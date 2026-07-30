Paolo Guerrero le dedica emotivo mensaje a Ana Paula Consorte por su cumpleaños: “Amor de mi vida”

Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte posan en dos fotografías que documentan la celebración del cumpleaños de ella, una en un yate y otra junto a un pastel de chocolate.

Guardar

Paolo Guerrero recurrió a sus redes sociales para destacar un momento significativo en su vida personal: el cumpleaños de Ana Paula Consorte, madre de sus hijos y su actual pareja. El delantero de Alianza Lima compartió una serie de imágenes y acompañó la publicación con un mensaje en el que expresó abiertamente sus sentimientos hacia la modelo brasileña. La dedicatoria, publicada en su cuenta de Instagram, ofrece una mirada a la intimidad y la estabilidad que atraviesa la pareja en la actualidad.

En la galería de fotos, el futbolista exhibió momentos familiares, viajes y celebraciones junto a Consorte y sus hijos, reflejando el ambiente cercano que mantienen.

PUBLICIDAD

Junto a estas imágenes, Guerrero escribió: “Hoy es el día, cumpleaños de mi maravillosa, de mi compañera de vida, del amor de mi vida. Que los cumplas feliz. Te amo más que ayer y menos que mañana”.

Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte se abrazan en una fotografía compartida en redes sociales, donde el futbolista le dedica un mensaje por su cumpleaños.

El gesto del capitán histórico de la selección peruana se produce después de una etapa de distanciamiento que la pareja atravesó meses atrás. Según lo declarado por Consorte en su momento, ambos habían decidido separarse, y la noticia se difundió entre seguidores y medios deportivos. No obstante, la reaparición conjunta de la pareja en eventos públicos y redes sociales marcó el inicio de una nueva etapa.

Desde entonces, Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero han optado por compartir más instantes de su vida familiar en plataformas digitales. Las imágenes difundidas por el futbolista muestran a la pareja junto a sus hijos en diversas situaciones cotidianas, como celebraciones y viajes, reforzando el mensaje de unión y estabilidad.

PUBLICIDAD

Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero. IG

Ana Paula Consorte muestra el anillo de compromiso y confirma planes de boda

La relación entre Guerrero y Consorte ha dado un nuevo paso. Recientemente, la modelo brasileña confirmó que los planes de matrimonio permanecen vigentes, y lo hizo mostrando el anillo de compromiso ante la prensa. Consultada sobre el tema, Consorte respondió: “Sí, ya, ya tenemos anillo”, una frase que despejó cualquier especulación sobre el rumbo de la pareja.

El gesto de enseñar el anillo ante cámaras marcó un momento relevante en la cobertura mediática de la relación. “Yo tengo”, afirmó la modelo brasileña mientras mostraba la joya.

Aunque hasta el momento la pareja no ha definido una fecha exacta para la boda, la confirmación del compromiso añade un nuevo elemento a la historia que ambos vienen construyendo públicamente.

PUBLICIDAD

Ana Paula Consorte confirma planes de boda con Paolo Guerrero y muestra el anillo: “Ya lo tenemos”. Captura: Amor y Fuego.

Las declaraciones sobre el compromiso surgen en un contexto en el que la pareja ha optado por mantener ciertos aspectos de su vida bajo reserva, aunque sin dejar de compartir momentos esenciales en sus redes sociales. La noticia del anillo y los planes de boda refuerza la idea de continuidad y fortalecimiento de la relación, luego del periodo de crisis que atravesaron meses atrás.

La exposición mediática de la pareja se ha intensificado a raíz de estos acontecimientos. Los seguidores de Guerrero y Consorte han manifestado su apoyo y expectativas ante la posibilidad de un enlace matrimonial, que se mantiene sin fecha, pero con el compromiso confirmado públicamente.

PUBLICIDAD

La historia reciente de Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte muestra una pareja que, tras superar dificultades, ha decidido avanzar y compartir sus logros personales y familiares con su comunidad digital, consolidando su presencia tanto en el ámbito deportivo como en el personal.