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Ministro Sheput afirma que el reducción de los feriados no está decidida pero “hay una decisión de mantener las cosas como están”

El titular del Ministerio de Trabajo sostuvo que la decisión del gobierno de Keiko Fujimori será sustentada. Indicó que recién hoy se reunirá con su equipo de trabajo para iniciar un periodo de evaluación

Juan Sheput fue integrante del partido Perú Posible hasta octubre del 2014.
Juan Sheput fue integrante del partido Perú Posible hasta octubre del 2014.
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El ministro de Trabajo Juan Sheput negó que el Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori tenga decidido eliminar feriados y afirmó que la mandataria fijó una línea: “No se van a aumentar ni se van a disminuir los feriados”. El funcionario atribuyó el revuelo a “inexactitudes” recientes y sostuvo que, antes de cualquier cambio, se hará una “evaluación de impacto” y se hablará con los sectores involucrados.

Sheput afirmó en RPP que el debate público se instaló a partir de versiones que, según él, no se corresponden con el estado real de la discusión dentro del Ejecutivo. “De ninguna manera hay un documento discutido, como señalan algunos medios de comunicación”, aseguró, al rechazar que exista un texto oficial que plantee modificaciones ya encaminadas. Según el integrante del gabinete, el documento difundido está pendiente de debate en el próximo Consejo de Ministros.

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Consultado sobre un eventual recorte de feriados por razones de productividad, el ministro evitó anticiparlo: “Yo no me atrevería a decir eso”, respondió, y explicó que “todavía faltan datos por recopilar”, aunque remarcó que “de inmediato hay una decisión política de mantener las cosas como están”.

El titular de la cartera de Trabajo señaló que el Gobierno detecta “voces encontradas” en torno al tema, con posiciones contrapuestas sobre sus efectos. Según describió, hay quienes sostienen que los feriados “quitan competitividad” y otros que plantean que “favorece el turismo”, por lo que insistió en que cualquier conversación debe sostenerse “sobre la base de datos empíricos”.

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Actualmente, Perú tiene 16 feriados al año.
Actualmente, Perú tiene 16 feriados al año. Foto: composición Infobae Perú/Presidencia de la República

En paralelo, Sheput indicó que recién este jueves se incorporará formalmente a la gestión del ministerio. “Recién hoy voy a ir al ministerio, voy a convocar a mi equipo, vamos a empezar este proceso de evaluación”, afirmó.

Documento de PCM indicaba posible reducción de feriados

Dentro del proyecto de ley que delega competencias al Poder Ejecutivo por un plazo de 120 días calendario -y que según el ministro Sheput aún no se ha debatido- figura una disposición que permitiría modificar el régimen de los feriados y disminuir su cantidad con el objetivo de elevar la productividad.

La propuesta forma parte del capítulo referido a empleo y protección social, donde también se plantean cambios en beneficios laborales, contratación, inspección del trabajo y otros aspectos vinculados al mercado laboral. Sin embargo, la posibilidad de reducir el número de feriados nacionales contrasta con las declaraciones que la propia mandataria brindó pocas horas antes, cuando descartó públicamente esa posibilidad.

El texto establece expresamente que el Gobierno podrá "modificar el régimen de feriados no laborables y reducir su número, con la finalidad de racionalizar su uso y fomentar la productividad“. De aprobarse la delegación, el Ejecutivo tendría la facultad de emitir decretos legislativos sobre esta materia durante el periodo autorizado por el Congreso.

Keiko Fujimori encabezó la primera sesión del Consejo de Ministros en Perú. | Foto: Gobierno del Perú
Keiko Fujimori encabezó la primera sesión del Consejo de Ministros en Perú. | Foto: Gobierno del Perú

Keiko Fujimori estaba en contra de eliminar feriados

El planteamiento incluido en la delegación de facultades contrasta con las declaraciones que Keiko Fujimori realizó durante una transmisión en vivo a través de sus redes sociales, donde negó que su administración pretendiera modificar el número de días de descanso obligatorio.

En esa oportunidad, la presidenta afirmó que “primero, no se dejen guiar por esta serie de rumores. No vamos a eliminar los feriados. Considero que esos fines de semana largos son una forma de promover el turismo interno dentro de nuestro país. Tampoco vamos a crear más feriados. Vamos a mantener esta cantidad de feriados para promover el turismo. Así es que, por favor, no se inventen ese tipo de narrativas”.

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