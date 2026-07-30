Influencer Paola Chiappina pide apoyo internacional para encontrar a su pareja y sus dos amigos en el Huascarán

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Paola Chiappina, influencer peruana y pareja de Alejandro Manuel Ugarte, uno de los tres montañistas desaparecidos en el Huascarán, ha realizado un llamado urgente para que no se detengan las labores de rescate en la zona. La búsqueda de Alejandro, Artidoro Salas y Freddy Mendoza se suspendió temporalmente por condiciones climáticas adversas y limitaciones técnicas, lo que ha generado preocupación entre los familiares y allegados de los desaparecidos.

El 14 de julio se perdió comunicación con los tres montañistas mientras ascendían el nevado Huascarán. Las primeras acciones de rescate se centraron en el uso de drones y equipos privados coordinados por las propias familias, quienes lograron mapear los puntos más accesibles y evidentes indicados por los dispositivos GPS de los alpinistas. Sin embargo, hasta la fecha no se han encontrado indicios claros como mochilas u otros objetos que permitan ubicar a los desaparecidos.

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Influencer peruana reclama reactivar la búsqueda de tres montañistas en Huascarán| Foto: Latina Noticias

Chiappina relató que la última operación de rescate realizada por un grupo privado tuvo lugar el 28 de julio. Este equipo utilizó drones para sobrevolar áreas específicas, pero no se obtuvieron resultados concluyentes. También llegaron refuerzos de la policía de Trujillo, quienes aportaron equipos y apoyo logístico, aunque las condiciones del terreno y la falta de recursos especializados han dificultado las tareas.

La influencer subrayó el desgaste emocional y físico que afrontan las familias. “No puede ser que la familia sea la que esté metida en la búsqueda, cuando debería haber una entidad que gestione estos rescates”, expresó Chiappina a Latina Noticias.

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Pedido de apoyo internacional y obstáculos burocráticos

Ante la falta de resultados y la suspensión temporal de la búsqueda, Chiappina ha solicitado ayuda internacional para reactivar y fortalecer los operativos. Ha establecido contactos con la embajada de Chile, que manifestó su disposición a colaborar con equipos y expertos en rescate de alta montaña. Sin embargo, para que esta colaboración se concrete, se requiere una autorización formal del Gobierno peruano.

“Me respondieron de la embajada de Chile, están al tanto del caso y dispuestos a enviar ayuda, pero necesitan la autorización del Estado peruano”, señaló Chiappina, quien también mencionó el interés de grupos de montañistas extranjeros en sumarse a la búsqueda.

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En esta ocasión, la suspensión temporal obedece principalmente a las condiciones adversas del clima y al riesgo que implica para los rescatistas. No obstante, Chiappina considera que existen equipos y estrategias capaces de operar en situaciones complejas, como drones de alta capacidad y helicópteros especializados, y cuestiona por qué estos recursos no han sido desplegados.

Infobae Perú consultó con el teniente Fernández, vocero de la DIROES de la Policía Nacional del Perú, sobre el trabajo e indicó que son 40 efectivos desplegados en la zona. Sin embargo, en las próximas horas se confirmó que las labores fueron suspendidas.

Una pareja participa en actividades de montañismo y senderismo en la región de Huascarán, con dos tomas que reflejan momentos al aire libre.

La influencer insiste en que la autorización necesaria debe provenir de las autoridades peruanas, ya sea a través de la Cancillería o de la instancia responsable designada para la gestión de este tipo de colaboraciones. De la misma manera, la Fuerza Aérea del Perú señaló que no recibió ninguna solicitud para el apoyo en la búsqueda, a pesar de contar con un drone especializado.

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