 3

Jr. Ollantaytambo cdras. 1, 2 y 3

Jr. Pacaritambo cdra. 1

Jr. Paucartambo cdras. 1 y 2

Jr. Pisac cdra. 1

A.H. Proyecto Integral 18 de Marzo (Mz. A)

Jr. Huatanay cdra. 2

Calle Inca Urco cdra. 1

Jr. Colquepata cdra. 3

Jr. Calca cdras. 1 y 3

Jr. Inca Yupanqui cdras. 4 y 5

Jr. Huamachuco cdra. 1

Calle San Pedro cdra. 1

Jr. San Roque cdra. 7

Jr. Paramonga cdra. 1

Urb. Tahuantinsuyo (Mzs. C3, D11, E11, J3, K3, P3, Q3 y S3)

A.H. Cerro Calavera (Mz. B)

San Martín de Porres

Horario: 10:00 a. m. – 01:00 p. m.

Calle J. Cuchi Arnao cdras. 0 y 1

Av. Alfredo Mendiola cdra. 6

Carabayllo

Horario: 08:30 a. m. – 06:30 p. m.

Programa de Vivienda Santa Isabel de San Lorenzo (Mzs. A, B, C y D)

Asociación de Vivienda Santa Lucía II Etapa (Mzs. B, C, D, E, F y G)

Programa de Vivienda Paraíso de San Lorenzo (Mzs. A, B, C, D, E y F)

Asociación de Propietarios 29 de Agosto (Mzs. A, B, C, D, E y F)

Asociación de Propietarios Los Jazmines de Los Montes (Mzs. A, B, C, D y E)

Programa de Vivienda Santa Beatriz (Mzs. A, B, C, D y E)

Programa de Vivienda Señor de Muruhuay (Mzs. A, B, C, D y E)

Asociación de Propietarios Los Jardines de Belén I Etapa (Mzs. A, B, C, D y E)

Asociación de Vivienda San Carlos de Carabayllo II Etapa (Mz. A)

Programa de Vivienda Villa Hermosa (Mzs. A y B)

Urbanización Los Parques de Carabayllo (Mz. A)

Asociación de Propietarios Vivienda Las Torres de Carabayllo (Mz. E)

¿Por qué se realizan estos cortes?

Cuatro velas encendidas sobre una mesa de madera oscura iluminan el ambiente durante un corte de luz en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pluz explicó que estas interrupciones programadas responden a trabajos de mantenimiento preventivo, renovación de equipos y fortalecimiento de la infraestructura eléctrica. Estas acciones permiten reducir el riesgo de fallas inesperadas, mejorar la estabilidad del suministro y garantizar un servicio más seguro y eficiente para los usuarios.

PUBLICIDAD

Recomendaciones para los usuarios

Ante la suspensión temporal del servicio, se recomienda desconectar los equipos eléctricos antes del inicio del corte para evitar daños cuando se restablezca la energía. También es aconsejable mantener cerrados los refrigeradores y congeladoras para conservar mejor los alimentos, cargar previamente celulares y dispositivos electrónicos, disponer de linternas o luces de emergencia y evitar utilizar ascensores durante el horario programado de la interrupción.