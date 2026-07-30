Olga Tañón y Corazón Serrano unen sus voces para grabar “Cueste lo que cueste” en Lima

Olga Tañón grabó video musical con Corazón Serrano en La Herradura. América TV

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La industria musical latinoamericana suma un nuevo episodio con la grabación de la primera colaboración entre Olga Tañón y Corazón Serrano. El encuentro se realizó en la Playa la Herradura, Chorrillos, Lima, donde la artista puertorriqueña y la reconocida agrupación de cumbia peruana filmaron el videoclip de “Cueste lo que cueste”, una pieza que inaugura la etapa internacional del grupo piurano.

El rodaje, que se desarrolló a orillas del Pacífico, marcó la primera vez que Olga Tañón, referente indiscutible de la música tropical, participa en un proyecto junto a Corazón Serrano. El tema será el primer adelanto oficial de “Matices”, el álbum que la agrupación prepara para fines de noviembre y que promete reflejar una evolución artística con proyección internacional.

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La producción del videoclip estuvo a cargo de Nuno Gómez, director venezolano con experiencia junto a figuras como Ozuna y Daddy Yankee. Según el equipo de producción, la propuesta visual apunta a un estándar internacional, buscando acompañar el lanzamiento de “Matices” con una estética diferenciada y de alto impacto.

Olga Tañón participa en una entrevista y luego se presenta en el escenario junto a una integrante de Corazón Serrano durante la grabación en Lima de su canción.

Durante la jornada de grabación, el ambiente fue de cordialidad y admiración mutua. El equipo resaltó la actitud de Olga Tañón, quien al iniciar la jornada saludó personalmente a cada una de las integrantes de Corazón Serrano. La artista se mostró interesada en la historia del grupo y expresó su entusiasmo por el proyecto musical.

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“Me emociona ver un grupo tan sólido y femenino, admiro mucho su trabajo”, comentó la cantante, según compartió la producción.

El videoclip de “Cueste lo que cueste” se rodó en distintas locaciones de la playa limeña, combinando escenarios naturales con elementos visuales que buscan destacar la esencia de ambos proyectos. La presencia de nueve mujeres en la formación de Corazón Serrano llamó la atención de Tañón, quien subrayó la importancia de la representación femenina en la música popular latinoamericana.

Olga Tañón y una vocalista de Corazón Serrano interpretan la canción "Cueste lo que cueste" durante la grabación en Lima, Perú.

La producción definió la colaboración como uno de los proyectos más ambiciosos en la carrera de Corazón Serrano, augurando un nuevo ciclo artístico para la agrupación. El lanzamiento del álbum “Matices” se perfila como un hito, no solo por la inclusión de voces internacionales, sino también por el alcance de su propuesta visual y sonora.

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Tema de Corazón Serrano y Olga Tañón se estrenará en setiembre

La colaboración entre Corazón Serrano y Olga Tañón tiene fecha de estreno. La producción confirmó que “Cueste lo que cueste” llegará al público el 4 de septiembre, posicionándose como la carta de presentación de “Matices”. Este sencillo abre la puerta a una nueva etapa para el grupo, orientada a fortalecer su presencia en otros mercados de América Latina.

El álbum reunirá colaboraciones internacionales y una producción audiovisual de gran formato, con el objetivo de ampliar el alcance del grupo hacia nuevos públicos. De acuerdo con la producción, se trata de un proyecto pensado para consolidar el nombre de Corazón Serrano más allá de las fronteras peruanas.

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Corazón Serrano prepara concierto por Fiestas Patrias

La grabación en Lima marca un momento de apertura y diversidad en la escena de la música popular regional. Con la participación de Olga Tañón, la agrupación piurana refuerza su apuesta por la innovación y la integración de diferentes estilos dentro de la cumbia peruana.

La expectativa en torno al lanzamiento de “Matices” crece conforme se revelan detalles del proyecto. El equipo a cargo sostiene que la producción audiovisual, dirigida por Nuno Gómez, aportará una nueva dimensión a la propuesta artística de la banda. La colaboración con figuras internacionales y la apuesta por un concepto visual renovado buscan posicionar a Corazón Serrano en el mapa global de la música latina.

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La fecha del estreno de “Cueste lo que cueste” ha sido fijada para septiembre, mientras la agrupación continúa trabajando en los últimos detalles del álbum. La alianza con Olga Tañón representa un paso estratégico en la evolución de Corazón Serrano, que busca consolidar su presencia y abrir nuevas oportunidades en la industria musical internacional.