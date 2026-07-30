Luz Pacheco coincide con juez que declaró “inejecutable” fallo del TC a favor de Vladimir Cerrón: “Es acertado”

Vladimir Cerrón lleva más de 2 años prófugo de la justicia. Foto: composición Infobae

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La magistrada Luz Pacheco coincidió con el juez de investigación preparatoria nacional Leodan Cristóbal, quien declaró “inejecutable” el fallo del Tribunal Constitucional que anuló la prisión preventiva de Vladimir Cerrón.

“Creo que es (una decisión) acertada porque, después que se presentó ese habeas corpus que ha decidido el Tribunal, han habido otros mandatos del Poder Judicial ordenando la prisión preventiva”, dijo Pacheco en entrevista con El Comercio.

Como se recuerda, el juez Cristóbal Ayala advirtió que el TC anuló resoluciones que ya no sustentan la medida cautelar contra Cerrón, por lo que pidió una aclaración consultando si el fallo también declaraba nulas las otras resoluciones que sustentan la prisión preventiva.

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“No sé qué cosa pensará la mayoría, cómo lo decidirá, pero en principio yo coincido con lo que ha dicho el juez. Hasta que no haya una resolución del juez, indudablemente, sigue vigente (la prisión preventiva)”, apuntó.

¿Cómo se decidirá la aclaración?

La expresidenta del TC Luz Pacheco indicó que el pedido de aclaración será resuelta solo por los cuatro magistrados que le dieron la razón a Vladimir Cerrón. Estos son Helder Domínguez Haro, actual presidente del TC, y los magistrados Francisco Morales Saravia, Gustavo Gutiérrez TicseyPedro Hernández Chávez.

Un retrato de Vladimir Cerrón se superpone a una sesión del Tribunal Constitucional de Perú, cuyo reciente fallo le permite salir de la clandestinidad.

" Esa aclaración la van a firmar los cuatro magistrados que han apoyado esa decisión, porque los tres que hicimos votos singulares, ya es está previsto que no se ya no volvemos a participar en ninguna decisión de ese caso. Así se ha hecho siempre", explicó Pacheco.

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Para la expresidenta del TC, lo que sus colegas deben hacer es resolver “en base a lo que hay en el expediente”. “Pero como siempre sabemos el Tribunal lo que analiza es la motivación. Yo creo que difícilmente podrán pronunciarse sobre unas resoluciones que no han sido materia de análisis ni de controversia durante todo el proceso”, agregó.

Inejecutable

El Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional declaró inejecutable el fallo del TC que ordenaba liberar a Vladimir Cerrón y elevó una consulta para que aclare el alcance de su sentencia. La decisión del juez Leodan Cristóbal Ayala prolonga la prisión preventiva del exgobernador regional, investigado por organización criminal y lavado de activos, al menos por días o semanas adicionales.

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Juez Leodan Cristóbal Ayala, titular del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional.

El argumento central del juzgado es que el fallo del TC declara nulas resoluciones que ya no sostienen el mandato de detención. Según la resolución a la que accedió Infobae, dos resoluciones judiciales vigentes —no analizadas por la sentencia mayoritaria— son las que en la actualidad sustentan la prisión preventiva y las requisitorias policiales contra Cerrón. Al no pronunciarse sobre ellas, el TC dejó un vacío que el juzgado considera insalvable sin una aclaración previa.

"A la fecha subsisten dos últimas resoluciones judiciales VIGENTES que sustentan la prisión preventiva y las requisitorias policiales giradas contra el investigado Vladimir Roy Cerrón Rojas“, se lee en el documento judicial.

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El juez Cristóbal Ayala señaló que esas resoluciones vigentes fueron mencionadas en el voto singular de la magistrada Luz Pacheco, pero no aparecen en la sentencia mayoritaria —firmada por los magistrados Helder Domínguez, Francisco Morales, Gustavo Gutiérrez y Pedro Hernández—. Esa omisión, a juicio del juzgado, “impide la ejecución material de lo decidido en sus propios términos”. Ante ello, el juez optó por “elevar en consulta” al TC para que determine si la nulidad ordenada se extiende “por conexión” a esas resoluciones no examinadas.

El juzgado advirtió, además, que dichas resoluciones tienen autoridad de cosa juzgada, lo que le impide dejarlas sin efecto de manera autónoma. “Dichas resoluciones —al estar vigentes— impiden la ejecución de lo decidido en el mandato constitucional”, argumentó el juez Cristóbal Ayala.

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