Detienen al diputado Julián Pérez Mallqui en Lima tras denuncia de agresión física contra una mujer

Diputado Julián Pérez Mallqui fue detenido en San Miguel por un caso de agresión a una mujer. Canal N

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El actual diputado de Juntos por el Perú, Julián Pérez Mallqui, permanece detenido en la comisaría de San Miguel, en Lima, tras ser acusado de agresión física contra una mujer. Fuentes policiales confirmaron a Canal N que el legislador fue intervenido en la mañana de este 30 de julio por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP). La presunta víctima también se encuentra en la dependencia policial.

La detención ha generado atención nacional debido a la trayectoria judicial del diputado, quien fue elegido por la región Cusco. Pérez Mallqui ya cuenta con antecedentes penales y procesos judiciales previos, incluyendo una sentencia por lesiones culposas.

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El incidente actual involucra a una mujer cuya identidad no ha sido revelada públicamente. Un familiar de la víctima, que acudió a la comisaría, declaró que su principal pedido a las autoridades es que “no debe haber agresión ante nadie”. La familiar confirmó el vínculo con ambas partes y corroboró la existencia de la presunta agresión.

Antecedentes judiciales y penales del diputado

Julián Pérez Mallqui, diputado electo por el Cusco, levanta el puño mientras sostiene un documento frente a la bandera de Perú.

La situación de Julián Pérez Mallqui cobra mayor relevancia debido a su historial judicial. Según registros del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el diputado electo por Cusco ya había enfrentado procesos por distintos hechos, entre ellos lesiones culposas, falsa declaración en proceso administrativo y violencia familiar.

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Uno de los casos más cuestionados ocurrió el 9 de febrero de 2024, cuando fue involucrado en un accidente vehicular registrado en el distrito de Pichari, provincia de La Convención, en Cusco. Pérez Mallqui habría conducido presuntamente en estado de ebriedad y atropelló a una menor de 7 años y a su madre. Por este hecho, el Poder Judicial lo condenó por lesiones culposas a una pena de más de cuatro años de prisión suspendida y estableció el pago de S/80 mil por reparación civil.

La familia de las víctimas señaló que la menor sufrió lesiones graves y que, como consecuencia del accidente, presenta secuelas permanentes. En tanto, el proceso continúa en revisión luego de que la defensa del parlamentario presentara un recurso de casación ante la Corte Suprema.

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Durante una entrevista difundida por Panorama, Pérez Mallqui cuestionó el monto solicitado por la familia de la menor como reparación civil y se pronunció sobre la pretensión económica planteada en el proceso.

Además de este caso, la información consignada ante el JNE registra otras sentencias contra el legislador, entre ellas por violencia familiar y falsa declaración en proceso administrativo.

Reacciones y situación actual en la comisaría de San Miguel

Durante el reporte en directo, los periodistas de Canal N intentaron recoger declaraciones de testigos y familiares presentes en la comisaría de San Miguel.

Aunque la familiar entrevistada no presenció directamente el hecho, confirmó la presunta agresión y manifestó su preocupación por el estado de la víctima. Asimismo, reiteró su pedido de apoyo a las autoridades para garantizar la seguridad de las personas involucradas.

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El diputado Julián Pérez Mallqui y la mujer involucrada permanecen bajo resguardo policial mientras continúan las investigaciones. La existencia de antecedentes judiciales incrementa la atención mediática y ciudadana sobre el caso.

Investigación en curso y próximos pasos

El caso de Julián Pérez Mallqui se suma a otros episodios recientes en los que congresistas o diputados enfrentan denuncias ante la justicia.

De acuerdo con lo informado por Canal N, la Policía Nacional y las autoridades judiciales determinarán en las próximas horas los pasos a seguir, según el avance de la investigación y las declaraciones de los implicados.

El desarrollo del proceso legal dependerá de los resultados de las diligencias policiales y de los informes que presente la Fiscalía.