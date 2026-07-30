Eva Ayllón celebra al Perú con el regreso de 'Ritmo, color y sabor... Versión Eva': 13 pistas y una gira europea

Eva Ayllón lanzó el álbum 'Ritmo, color y sabor... Versión Eva' como homenaje al Perú por el 205.º aniversario de la independencia.

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Eva Ayllón, conocida como la Reina del Landó, lanzó el álbum ‘Ritmo, color y sabor... Versión Eva’ como homenaje al Perú en el 205.º aniversario de su independencia. El disco, disponible desde el 28 de julio en todas las plataformas digitales, es la decimoquinta producción recuperada de su catálogo dentro del proyecto ‘Versión Eva’, y llega mientras la artista recorre escenarios de cinco países europeos en su gira ‘¡Que viva el Perú!’.

El lanzamiento coincide con uno de los momentos más destacados en la carrera de la intérprete. Semanas antes del estreno del álbum, el Ministerio de Cultura le entregó la Medalla de Honor de la Cultura, la máxima distinción del sector, mediante la Resolución Ministerial N.° 000222-2026-MC. La distinción reconoció su labor en la preservación, promoción y difusión del patrimonio musical afroperuano y criollo, así como su aporte al fortalecimiento de la identidad cultural del país a lo largo de más de cinco décadas de carrera.

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Un álbum que abre y cierra con el Perú

‘Ritmo, color y sabor... Versión Eva’ reúne 13 pistas que recorren el vals, el festejo, el landó y el tondero, los géneros que han definido la trayectoria de Ayllón. El álbum fue publicado originalmente en 1996 y regresa ahora con una sonoridad renovada bajo el sello de la propia artista, Aylloncito Producciones.

El espíritu patriótico estructura la producción desde su primera hasta su última pista. “Aplausos para el Perú”, de Fahed Mitre y Miguel Figueroa, abre el disco como una celebración del país, mientras que “Que viva el Perú, señores”, composición de Mario Cavagnaro, lo cierra como broche final del homenaje. Entre ambas, la selección “Ciudad Blanca / El regreso”, de Rafael Otero López y Cavagnaro, evoca a Arequipa y la emoción del retorno a la tierra natal.

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'Ritmo, color y sabor... Versión Eva' está disponible desde el 28 de julio en plataformas digitales como parte del proyecto 'Versión Eva'.

Las raíces de la música negra peruana tienen un peso central en el repertorio. “Saca la mano”, “Negro tiene que ser / Qué tiene Miguel” y “Ritmo, color y sabor” —el festejo de Carlos Rincón y Moisés Vargas que da nombre al álbum— representan esa vertiente. La producción incluye también “Mal paso”, el reconocido vals de Luis Abelardo Núñez, y “Homenaje a Veronikha”, selección integrada por tres composiciones de José Escajadillo: “Donde tú vayas”, “Las horas que perdí” y “Qué nos pasó a los dos”.

El disco se completa con “Déjalos / Se acabó y punto”, de Félix Pasache; “Quisiera ser caramelo”, de Andrés Soto; “Qué de mí”, de Roberto Livi y Rafael Ferró; “El camino que perdí”, de Alberto Haro; y el popurrí “Aurora / Hortencia / Gloria / Yolanda / Paula Rosa”, que reúne composiciones de Nemesio Urbina, Carlos A. Saco, Luis Dean, Otero López y Amador Paredes.

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‘Versión Eva’, el proyecto que devuelve el catálogo a las nuevas generaciones

‘Ritmo, color y sabor... Versión Eva’ se inscribe en el proyecto ‘Versión Eva’, iniciado en diciembre de 2021 con el propósito de recuperar y actualizar las producciones que marcaron distintas etapas de la carrera de la artista. Con quince entregas acumuladas, el proyecto representa un esfuerzo sostenido por acercar el repertorio de Ayllón a audiencias que no lo conocieron en su momento de publicación original.

La gira europea que enmarca este lanzamiento lleva por nombre ‘¡Que viva el Perú!’ y recorre cinco países entre el 22 de julio y el 2 de agosto de 2026. La artista ya se presentó en Valencia —donde inauguró la gira en el Roig Arena—, Madrid, Barcelona, Milán y Roma. El 28 de julio actuó en Ginebra, y el recorrido continuará por París, Londres, Múnich y Málaga.

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El álbum de Eva Ayllón reúne 13 pistas de vals, festejo, landó y tondero, géneros centrales de la música peruana.

Cinco décadas de música peruana en el mundo

María Angélica Ayllón Urbina nació en Lima el 7 de febrero de 1956. Lanzó su primera producción en solitario, ‘Esta noche... Eva Ayllón’, en 1979, y al año siguiente inició su proyección internacional con presentaciones en ciudades de Estados Unidos, México, Canadá, Chile y Ecuador. En 1997 realizó su primera gira europea de 45 días.

A lo largo de su carrera ha compartido escenario con artistas como Pedro Aznar, Mercedes Sosa, Marc Anthony, Los Kjarkas y Raphael. En 2019 recibió el Premio Grammy Latino a la Excelencia Musical, convirtiéndose en la primera artista peruana en obtener ese reconocimiento. Fue nominada en diez ocasiones al Grammy Latino en la categoría de mejor álbum folklórico.

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“A lo largo de más de cinco décadas de carrera artística, Eva Ayllón se ha consolidado como una de las principales exponentes de la música peruana”, señala la Resolución Ministerial N.° 000222-2026-MC del Ministerio de Cultura, publicada en El Peruano. El mismo documento destaca su rol como figura inspiradora para nuevas generaciones de artistas y su contribución al fortalecimiento de la identidad cultural del país.

El álbum ‘Ritmo, color y sabor... Versión Eva’ está disponible en todas las plataformas digitales en el siguiente enlace: found.ee/RitmoColorySabor.