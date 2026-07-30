Pelícanos mueren de hambre en Chorrillos por El Niño: piden ayuda para alimentarlos ante la falta de anchoveta

Este segmento de noticias de ATV Matinal cubre la situación de pelícanos en la costa, mostrando numerosas aves en la orilla y en el agua. Se observa a personas alimentando a los pelícanos con baldes. Las imágenes alternan entre una reportera en el lugar, una persona ofreciendo ayuda, y un presentador en estudio. Los gráficos en pantalla indican que los pelícanos mueren de hambre por la escasez de peces, vinculando la situación al fenómeno de El Niño. Se muestra un número de contacto para apoyo social.

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Decenas de pelícanos llegan cada fin de semana al litoral de Chorrillos en busca de alimento, pero encuentran un escenario crítico: la falta de peces debido a las alteraciones del ecosistema marino provocadas por el calentamiento del mar asociado al fenómeno de El Niño. Ante esta situación, una ciudadana decidió intervenir con sus propios recursos para evitar que más aves mueran de hambre.

Se trata de Rosario, una mujer que desde hace aproximadamente dos meses acude los sábados, domingos e incluso feriados hasta la zona costera para llevar alimento a los pelícanos afectados. Según contó, hasta la fecha ha gastado más de S/2 mil de su propio dinero comprando restos de pescado para estas aves.

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“Es un tema de humanidad, de pensar en el prójimo y en el planeta. Ellos también nos ayudan a nosotros, nos dan guano y el turismo también depende de ellos porque muchas personas vienen a verlos”, explicó Rosario durante un reporte de ATV Noticias.

FOTO DE ARCHIVO: Pelícanos se observan junto a una lonja de pescado en el distrito de Chorrillos, Lima, Perú, el 18 de mayo de 2017. REUTERS/Mariana Bazo/Archivo

Falta de anchoveta agrava la crisis

Los pelícanos, pingüinos de Humboldt, lobos marinos y otras especies marinas son algunos de los animales más afectados por las actuales condiciones del mar peruano. Los pelícanos y diversas aves marinas dependen principalmente de la anchoveta como fuente de alimento; sin embargo, el incremento de la temperatura del océano altera la distribución de estos cardúmenes, reduciendo su disponibilidad y dificultando que estas especies puedan alimentarse.

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Tres pingüinos de Humboldt permanecen en una formación rocosa junto al mar, mientras un círculo insertado muestra un ejemplar muerto dentro de un nido costero. (Andina)

El pelícano peruano (Pelecanus thagus) es una de las aves marinas más grandes del litoral nacional y enfrenta una situación vulnerable debido a la reducción de sus fuentes de alimento. La falta de peces ha generado que varios ejemplares sean encontrados debilitados, desnutridos e incluso muertos en diferentes puntos de la costa.

Durante el recorrido por Chorrillos, el equipo periodístico mostró dos pelícanos muertos cerca de la zona donde otros ejemplares se agrupaban esperando recibir comida.

“Están de hambre, se mueren de hambre, no hay mucho pescado por el calentamiento”, señaló Rosario.

Piden ayuda para continuar alimentando a los pelícanos

La mujer explicó que normalmente compra hasta tres baldes de pescado para alimentar a los animales; sin embargo, esta cantidad tampoco resulta suficiente para cubrir la necesidad de todos los ejemplares. A ello se sumó que el feriado por Fiestas Patrias agudizó la situación en los últimos días, pues varios comerciantes del terminal pesquero de Chorrillos no atendieron, lo que redujo aún más la posibilidad de conseguir alimento para las aves.

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pesca - anchoveta

Ante la falta de oferta, tuvo que adquirir únicamente espinazos y restos de pescado, que son parte de la alimentación que pueden consumir los pelícanos.

“Ellos comen peces. Por favor, no les den galletas, papas fritas ni otro tipo de comida. He visto videos donde les dan alimentos que no corresponden y eso puede hacerles daño”, pidió Rosario.

La ciudadana también compartió su número de apoyo para quienes deseen colaborar con esta labor: Yape o Plin: 966 290 356.

¿Qué comen los pelícanos y qué no se les debe dar?

Ante la preocupación de visitantes que buscan ayudar a las aves, especialistas y activistas recordaron que los pelícanos no deben recibir alimentos procesados ni restos de comida humana.

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Su dieta está basada principalmente en peces, por lo que se recomienda únicamente entregar pescado adecuado, como restos de pescado fresco provenientes de terminales o mercados autorizados.

Darles productos como papas fritas, galletas u otros snacks puede provocar problemas de salud e incluso poner en riesgo su vida.

El impacto del calentamiento del mar en la fauna peruana

El fenómeno de El Niño y las anomalías de temperatura en el océano pueden alterar la cadena alimenticia marina. Cuando las aguas se calientan, algunas especies de peces cambian su ubicación buscando condiciones más favorables, lo que afecta a depredadores como los pelícanos, que dependen de ellas para sobrevivir.

Aunque estas aves son las más visibles por su tamaño, otras especies como los zarcillos y algunas gaviotas también enfrentan dificultades por la reducción de alimento disponible.

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La situación en Chorrillos refleja un problema que se viene observando en distintos puntos del litoral peruano: mientras las condiciones del mar continúan cambiando, organizaciones y ciudadanos buscan formas de apoyar a la fauna marina afectada.