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Ale Fuller asegura que no retomará su relación con Pablo Heredia tras aparición pública: “Él sabe que esa etapa ya está cerrada”

La actriz asegura que solo mantiene una amistad con el argentino y desmiente que su acercamiento haya causado el fin de la relación entre Pablo Heredia y Shirley Arica

La actriz y modelo afirma que mantiene solo una amistad con Pablo Heredia, desmintiendo rumores sobre una reconciliación sentimental.
La actriz y modelo afirma que mantiene solo una amistad con Pablo Heredia, desmintiendo rumores sobre una reconciliación sentimental.
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Alessandra Fuller descartó públicamente la posibilidad de retomar una relación sentimental con Pablo Heredia, tras las especulaciones surgidas por sus recientes apariciones juntos. La actriz y modelo precisó que actualmente mantienen una amistad y negó que su acercamiento haya provocado el fin del romance entre el actor argentino y Shirley Arica. Las declaraciones se dieron durante una entrevista en el programa Amor y Fuego de Willax TV, donde también se refirió a Mayra Goñi y Flavia Laos, sus amigas.

Las versiones sobre una posible reconciliación entre Fuller y Heredia surgió luego de que ambos fueran vistos compartiendo juntos. Sin embargo, la intérprete fue tajante al negar un reencuentro sentimental, enfatizando que la etapa como pareja quedó en el pasado.

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“No, él sabe que esa etapa ya está cerrada, yo también lo sé, creo que es mutuo. Coincidimos en un momento muy bonito de vida, no se dieron las cosas y nos quedamos con ese recuerdo desde la gratitud. Pero estamos en la misma página, ambos, que es una relación amical hoy por hoy y que nos vamos a querer desear siempre lo mejor en cualquier circunstancia,” sostuvo durante la entrevista.

La actriz aprovechó la conversación para aclarar que no tuvo responsabilidad en la ruptura entre Heredia y Shirley Arica. Frente a las preguntas del reportero sobre si su amistad con el actor argentino influyó en la separación de la pareja, Fuller fue enfática: “Yo de ese tema sí no, no puedo opinar porque no, no estoy al tanto.” Las especulaciones se intensificaron tras la difusión de imágenes y comentarios en redes sociales, donde usuarios sugirieron que la cercanía entre ambos motivó el fin de la relación entre Heredia y Arica. Pese a los rumores, la modelo reiteró que la decisión de terminar fue exclusivamente de los involucrados y descartó cualquier tipo de interferencia.

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Díptico: Izquierda, mujer joven sonriendo, cabello castaño y collar dorado. Derecha, hombre barbudo besando la frente de una mujer de cabello oscuro
La actriz Alessandra Fuller sonríe en una imagen mientras, a la derecha, Pablo Heredia besa a Shirley Arica en el contexto de su relación en La Granja VIP.

Mayra Goñi y Flavia Laos

En la misma línea, Willax TV consultó a Fuller sobre el vínculo que mantiene con otras figuras del medio, como Mayra Goñi y Flavia Laos, quienes han formado parte del círculo cercano de Pablo Heredia. Respecto a Goñi, la actriz explicó que ya estaba al tanto de la reanudación de la comunicación con el actor argentino: “Con Mayra sí había conversado al respecto y estaba al tanto de que se había retomado el vínculo.” En cuanto a Flavia Laos, Fuller señaló que recién se enteraría de la situación debido a su participación en un reality extranjero, lo que le ha impedido conversar sobre el tema: “Flavia está en el reality ahorita, no hemos podido conversar. Vamos a ver cómo lo toma Flavia ahora que sale.”

Alessandra Fuller y el también actor Pablo Heredia empezaron una relación en 2016, cuando ella tenía 23 años y el argentino 38 años.
Alessandra Fuller y el también actor Pablo Heredia empezaron una relación en 2016, cuando ella tenía 23 años y el argentino 38 años.

Con estas declaraciones, Alessandra Fuller busca cerrar el capítulo mediático sobre su relación con Pablo Heredia y despejar las dudas acerca de posibles enfrentamientos o tensiones con Mayra Goñi y Flavia Laos, quienes no tienen una buena relación con el argentino. Esto a raíz de sus últimas declaraciones en El Valor de la Verdad, donde reveló que tuvo acercamientos con ambas jóvenes pese a su amistad con Ale.

Ale Fuller y Pablo Heredia terminaron su relación en 2018 después de un año y diez meses, a raíz de una infidelidad del argentino con Flavia Laos, la cual terminaron confirmando años después. Esa situación causó una ruptura amical entre las actrices, quienes más adelante reanudaron su relación.

“Yo me peleé con Ale por lo que todos ya sabemos, por lo de Pablo, sí. Yo le conté a Ale, me sentí supermal, lloré, ella me perdonó, pero obviamente en ese momento es muy difícil dejarlo ir al 100%, puedes perdonar, pero para que se pase esa sensación pueden pasar años. Bueno, después de años nos volvimos a amistar y ahora estamos en nuestro mejor momento. Ahora te podría decir que estamos super unidas, hemos viajado muchísimo, somos como hermanas de verdad”, contó Flavia a Giancarlo Granda en su canal Agranda TV.

Flavia Laos no tiene problemas en volver a ser amiga de Alessandra Fuller. (Captura)
Flavia Laos y Alessandra Fuller se amistaron después de años. (Captura)

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