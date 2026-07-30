Caso Lizeth Marzano: Familia teme que Adrián Villar salga de prisión y exige celeridad

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La familia de Lizeth Marzano manifestó su preocupación por la posibilidad de que Adrián Villar, responsable confeso del atropello que causó la muerte de la joven deportista, recupere su libertad antes de que finalice el proceso judicial. El caso, que ocurrió en febrero de este año, permanece bajo investigación, mientras los familiares reclaman mayor celeridad y rigor en las diligencias realizadas por las autoridades.

Según declaró Gino Marzano, hermano de la víctima, la familia ha seguido el avance de las investigaciones desde el inicio del proceso. En declaraciones a Latina Noticias, informó que las pruebas de luminol y las pericias policiales sobre el vehículo recién se realizaron en junio, cuatro meses después del accidente.

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“Nuestra preocupación va en el sentido de que después de casi cuatro meses recién hacen este tipo de análisis”, afirmó. La prueba de luminol resultó negativa en la búsqueda de rastros de sangre, mientras que el peritaje confirmó que las autopartes encontradas en el lugar correspondían al automóvil de Villar.

Familia de Lizeth Marzano teme liberación anticipada del principal acusado | Foto: Difusión

El vehículo implicado fue entregado a las autoridades más de 48 horas después del hecho, superando el plazo habitual para este tipo de procedimientos. “En ese tiempo el auto estuvo escondido y pudo haber sido sujeto a determinadas manipulaciones”, detalló Marzano. El hermano de Lizeth fue quien localizó y fotografió dos de las piezas desprendidas en el lugar del accidente, colaboración que resultó decisiva para identificar el modelo del auto.

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Los exámenes pendientes

La familia Marzano enfrenta un proceso emocional complejo. Tanto la madre como el padre de la joven han sido sometidos a pericias psiquiátricas para evaluar su estado emocional, una etapa difícil para ambos.

“Son pruebas muy duras, preguntas muy dolorosas sobre cómo era la relación con mi hermana y cómo se enteraron del accidente”, relató Gino Marzano durante la entrevista.

Por otro lado, la familia ha solicitado que se incluya en la investigación a la familia Montenegro, a quienes consideran partícipes de los hechos que condujeron a la muerte de Lizeth. Hasta el momento, esta solicitud no ha sido atendida por las autoridades. “Todavía no se avanza con incluir al proceso a la familia Montenegro”, indicó el hermano de la víctima.

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La investigación judicial permanece abierta. Existen videos y material audiovisual que aún no han sido presentados formalmente ante la fiscalía, según explicó Gino Marzano. El material, obtenido a través de la municipalidad, será remitido al estudio de abogados encargado del caso para su análisis.

Rubén Villar, padre de Adrián Villar: investigación revela su empresa, viajes y un departamento en Miraflores. Captura TV - ATV/ Magaly TV La Firme.

La audiencia solicitada por Adrián Villar ante el Poder Judicial está prevista para las 10 de la mañana del día de hoy. La familia Marzano interpreta esta solicitud como parte de una estrategia legal de la defensa. El plazo oficial para la investigación vence a finales de agosto, aunque la prisión preventiva para Villar se extiende hasta diciembre.

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La familia teme que las demoras y la lentitud del proceso judicial deriven en la liberación de Adrián Villar antes de que se haya esclarecido completamente el caso y se hayan agotado todas las líneas de investigación, por lo que esperan c