El lateral izquierdo que pidió Héctor Cúper para Universitario de Deportes tras la abrupta salida de José Carabalí

El pedido de Héctor Cúper reactivó la búsqueda de un defensor por la izquierda tras las dudas que dejó César Inga, mientras la dirigencia evalúa si el fichaje encaja en el presupuesto (Emelec)

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Universitario de Deportes volvió a poner el foco en el mercado para reforzar el carril izquierdo con miras al Torneo Clausura. En la interna del club, la prioridad pasa por sumar un defensor de banda que eleve el nivel de esa zona y la gestión responde a un pedido del técnico Héctor Cúper, de acuerdo con lo expuesto en las últimas horas por el periodista deportivo Gustavo Peralta.

La evaluación se aceleró tras el partido previo ante Cusco FC, en el que César Inga no logró despejar las dudas con una actuación determinante. Ese desempeño, según se supo, llevó a que la directiva y el comando técnico retomaran con fuerza el análisis de opciones disponibles para el puesto, con la intención de cerrar una incorporación si las condiciones económicas lo permiten.

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En ese marco, el nombre que aparece como objetivo principal es el de Gustavo Cortez. Peralta sostuvo en el programa Hablemos de MAX: “El último refuerzo será lateral izquierdo, Gustavo Cortez es el nombre que querían, ahora se ha ofrecido a Abdiel Gutiérrez, pero tiene que pasar el visto bueno de Cúper, hoy se define”.

La búsqueda de Universitario para el Clausura y la decisión económica

Universitario aceleró la búsqueda de un lateral izquierdo para el Clausura. Gustavo Cortez lidera la lista, aunque la operación dependerá del costo y de la aprobación final del comando técnico. (Emelec)

La intención de Universitario es reforzar el lateral izquierdo y, según Peralta, el club ya trabajaba con una lista corta de alternativas. En ese grupo aparecieron Gustavo Cortez y el panameño Abdiel Gutiérrez, además de otros candidatos mencionados por el comunicador: un futbolista ecuatoriano y un argentino.

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En paralelo, Peralta también difundió una actualización en su cuenta de X con el enfoque que guía el siguiente paso de la negociación: “Por decisión del comando técnico, la U intentará cerrar al lateral izquierdo argentino. Todo dependerá de lo económico”.

Esa precisión colocó el énfasis en un factor clave: la operación no se resolverá solo por preferencia deportiva, sino por la viabilidad financiera del fichaje. En el club, la lectura es directa: si el costo se ajusta a lo proyectado, Universitario avanzará con el cierre del refuerzo; si no, la dirigencia quedará obligada a sostener el plan con las otras opciones que ya fueron puestas sobre la mesa.

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La búsqueda se produce mientras Universitario ya sumó nombres para el Clausura. En la lista de incorporaciones que circula alrededor del plantel aparecen Adrián Quiroz, Gianluca Lapadula, Jordan Guivin, Juan Manuel Requena y Piero Quispe, lo que deja al lateral izquierdo como el movimiento final que se pretende completar.

Quién es Gustavo Córtez: perfil, club actual y formación

El ecuatoriano Gustavo Cortez aparece como la principal alternativa de Universitario. Su trayectoria incluye Universidad Católica, Racing Club, Emelec e Independiente del Valle. (Emelec)

Gustavo Orlando Cortez Quiñónez nació en Quinindé, Ecuador, el 11 de octubre de 1997. Se desempeña como lateral izquierdo y, según el registro de su carrera, su equipo actual es Independiente del Valle en la Serie A de Ecuador.

Su recorrido formativo incluyó pasos por Panamá Sporting Club y Norte América. En este último tuvo su estreno profesional en 2013, en el torneo de Segunda Categoría del Guayas. Más adelante, sus derechos deportivos fueron adquiridos por Universidad Católica, entidad en la que continuó su desarrollo en divisiones inferiores y reserva.

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En 2015 ascendió al primer equipo. Con el club camarata tuvo participación internacional en la Copa Sudamericana 2019, certamen en el que quedaron eliminados ante Independiente de Argentina en los octavos de final, de acuerdo con el detalle de su trayectoria.

El camino de Cortez también incluyó una salida al exterior. En agosto de 2021 pasó a préstamo por un año a Racing Club de la Primera División de Argentina. En 2022 rescindió contrato y regresó a Universidad Católica. Luego, el 11 de noviembre de 2022 se confirmó su llegada a Independiente del Valle.

Sus pasos recientes: Emelec, regreso a Independiente del Valle y números de carrera

Tras su etapa en Emelec, Gustavo Cortez regresó a Independiente del Valle, donde amplió su palmarés y consolidó una carrera con amplia experiencia en el fútbol ecuatoriano. (Independiente del Valle)

En enero de 2024, tras no entrar en los planes de Independiente, Córtez firmó por Club Sport Emelec por un año con opción de compra. Al término del torneo local regresó al conjunto rayado, siempre según el mismo registro.

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En el apartado estadístico, la información está consignada como actualizada al último partido jugado el 26 de julio de 2026. Allí se detallan sus apariciones por temporada y por club, con un acumulado general de 280 partidos y 2 goles en su carrera, sumando liga, copas nacionales e internacionales.

En Universidad Católica figura con 177 partidos y un gol total; en Emelec, 31 encuentros y un tanto; y en Independiente del Valle, 71 partidos en el total de sus temporadas consignadas, además de su registro desglosado por liga y competiciones. En Racing Club, el cuadro estadístico señala cero partidos oficiales.

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A nivel de selección, el repaso indica que fue convocado a la sub-20 de Ecuador y que disputó el Preolímpico Sudamericano Sub-23 de 2020, con cuatro partidos.

En su palmarés aparecen títulos con Independiente del Valle: Supercopa de Ecuador 2023, Serie A 2025 y Supercopa de Ecuador 2026. En el plano internacional se registra la Recopa Sudamericana 2023.