Beto Ortiz critica a Kenji Fujimori por no asistir a toma de mando de Keiko Fujimori: “Hubiera sido sabio ir a la juramentación de tu hermana”

Beto Ortiz y Kenji Fujimori conversan en pantalla dividida en el contexto de la crítica por la ausencia de Fujimori en la juramentación de su hermana Keiko.

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La ceremonia en la que Keiko Fujimori asumió la presidencia de la República reunió a figuras políticas y familiares en un ambiente de alta expectación. Destacó la ausencia de Kenji Fujimori, hecho que generó interrogantes inmediatas y motivó un análisis crítico por parte del periodista Beto Ortiz, conductor de Beto a Saber en Willax. Ortiz puso el foco en las implicancias familiares y políticas detrás de la inasistencia del menor de los Fujimori en un momento considerado trascendental para la familia.

Durante la emisión de su programa, Beto Ortiz abordó el distanciamiento entre los hermanos Fujimori, señalando que la toma de mando de Keiko Fujimori representaba un evento donde, a pesar de las diferencias previas, la familia debía primar sobre los desacuerdos. Ortiz opinó que la investidura presidencial trasciende el ámbito político y se convierte en un acto familiar y protocolar.

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El periodista afirmó: “Hubiera sido sumamente sabio y caballeroso quedarse callado. Y hubiera sido más sabio y caballeroso tragarse el sapo e ir a la juramentación de tu hermana”.

El periodista criticó el actuar del menor de los Fujimori, quien antes se mostraba cercano a su hermana y no estuvo en este momento importante para su familia | Instagram

El conductor de Willax remarcó que la presencia de Kenji Fujimori no solo tenía valor simbólico, sino que resultaba necesaria para mostrar cohesión en un contexto de relevancia histórica para los Fujimori. Ortiz sostuvo que la ocasión requería poner a un lado las disputas y asistir en calidad de familiar, independientemente de las diferencias políticas que los han separado en varios episodios públicos.

La ausencia de Kenji no pasó desapercibida entre los asistentes ni en la cobertura mediática. Mientras la mayoría de los miembros del círculo familiar de Keiko Fujimori estuvo presente en los actos oficiales, el excongresista no apareció en ninguna de las actividades programadas. Este hecho alimentó las especulaciones sobre el actual vínculo entre los hermanos y su impacto en la imagen pública de la nueva mandataria.

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El periodista Beto Ortiz critica a Kenji Fujimori por su ausencia en la toma de mando de Keiko Fujimori, con la frase atribuida a Ortiz superpuesta entre las imágenes de ambos.

Sachi se pronuncia tras la ausencia de Kenji Fujimori

En medio de las consultas periodísticas, Sachi Fujimori respondió con franqueza sobre la inasistencia de su hermano menor durante las actividades oficiales. La hermana de la presidenta explicó que la jornada había sido particularmente intensa: “Ha sido un día agitado, ya me imagino cómo estará ella, pero siempre la veo con mucha energía, asumiendo el rol que le corresponde de la mejor manera”. Sachi resaltó la disposición de su entorno familiar para acompañar a Keiko Fujimori en sus primeras horas como jefa de Estado.

Respecto a la falta de comunicación con Kenji Fujimori, Sachi declaró: “No hemos podido conversar con él directamente, pero siempre está invitado a estos eventos. No sabemos cuál ha sido el inconveniente. Siempre lo esperamos con mucho cariño”. Sus palabras transmitieron una mezcla de expectativa y apertura, dejando en claro que la invitación familiar permanece vigente a pesar de la ausencia.

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From left, Keiko Fujimori's daughters Kiara Villanella and Kaori Villanella, and her siblings, Hiro Fujimori and Sachi Fujimori, attend her presidential inauguration in Lima, Peru, Tuesday, July 28, 2026. Guadalupe Pardo/Pool via REUTERS

Entre los asistentes, la distancia entre los hermanos Fujimori se percibió no solo como una cuestión personal, sino como un síntoma de las tensiones internas que históricamente han atravesado a la familia. El comportamiento del exparlamentario se convirtió en motivo de conversación y análisis por parte de diversos sectores políticos y mediáticos, que interpretaron su inasistencia como una señal de persistentes desacuerdos.

Beto Ortiz cerró su análisis con una reflexión dirigida al propio Kenji: “Te friega, piña, vas y te paras y aplaudes porque es tu hermana. Fin de la discusión”. Con estas palabras, el periodista de Willax enfatizó la expectativa social y familiar que recae sobre los protagonistas de la política nacional, en especial cuando se trata de figuras que comparten lazos de sangre y notoriedad pública.

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La ausencia de Kenji Fujimori en la toma de mando de Keiko Fujimori deja abiertas preguntas sobre el futuro de la relación entre los hermanos y el efecto que estas distancias pueden tener en el entorno político del país.