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Corte de agua para este viernes 31 de julio y sábado 01 de agosto: ¿Cuáles son las zonas afectadas?

La suspensión del suministro responde a un plan de mantenimiento preventivo que busca garantizar la calidad del servicio y reforzar la infraestructura de agua potable en Lima Metropolitana

La medida forma parte de un programa de mantenimiento preventivo orientado a asegurar la calidad del abastecimiento y fortalecer la red de distribución de agua en Lima Metropolitana - Créditos: Magnific.
La medida forma parte de un programa de mantenimiento preventivo orientado a asegurar la calidad del abastecimiento y fortalecer la red de distribución de agua en Lima Metropolitana - Créditos: Magnific.
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El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció que este viernes 31 de julio y sábado 1 de agosto suspenderá el suministro de agua en sectores de los distritos de Puente Piedra, Ate y San Juan de Lurigancho, como parte de un cronograma de mantenimiento preventivo de su red de distribución. La medida también alcanzará a establecimientos comerciales ubicados en las zonas comprendidas dentro del plan operativo.

De acuerdo con la empresa, los cortes y la restitución del servicio se efectuarán en horarios distintos, dependiendo del sector intervenido. Por ello, recomendó a los usuarios revisar el cronograma correspondiente para conocer el periodo exacto de afectación y almacenar el recurso hídrico con anticipación.

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Sedapal precisó que estas acciones buscan preservar la calidad del abastecimiento de agua potable de Lima Metropolitana. Asimismo, indicó que los trabajos se ejecutarán de manera progresiva, con el objetivo de facilitar la reposición del suministro y reducir las molestias para la población.

La empresa precisó que los trabajos corresponden a un mantenimiento preventivo cuyo objetivo es mantener la calidad del abastecimiento y optimizar la infraestructura hídrica en la capital - Créditos: Magnific.
La empresa precisó que los trabajos corresponden a un mantenimiento preventivo cuyo objetivo es mantener la calidad del abastecimiento y optimizar la infraestructura hídrica en la capital - Créditos: Magnific.

¿Cuáles son las zonas afectadas?

Viernes 31 de julio

La Victoria

  • A. H. Carmen Alto
  • Cercado
  • Coop. 25 de Diciembre
  • Coop. Tradiciones Peruanas
  • Urb. Arboleda
  • Urb. Tres Marías

Cuadrante:

  • Av. México
  • Av. Aviación
  • Av. Las Américas
  • Av. Parinacochas
  • Todas las calles interiores de este cuadrante

Hora: 10 a. m. - 10 p. m.

Carabayllo

  • A. H. 16 de Abril
  • A. H. Alamedas de Carabayllo
  • A. H. Las Casuarinas
  • A. H. Ramiro Prialé
  • A. H. Los Rosales
  • A. H. Voz de Israel
  • Asociación de Vivienda Los Ángeles del Naranjal

Hora: 12 m - 8 p. m.

La restricción afectará viviendas y establecimientos comerciales, con cortes y reposición del suministro en horarios diferenciados según cada zona - Créditos: Magnific.
La restricción afectará viviendas y establecimientos comerciales, con cortes y reposición del suministro en horarios diferenciados según cada zona - Créditos: Magnific.

San Martín de Porres

  • Asociación de Pobladores del A. H. Vista Alegre de Cerro Candela

Hora: 12 m - 8 p. m.

San Antonio de Huaorchirí

  • Asoc. Los Portales de Basilio Auqui Anexo 08-ECNC

Hora: 7 m - 7 p. m.

Ate

  • Urb. Ceres
  • Asociación Los Ángeles (sector F)
  • Asociación Los Ángeles (sector G)

Hora: 11 a. m. - 11 p. m.

Sábado 01 de agosto

Lurigancho

  • C. P. Virgen del Carmen - La Era de Ñaña 3ra etapa

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

  • C. P. Virgen del Carmen - La Era de Ñaña 3ra etapa (CR-457 R-04)

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

¿Cuáles son consejos para ahorrar el agua en casa?

  • Repara de inmediato cualquier fuga en caños, duchas o inodoros, ya que una pequeña filtración puede desperdiciar cientos de litros de agua al mes.
  • Cierra el caño mientras te cepillas los dientes, te enjabonas las manos o afeitas el rostro. Ábrelo solo cuando sea necesario.
  • Toma duchas cortas, de aproximadamente cinco minutos, para reducir el consumo diario de agua en el hogar.
  • Lava frutas y verduras en un recipiente en lugar de hacerlo con el caño abierto. Esa agua puede reutilizarse para regar plantas.
  • Utiliza la lavadora únicamente con carga completa para aprovechar al máximo cada ciclo de lavado.
  • Reutiliza el agua proveniente del enjuague de ropa o de otras tareas domésticas para limpiar pisos, patios o veredas, siempre que sea posible.
  • Riega jardines y plantas durante las primeras horas de la mañana o al anochecer, cuando la evaporación es menor.

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