Ollanta Humala en ascuas: TC publicará entre hoy y mañana la sentencia que podría liberarlo

Ollanta Humala participa en una audiencia de apelación judicial en Perú, buscando revertir su sentencia de 15 años de prisión.

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El Tribunal Constitucional publicará entre este jueves 30 y viernes 31 de julio la sentencia que resuelve el habeas corpus a favor del expresidente Ollanta Humala, quien se encuentra recluido en el Penal de Barbadillo cumpliendo una condena de 15 años de prisión por lavado de activos.

Así lo estimo la expresidenta del TC Luz Pacheco en entrevista con El Comercio. “Todos hemos emitido nuestros votos. Hemos estado como todo el mundo en estos días feriados. Hoy día ya comienza su trabajo la Relatoría para que pueda preparar el PDF sobre el cual firmamos todos los magistrados. Creo que entre hoy y mañana se publicará esto”, declaró.

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Si bien Pacheco evitó revelar cuál es el sentido de la sentencia, consideró que el caso Humala es “distinto al de Keiko Fujimori porque lo imputaron por un delito que sí lo era cuando lo cometió, que es el lavado de activos. No era lavado de activos por aporte a partidos políticos, que era lo de Keiko Fujimori”.

“Ese es mi voto, mi perspectiva de lo que tendría que ser”, dijo. La magistrada evitó responder si su postura es compartida por sus colegas. Señaló que en el Pleno del TC acordaron “no comentar esas cosas”. “Hasta que no sale la sentencia, no hay decisión”, apuntó.

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Luz Pacheco habría emitido un voto en contra en el caso de Ollanta Humala. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

La demanda de Humala, presentada por el abogado Julio Espinoza Goyena, invoca el caso Cócteles como antecedente directo. En ese caso el TC declaró fundado el habeas corpus de Keiko Fujimori y anuló el proceso por lavado de activos y organización criminal. Tras ese fallo, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema archivó procesos análogos contra Pedro Pablo Kuczynski y Lourdes Flores Nano. También por aportes de la constructora brasileña Odebrecht a campañas electorales.

Ollanta Humala reaparece

El expresidente Ollanta Humala intervino de forma virtual en la audiencia de segunda instancia donde se revisa la sentencia que lo condenó a 15 años de prisión por lavado de activos, en un momento en que el Tribunal Constitucional (TC) alista la publicación de una resolución que podría dar marcha atrás al proceso penal en su contra.

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Durante la sesión del lunes 20 de julio, Humala pidió la nulidad del fallo de primera instancia al señalar que fue condenado por hechos que no formaron parte de la investigación original y que la Fiscalía utilizó el testimonio de Martín Belaunde Lossio pese a que Bolivia rechazó su extradición. El juez superior Josué Córdova Pintado lo interrumpió: los argumentos jurídicos deben ser presentados por su abogado defensor, David León, no directamente por el acusado. Además, el magistrado advirtió que el juicio de segunda instancia no puede suspenderse por hechos que no fueron incluidos en el recurso de apelación.

La defensa formalizó el pedido de nulidad, pero la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional lo declaró improcedente de plano por carecer de sustento procesal y por considerarlo “evidentemente dilatorio”. La siguiente audiencia quedó fijada para el 5 de agosto, cuando Humala deberá decidir si declara ante el tribunal y acepta el interrogatorio de la Fiscalía.

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