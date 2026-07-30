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Mario Hart asegura que está tranquilo porque su separación con Korina Rivadeneira no fue por infidelidad: “No hubo terceros”

El piloto aclaró en el podcast de Shirley Arica que la ruptura fue una decisión tomada en conjunto, sin intervención de terceros, y resaltó la importancia de mantener una buena relación por sus hijos

El piloto aclaró en el podcast de Shirley Arica que la ruptura fue una decisión tomada en conjunto, sin intervención de terceros, y resaltó la importancia de mantener una buena relación por sus hijos. Podcast Shirley Arica/ YouTube
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Mario Hart, conductor de Sin más que decir en el canal de YouTube de María Pía Copello, abordó de manera directa su reciente separación de Korina Rivadeneira durante una entrevista en el podcast de Shirley Arica. El también conductor aclaró que la ruptura con la modelo venezolana no se debió a la intervención de terceras personas ni a una infidelidad, resaltando que la decisión fue tomada de mutuo acuerdo tras una relación de diez años y dos hijos en común.

En la conversación con Shirley Arica, Hart remarcó: “Lo que más tranquilo nos deja a los dos es que no hubieron terceros, que no hubo nada externo que haya influenciado en nuestra decisión.” El piloto fue enfático al descartar cualquier versión de infidelidad, señalando que la separación se dio en términos respetuosos y privados, sin factores externos que condicionaran la dinámica entre ambos.

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Mario Hart se refiere a separación con Korina Rivadeneira.
Mario Hart se refiere a separación con Korina Rivadeneira.

Durante el podcast, Shirley Arica preguntó de forma directa si existía la posibilidad de que la ruptura estuviera relacionada con infidelidades. Hart respondió categóricamente: “Fue una decisión muy de los dos, y ya.”

La conductora insistió en conocer los motivos detrás de la decisión, a lo que Hart explicó que los detalles más íntimos seguirían siendo parte de la privacidad de la pareja: “Los motivos o el porqué yo creo que siempre van a ser algo muy privado, va a ser algo muy de los dos.”

Imagen dividida. A la izquierda, un hombre con gorra blanca y camiseta negra. A la derecha, el mismo hombre con una mujer, ambos sonriendo
El presentador Mario Hart aparece en una entrevista y, en un encuadre aparte, posa junto a Korina Rivadeneira, ilustrando el contexto de su reciente separación.

Niega desgaste emocional

En la entrevista, Mario Hart señaló que la relación no terminó por falta de cariño ni por desgaste emocional, pese a los diez años de convivencia. El piloto indicó que la decisión de separarse fue resultado de un proceso propio de la pareja.

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Sobre la relación actual, Hart destacó el respeto y la buena comunicación que mantienen como padres. “Mucho respeto, un gran cariño,” afirmó, resaltando la importancia de los lazos familiares para el bienestar de sus hijos. Shirley Arica mencionó la relevancia de la estabilidad emocional para los menores, lo que Hart ratificó: “Sobre todo. Tenemos dos hijos maravillosos, Lara, Marito, de, de cinco y tres años.”

Mario Hart rompe el silencio sobre Alejandra Baigorria: “Había situaciones que daban indicios…”. Captura: Youtube Shirley Arica.
Mario Hart rompe el silencio sobre Alejandra Baigorria: “Había situaciones que daban indicios…”. Captura: Youtube Shirley Arica.

La conversación también abordó la posibilidad de ampliar la familia. Consultado sobre la llegada de un tercer hijo, Hart negó de manera tajante, aclarando que no planea tener más descendencia. En tono distendido, la conductora preguntó por un frasco visto recientemente, a lo que Hart explicó que se trata de un kit para evaluar su fertilidad.

“Es un fertitest para ver qué tan fértil sigo siendo y con eso, este, poder operarme, hacerme la vasectomía y congelar por si acaso” indicó, revelando su intención de someterse a una vasectomía y preservar muestras de esperma como medida de precaución. Sin embargo, hoy en día, no quiere más hijos, pero podría cambiar de opinión en 5 años a más.

Mario Hart rompe el silencio sobre Alejandra Baigorria: “Había situaciones que daban indicios…”. Captura: Youtube Shirley Arica.
Mario Hart rompe el silencio sobre Alejandra Baigorria: “Había situaciones que daban indicios…”. Captura: Youtube Shirley Arica.

La figuras de TV, que durante años fue una de las más visibles en el ámbito mediático peruano, ha procurado mantener la discreción sobre los pormenores de la ruptura. Hart y Rivadeneira han compartido a lo largo de la relación diversos proyectos personales y familiares, consolidando una imagen de pareja unida hasta el anuncio de la separación.

En otro momento de la conversación, Shirley Arica encontró el anillo de bodas de Mario Hart. Ante ello, el piloto confirmó que ya no lo usa tras la separación. Asimismo, ante la consulta de venderlo más adelante, el conductor lo negó rotundamente. “Cómo lo voy a vender, tú eres loco”, indicó, generando risas entre Shirley Arica y su equipo.

Mario Hart deja en shock al confesar por qué aún conserva su anillo de matrimonio con Korina Rivadeneira. Captura: Podcast Shirley Arica in the house.
Mario Hart deja en shock al confesar por qué aún conserva su anillo de matrimonio con Korina Rivadeneira. Captura: Podcast Shirley Arica in the house.

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