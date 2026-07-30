Pedro García aseguró que Eryc Castillo debió ser convocado por Ecuador para el Mundial 2026: “Para el nivel de Enner Valencia, es una bala”

El periodista deportivo aseguró que la 'Culebra' debió ser convocado al Mundial 2026 con Ecuador. (Video: Doble Punta)

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El arranque del Torneo Clausura 2026 ha puesto a Eryc Castillo en el centro de la escena del fútbol peruano. El extremo ecuatoriano se transformó en la figura de Alianza Lima tras anotar un doblete en el empate 2-2 frente a Comerciantes Unidos como visitante, mostrando un rendimiento excepcional en un equipo que busca conquistar el segundo certamen de la temporada y romper una sequía de títulos nacionales que se extiende por cuatro años.

El desempeño de la ‘Culebra’ no solo acapara miradas en la Liga 1, sino que también ha generado debate sobre su ausencia en la última cita mundialista. El periodista Pedro García fue enfático al considerar que el jugador debió haber sido convocado por el técnico Sebastián Beccacece para disputar el Mundial 2026 con la selección de Ecuador.

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“Corre como una bala y está definiendo muy bien. Menos mal que en Alianza Lima la vieron venir y lo aseguraron por un tiempo determinado”, afirmó en el programa de YouTube, Doble Punta.

El presente de Castillo contrasta con el rendimiento de algunos referentes de la selección ecuatoriana en la reciente Copa del Mundo, en especial Enner Valencia, cuya actuación generó interrogantes. “Para el nivel de Enner Valencia, Castillo sería una bala”, sugiriendo que el dinamismo y la frescura del aliancista hubieran sumado variantes en ofensiva para el cuadro ‘tricolor’.

Enner Valencia no pudo anotar con Ecuador en el Mundial 2026 y fue duramente criticado en su país. - créditos: Reuters/Kylie Graham

En sus declaraciones, Pedro García abordó la dualidad entre el nivel mostrado por Eryc Castillo en la Liga 1 y la exigencia de una Copa del Mundo. Su argumento central es claro: “Castillo debió jugar el Mundial con Ecuador”, dijo el periodista, aunque matizó sus palabras reconociendo los desafíos psicológicos y emocionales que implica competir en un escenario de máxima presión.

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El comunicador explicó: “Tienes que tener en cuenta lo que es el aplomo de un futbolista a la hora de la verdad. ¿Castillo tiene nivel? Sí. ¿Castillo tiene recorrido? Sí. ¿Castillo tiene gol? Sí, hoy lo tiene”.

Pedro Eloy, sin embargo, advirtió que la actuación individual en un torneo internacional no solo depende del talento: “Ahora no digo que no lo tendría, no lo subestimo, sino que simplemente pongo en la mesa que un futbolista que va a jugar un torneo más importante del que suele disputar, también se enfrenta a esa situación de la que la responsabilidad te bloquea, te inhibe porque estás en otro nivel”, reflexionó.

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La incógnita, según García, radica en la capacidad de Castillo para trasladar la serenidad demostrada en Alianza Lima a un torneo con la presión y exigencia de la Copa del Mundo: “La serenidad que tiene en Alianza Lima para jugar en Matute o acá, por ejemplo, ¿la tendrá en el Mundial? No sabemos, puede ser que sí, pero también puede ser que no, porque la responsabilidad inhibe, pero le daría la derecha”.

Pedro García aseguró que Eryc Castillo debió ser convocado por Ecuador para el Mundial 2026: “Para el nivel de Enner Valencia, es una bala”

Ecuador en el Mundial 2026: una eliminación prematura y el debate abierto

El paso de la selección de Ecuador por el Mundial de 2026 alimentó el debate sobre la necesidad de refrescar la nómina. El equipo de Sebastián Beccacece se despidió en la instancia de dieciseisavos de final, tras caer ante México por 2-0. La eliminación despertó cuestionamientos sobre las decisiones técnicas, entre ellas la ausencia de alternativas ofensivas capaces de aportar desequilibrio.

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La actuación del plantel ecuatoriano, especialmente la de Enner Valencia, ha sido objeto de análisis y comparaciones. Eso sí, el conjunto ‘norteño’ atraviesa una etapa de cambios tras la salida del DT argentino, a la espera de conocer a su reemplazo.

Mundial 2026 - México 2 - Ecuador 0

El notable arranque de Eryc Castillo en el Torneo Clausura 2026

El impacto de Eryc Castillo en el inicio del Torneo Clausura es innegable. En apenas dos fechas, el extremo sumó cuatro goles: abrió la temporada con dos tantos decisivos para Alianza Lima en el triunfo por 2-1 sobre Sport Huancayo en Matute y repitió con un doblete en la siguiente jornada, asegurando el empate ante Comerciantes Unidos en Cutervo.

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La capacidad de desborde, velocidad y definición del ecuatoriano lo han convertido en una pieza clave del esquema del entrenador Pablo Guede, que últimamente lo ha colocado como delantero junto a un ‘9′ nominal como Federico Girotti o Paolo Guerrero.