Felipe Chávez brilló en goleada de Bayern Múnich: peruano anotó doblete y dio asistencia de taco en amistoso

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El jueves 30 de julio, Bayern Múnich enfrentó a FC Rottach-Egern en un amistoso de pretemporada. En este encuentro, el peruano Felipe Chávez arrancó como titular y sobresalió al anotar dos goles y dar una asistencia de taco, todo durante la primera mitad.

Vincent Kompany alineó a Chávez desde el inicio, acompañado por varios jóvenes y futbolistas experimentados. El once inicial que dispuso el entrenador belga se completó con Ulreich; Minjae, Bischof, Palhinha, Ibrahimovic, Boey, Cardozo, Sieb, Manuba y Pavic.

El primer tanto del peruano se produjo a los 9 minutos. Los ‘bávaros’ avanzaron por el sector izquierdo y habilitaron al mediocampista nacional, quien se acomodó, giró y definió con un derechazo bajo para establecer el 3-0 parcial.

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Felipe Chávez fue titular en goleada de Bayern Múnich en duelo amistoso.

El doblete de Felipe Chávez

Luego, a los 12 minutos, Felipe Chávez aprovechó un pase al espacio, controló el balón, eludió a un defensor con un amague y definió con un toque sutil por encima del arquero de FC Rottach-Egern, que estaba adelantado.

Bayern calificó ese tanto como el mejor del primer tiempo, que cerró con un 6-0 a su favor. “Ya está completa la media docena y los chicos se toman un respiro: aquí tienen el gol más bonito de la primera parte”, publicó el club en X.

El peruano se lució con dos goles en el partido de pretemporada de los 'bávaros'. Créditos: X.

Su asistencia con taco incluido

En la primera mitad del amistoso de Bayern Múnich, Felipe Chávez no solo firmó un doblete, sino que también aportó una asistencia de gran calidad. El peruano controló el balón de espaldas en el área y, con un taco preciso, habilitó a Maycon Cardozo, quien anotó el 6-0 que cerró el marcador en ese tramo del encuentro.

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Aunque el FC Rottach-Egern es un equipo amateur, este tipo de actuaciones le permite a Chávez sumar argumentos para ganarse un lugar en el plantel de Vincent Kompany de cara a la temporada 2026/2027. El mediocampista nacional apunta a tener más oportunidades y evitar una cesión, como ocurrió en la campaña anterior.

El peruano habilitó a su compañero para el 6-0 de Bayern Múnich. Créditos: X.

Felipe Chávez volvió a Bayern Múnich tras su corto paso por Colonia

Felipe Chávez regresa al Bayern Múnich tras un semestre con escasa continuidad en el FC Köln, club que finalmente decidió no ejecutar la opción de compra por el mediocampista peruano. La cesión, concretada a inicios de 2026, tenía como objetivo que el jugador sume minutos y experiencia en la Bundesliga, ante la fuerte competencia interna en el plantel bávaro y la dificultad de encontrar espacio en el primer equipo.

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Durante su paso por Colonia, Chávez solo disputó siete partidos oficiales y acumuló menos de cien minutos en la liga. Pese a los cambios en el cuerpo técnico y las necesidades del equipo, el peruano no logró afianzarse en la rotación principal. El FC Köln, enfocado en la lucha por la permanencia, optó por futbolistas con mayor recorrido, lo que redujo las oportunidades para el joven mediocampista.

El club confirmó que no activará la cláusula por el mediocampista de 19 años, quien cerrará su cesión tras seis meses y siete partidos en la Bundesliga con minutos reducidos en la pelea por la permanencia (X / 1. FC Köln)

El club alemán comunicó oficialmente el fin del préstamo: “El centrocampista Felipe Chávez dejará el 1. FC Köln. Tras seis meses de cesión, el club no ejercerá la opción de compra sobre el jugador de 19 años”. En su mensaje, la institución recordó que el futbolista llegó en el parón invernal cedido por el Bayern, donde se formó desde 2019, y agradeció su compromiso durante la etapa en el Colonia.

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A pesar de la falta de continuidad, la experiencia en Colonia representó un aprendizaje para Chávez, quien ahora deberá definir su futuro inmediato. Bayern Múnich sigue considerando al mediocampista como un proyecto a desarrollar y no descarta una nueva cesión para la temporada 2026/2027, con el objetivo de que el jugador continúe sumando rodaje en el fútbol europeo y encuentre el contexto adecuado para su crecimiento profesional.