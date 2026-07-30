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Sismo en Junín: damnificados llevan 12 días en carpas y piden ayuda al Gobierno por el frío y las réplicas

Familias piden ayuda al Gobierno de Keiko Fujimori tras permanecer fuera de sus viviendas por temor a nuevos colapsos. Niños y adultos mayores enfrentan temperaturas bajo cero mientras esperan asistencia

Este video presenta una cobertura de noticias sobre los efectos de un sismo en Junín. Muestra a una presentadora en un estudio y reportajes en vivo desde la zona afectada. Se observan edificios de tierra parcialmente destruidos y grupos de personas. Los gráficos en pantalla indican la necesidad de ayuda, la falta de asistencia para las familias, el sufrimiento de niños y ancianos por el frío, y la destrucción de casas. La producción es de naturaleza periodística y documenta las condiciones posteriores al desastre natural.
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Han pasado 12 días desde el fuerte sismo que sacudió la provincia de Chupaca, en la región Junín, pero decenas de familias damnificadas continúan esperando ayuda para enfrentar las difíciles condiciones en las que viven. En medio del frío intenso, niños, adultos mayores y pobladores vulnerables permanecen fuera de sus viviendas debido al temor de que las estructuras colapsen.

Desde el barrio Palias, ubicado en el distrito de Chongos Bajo, un grupo de afectados relató que han tenido que improvisar refugios para protegerse durante las noches, mientras soportan las constantes réplicas que mantienen la preocupación entre los habitantes.

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Durante un enlace con ATV Noticias, una reportera mostró la situación de las familias y explicó que algunos menores incluso tuvieron que pasar sus primeras noches sin carpas, utilizando frazadas sujetadas a mototaxis como improvisados refugios para protegerse del frío.

“Hay niños que están durmiendo ni siquiera con una carpa, porque como no llegaban las carpas, pusieron unas frazadas ahí agarradas de unos mototaxis para que sean una suerte de carpa”, señaló la periodista, quien destacó que los menores y adultos mayores son los más afectados por las bajas temperaturas.

Niños y adultos mayores enfrentan noches de frío

Algunos niños presentan problemas de salud debido a las condiciones climáticas y que sus familias continúan esperando asistencia. También remarcó la situación de los adultos mayores, quienes permanecen expuestos a temperaturas que llegan por debajo de los cero grados.

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Estructura de techo de calamina colapsada con escombros y ropa. Inserto de una mujer con cabello oscuro, blusa azul y banda presidencial
Una casa colapsada por el sismo en Chupaca, Junín, ilustra la situación de los damnificados, con una foto de la presidente Dina Boluarte.

“Son niñitos que sus pies tienen frío, que se entumecen, que ellos están enfermos, como también los adultos mayores, que son los más vulnerables”, comentó durante el reporte.

Asimismo, mencionó el caso de Tinyari Chico, otra zona afectada donde, según indicó, los pobladores aún no habrían recibido la ayuda necesaria pese al paso de los días.

Damnificados temen que sus viviendas colapsen

Los pobladores del barrio Palias señalaron que continúan abandonando sus casas porque consideran que existe riesgo de nuevos daños debido a las réplicas y al debilitamiento de las estructuras.

Pedro Chanchas, representante de los vecinos, pidió la intervención del nuevo gobierno s y alertó sobre la situación que atraviesan las familias.

“Ya es más de doce días que estamos en esta situación. No podemos estar de esta manera, los niños, todo ahorita que estamos en este viaje con estas carpas”, manifestó.

El dirigente sostuvo que varias viviendas representan un peligro para sus ocupantes y pidió que no se espere a que ocurra una tragedia para que llegue la ayuda.

“Estamos corriendo un riesgo, un peligro. En cualquier momento se va a colapsar nuestras casas. No vamos a esperar hasta que suceda”, expresó.

Nueva réplica aumentó temor entre pobladores

La preocupación aumentó luego de que los habitantes soportaran una nueva réplica durante la noche del 29 de julio, registrada cerca de las 11:00 p. m.

Los damnificados indicaron que cada nuevo movimiento sísmico genera temor, especialmente porque muchos aún no pueden regresar a sus viviendas y permanecen en carpas donde también almacenan sus alimentos.

“Son doce días que vienen ellos pasando en cualquier momento algo peor, porque anoche han soportado un sismo de cuatro punto cero”, señaló la periodista durante la transmisión.

Pedido de ayuda al Gobierno

Los pobladores hicieron un llamado a Keiko Fujimori, presidenta de la República, y a los nuevos ministros para que puedan acercarse a las zonas más afectadas y verificar las necesidades de las familias damnificadas.

Aunque reconocieron que existen otros sectores golpeados por el movimiento telúrico, solicitaron que comunidades como Palias también sean consideradas dentro de la entrega de ayuda humanitaria.

El fuerte sismo que afectó Chupaca dejó daños en viviendas y obligó a numerosas familias a abandonar sus hogares por seguridad. Desde entonces, los pobladores continúan enfrentando el frío, la incertidumbre y el temor ante nuevas réplicas mientras esperan asistencia.

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