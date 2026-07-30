Diego Rebagliati fue contundente con Sporting Cristal tras reclamo por arbitraje en la Copa Sudamericana: “Me parece bien que lloren”

Diego Rebagliati fue contundente con Sporting Cristal tras queja por arbitraje en la Copa Sudamericana 2026

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La eliminación de Sporting Cristal en los ‘play offs’ de la Copa Sudamericana 2026 originó una reacción inmediata por parte del club limeño. Mediante un comunicado oficial, el club expresó su “total y absoluta disconformidad” con la labor arbitral durante el encuentro frente a Red Bull Bragantino.

El pronunciamiento del club estuvo dirigido especialmente hacia el árbitro Esteban Ostojich y el equipo de VAR que acompañó el partido. Según la institución, existieron tres jugadas clave que debieron ser revisadas con asistencia tecnológica, ya que consideraron que influyeron de manera directa en el desarrollo del compromiso.

La firme postura de Diego Rebagliati sobre queja de Sporting Cristal por arbitraje

Diego Rebagliati se pronunció sobre el comunicado que sacó Sporting Cristal por malas decisiones que habría cometido el árbitro del duelo con RB Bragantino en Brasil, duelo que marcó la eliminación de los ‘cerveceros’ de la Copa Sudamericana 2026.

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“No necesariamente estoy de acuerdo con las tres jugadas, pero me parece espectacular que empiecen a hablar, que empiecen a mostrar señales de vida. Ya Uribe el otro día, volviendo de Arequipa, habló del gol de la ‘U’. Se quejó de que era evidentemente falta y después, el audio del VAR y la CONAR le dio la razón”, apuntó el comentarista en el programa ‘Fútbol Satélie’.

El exdirigente de Cristal celebró el pronunciamiento de la escuadra y expresó su deseo que lo haga más seguido, ahora en el Torneo Clausura 2026.

“A mí me parece bien que hablen, me parece bien que lloren, porque acá todos lloran, acá todos mandan comunicados. Todos los que se ven perjudicados lloran y en Cristal nadie decía nada. O sea que está bien. Así como están, así con la Conmebol, que estén fecha a fecha, salgan y jodan y lloren y hablen, porque cuando uno hace eso, el jugador se siente respaldado; si no, hay como una sensación de indiferencia que es complicada”, añadió.

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El exdirectivo 'celeste' se refirió a la queja que presentó tras duelo con RB Bragantino en Brasil. (Fútbol Satélite)

El reclamo de Sporting Cristal a la Conmebol

La institución rimense identificó tres acciones puntuales que, a su juicio, resultaron determinantes en la eliminación frente a Red Bull Bragantino. El primer incidente se produjo a los 29 minutos, cuando un golpe con el antebrazo sobre Santiago González no fue revisado por el VAR, pese a que Sporting Cristal consideró que la jugada era antirreglamentaria y ameritaba intervención tecnológica.

El segundo episodio señalado ocurrió a los 56 minutos, con la segunda tarjeta amarilla para Martín Távara, que derivó en su expulsión. El club enfatizó que esa decisión requería revisión bajo el nuevo protocolo del VAR para segundas amonestaciones claramente erróneas, y manifestó que la falta de análisis en el momento afectó el desarrollo del partido.

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En el tramo final del encuentro, a los 82 minutos, Sporting Cristal reclamó por una fuerte entrada sobre Miguel Araujo que tampoco recibió revisión arbitral mediante la tecnología disponible. Para el club, este tipo de omisiones impactan directamente sobre la equidad de la competición.

Comunicado de Sporting Cristal por reclamo arbitral en la Copa Sudamericana 2026.

Como parte de su reclamo, los dirigentes solicitaron de manera formal a la Conmebol la publicación completa de las comunicaciones entre el árbitro principal y el VAR relacionadas con las tres jugadas controvertidas. Además, pidieron la adopción de medidas correctivas con el fin de evitar que episodios similares se repitan en futuras ediciones del torneo.