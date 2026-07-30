Programación de las semifinales de la Liga de Naciones de Vóley Masculino 2026: partidos, horarios y canales TV

Programación de las semifinales de la Liga de Naciones de Vóley Masculino 2026

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Los cuatro clasificados a las semifinales de la Liga de Naciones de Vóley Masculino 2026 se preparan para definir a los finalistas del torneo. Eslovenia, Polonia, Japón y Estados Unidos llegan a esta instancia mostrando un alto nivel de competencia y dejando en claro sus aspiraciones de título.

Los cruces de semifinales prometen partidos de gran intensidad, con selecciones que han mostrado solidez táctica y variantes ofensivas a lo largo del certamen. Cada equipo buscará imponer su estilo para lograr el ansiado pase a la final.

Programación de las semifinales de la Liga de Naciones de Vóley Masculino 2026

Sábado 1 de agosto

- Eslovenia vs Polonia (02:00 horas / DSports, DGO, VBTV)

- Japón vs Estados Unidos (06:30 horas / DSports, DGO, VBTV)

*Horario de Perú

Programación de las semifinales de la Liga de Naciones de Vóley Masculino 2026. (Puro Vóley)

Así quedaron los cuartos de final de la Liga de Naciones de Vóley Masculino 2026

Polonia, Estados Unidos, Japón y Eslovenia lograron la clasificación a las semifinales de la Liga de Naciones de Vóley Masculino 2026 tras imponerse en los cuartos de final, donde se definieron todos los encuentros en sets corridos o con mínimas diferencias. Según los datos oficiales del torneo, cada cruce dejó marcadores ajustados en varios parciales y exhibió el alto nivel de competencia entre los mejores equipos del mundo.

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En el primer cruce, Polonia venció a Ucrania por 3-1, con parciales de 25-22, 22-25, 25-20 y 25-17. El conjunto polaco supo reaccionar tras perder el segundo set y cerró el partido con autoridad, asegurando su lugar entre los cuatro mejores del certamen.

Los polacos lograron su pase a la etapa final luego de ganar por 3-1 en los cuartos de final. (volleyballworld)

El segundo enfrentamiento tuvo como protagonistas a Estados Unidos e Italia. El equipo estadounidense superó al italiano por 3-0, con parciales de 25-22, 25-21 y 25-21. Estados Unidos dominó el desarrollo del juego y consiguió avanzar sin ceder sets.

Por su parte, Japón logró imponerse frente a China por 3-1. Los parciales fueron 23-25, 25-23, 25-16 y 25-23, en un duelo que se mantuvo parejo hasta el último punto. El seleccionado japonés cerró el encuentro tras revertir el marcador inicial, mostrando consistencia y eficacia en los momentos decisivos.

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En el último encuentro de la instancia, Eslovenia derrotó a Turquía por 3-0, con parciales de 25-21, 39-33 y 37-33. El partido se extendió con sets de alta exigencia y marcadores atípicamente largos, reflejando la intensidad del juego y el esfuerzo de ambos equipos.

Japón terminó como líder de la fase preliminar de la Liga de Naciones de Vóley Masculino 2026. Crédito: FIVB

Canal TV para ver las semifinales de la Liga de Naciones de Vóley Masculino 2026

Los aficionados peruanos al vóley masculino tendrán diversas opciones para seguir las semifinales de la Liga de Naciones de 2026. La plataforma oficial VBTV ofrecerá la transmisión en directo y bajo demanda de todos los partidos, abarcando tanto la fase preliminar como la final. Los suscriptores accederán a repeticiones, estadísticas y material exclusivo, garantizando un seguimiento detallado del torneo.

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El servicio de VBTV está disponible mediante una suscripción mensual de USD 9,99. Esta plataforma puede utilizarse en dispositivos Apple y Android, así como en televisores inteligentes como Apple TV, Android TV, Chromecast, Samsung TV, Amazon Fire TV, LG TV y navegadores web. El sistema permite la reproducción simultánea en dos dispositivos, lo que facilita el acceso desde distintos lugares.

Algunos encuentros seleccionados también se transmitirán a través de DSports y su servicio de streamingDGO, según la programación oficial de cada jornada. De esta manera, los espectadores tendrán la posibilidad de elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades para no perderse los momentos más relevantes del certamen.

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