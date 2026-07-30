Paola Chiappina exige ayuda internacional para el rescate de su pareja desaparecida en el Huascarán y sus acompañantes: “No los abandonen”

Paola Chiappina, conductora de televisión peruana, enfrenta una situación crítica tras más de catorce días de la desaparición de su pareja, el influencer Alejandro Ugarte, conocido como ‘Chicho’, y otros dos acompañantes, en el nevado Huascarán. La presentadora ha solicitado públicamente el apoyo de equipos internacionales especializados, argumentando que “el Perú no está preparado para rescates de montaña” y que cada minuto es vital en la búsqueda.
Chiappina recurrió a sus redes sociales para visibilizar el caso y demandar acciones urgentes a las autoridades. Desde el inicio de la emergencia, la conductora impulsó un operativo de búsqueda que incluyó el despliegue de helicópteros, expertos montañistas y equipos tecnológicos como drones de última generación. Pese a estos esfuerzos, las duras condiciones climáticas y el accidentado acceso a la zona han dificultado la tarea de los rescatistas.
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En un video difundido a través de su cuenta de Instagram, Chiappina expresó: “La ayuda internacional está al tanto de la situación y solo está esperando la orden desde Perú. Por favor, no los abandonen, hay que seguir insistiendo en que cada minuto cuenta para que ellos vuelvan a casa. Estamos convencidos de que los tres van a volver.”
La situación ha evidenciado las limitaciones estructurales para enfrentar emergencias de alta montaña en Perú. En sus declaraciones, Chiappina lamentó: “Es muy triste ver cómo funcionan los rescates aquí. El Perú, lamentablemente, no está preparado para rescates de montaña. Todo toma mucho tiempo. Los procesos son muy largos y en la montaña el tiempo vale cada minuto.”
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El operativo de búsqueda, coordinado con la Fuerza Aérea del Perú (FAP), la Policía Nacional y grupos de montañistas, se ha visto condicionado por las características geográficas y las condiciones meteorológicas adversas del Huascarán, el pico más alto del país. Las autoridades han desplegado equipos especializados, pero la familia de los desaparecidos insiste en la urgencia de aceptar la asistencia ofrecida por rescatistas internacionales, quienes estarían listos para intervenir si el Estado peruano autoriza su participación.
Pedido por los tres montañistas
En el video difundido por Chiappina, la conductora resaltó: “Soy novia de Chicho Alejandro Ugarte, uno de los tres montañistas desaparecidos en el Huascarán. Vengo a pedir por los tres y pedirle al Estado peruano con mucho respeto y de forma urgente que nos ayuden a solicitar ayuda internacional.” La presentadora remarcó que la situación requiere de recursos y experiencia que actualmente superan las capacidades locales, especialmente ante un escenario marcado por el peligro y la inestabilidad del glaciar.
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La conductora agradeció el esfuerzo de la FAP, la Policía y los montañistas involucrados en las labores de búsqueda, pero insistió en la necesidad de contar con equipos extranjeros que aporten tecnología y experiencia adicional. “Han pasado 14 días desde que iniciamos la búsqueda y la ayuda y los recursos que hemos estado teniendo hoy no son suficientes. Estamos muy agradecidos con la FAP, con la Policía y todos los montañistas, pero lamentablemente la situación del Huascarán no ayuda. Es un nevado que está fracturado, que está muy peligroso y entendemos que no todos quieran subir, las condiciones no ayudan. Es por eso que necesitamos apoyo más especializado para un rescate de este tipo,” afirmó.
El contexto de la desaparición ha puesto en relieve los retos que enfrenta Perú en materia de rescate en alta montaña. El caso de Alejandro Ugarte, ‘Chicho’, y sus acompañantes, viene generando revuelo y preocupación en la población, ya que pasan los días y se agrava más la situación.
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