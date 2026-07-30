Gino Vegas admite que la Federación no brinda seguro a voleibolistas, pero aclara: “Cualquier lesión, se asume el 100%”

Gino Vegas admitió que la Federación no le brinda un seguro a las jugadoras de la selección peruana de vóley en la actualidad.

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Gino Vegas, presidente de la Federación Peruana de Vóley (FPV), se refirió al quinto puesto obtenido por la selección nacional en la Copa Sudamericana 2026 y abordó diversas cuestiones, entre ellas la situación del seguro médico para las jugadoras.

En diálogo con el medio Sportivo, Vegas reconoció que actualmente la federación no les proporciona un seguro a las voleibolistas. “Es un proceso de mediano y largo plazo y hay que seguir trabajando. La federación no cuenta con un seguro, estamos buscando eso”.

A pesar de ello, el directivo precisó que la FPV cubre todos los gastos médicos en caso de lesiones durante el periodo de selección. “Como ha sido el caso con todas las jugadoras, cualquier lesión que ocurra dentro del periodo de selección la federación asume el cien por ciento de los costos”.

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Vegas mencionó dos situaciones específicas: “A Gianella Chanca la operaremos la próxima semana. En el caso de Ginna López, que también necesita una operación, existen diferentes opiniones médicas. Nos reuniremos con ella y con San Martín para explicarles y decidir cuál es la mejor acción a tomar, pero, sea cual sea la decisión, la federación asumirá los costos”.

El presidente de la FPV se refirió a las voleibolistas que decidieron no representar al Perú en la Copa Sudamericana. Créditos: Sportivo / Youtube.

La falta de presupuesto para giras o torneos de la selección peruana de vóley

Por otro lado, Gino Vegas respondió a las críticas dirigidas a su gestión al frente de la Federación Peruana de Vóley, especialmente en relación a la inversión en giras y organización de torneos de preparación para que la selección nacional recupere protagonismo.

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El presidente de la FPV sostuvo: “No es falta de gestión. Organizar miles de eventos es posible, pero ¿a qué costo? No puedo dejar la federación más endeudada y que en un año esté quebrada. Entre giras y torneos este año teníamos veintisiete. Si asistíamos a todos, la federación hubiera quedado endeudada en más de ochocientos mil soles solo por la asistencia en esos torneos”.

Vegas advirtió sobre las consecuencias de no saldar las deudas heredadas de administraciones anteriores. “Y es peor, porque al no poder pagar, te enfrentas a un proceso de quiebra, que puede durar dos o tres años. Cuando se declara la quiebra, recién se puede pensar en formar una nueva federación. Eso significa que Perú no participa en vóley, ni a nivel internacional. Y al reinsertarse, habría que empezar desde abajo, siendo los últimos de Sudamérica y sin posibilidades. No es fácil”.

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La selección peruana terminó en el Top 5 de la Copa Sudamericana de Vóley 2026. Crédito: New Athletics

El directivo también detalló la reducción presupuestaria que ha experimentado la federación. “Antes de la pandemia, la federación recibía una subvención de cuatro o cuatro millones y medio de soles. Con la pandemia, se redujo a un millón doscientos. Hoy hemos subido a dos millones novecientos, y este año próximo habrá un recorte por el fenómeno del niño, por lo que recibiremos dos millones setecientos. Es imposible que con ese presupuesto se puedan programar y asistir a todo lo que corresponde”.

Finalmente, Vegas aseguró que una vez que la federación regularice sus pagos, los recursos se destinarán íntegramente a la preparación de las selecciones. “Arrastramos una serie de deudas que estamos reduciendo y pagando poco a poco. La idea es dejar la federación en azul. En ese momento, todo el dinero disponible se podrá emplear para cubrir al cien por ciento las necesidades de las selecciones”.

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