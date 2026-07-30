La fotografía de un encuentro entre Alberto Fujimori y el padre del vicesecretario de Estado de Estados Unidos marcó la reunión con Keiko Fujimori

George Landau (extremo izquierdo), quien se desempeñó como embajador de los Estados Unidos.Alberto Fujimori (centro), expresidente de la República del Perú.David Rockefeller (extremo derecho), el célebre banquero y filántropo estadounidense. Composición: Infobae

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La presencia de autoridades extranjeras marcó la ceremonia de transmisión de mando en Perú y dio paso a una serie de reuniones diplomáticas centradas en la relación bilateral con distintos países. Entre las delegaciones que participaron destacó la representación de Estados Unidos, cuya agenda incluyó encuentros con la presidenta electa, Keiko Fujimori.

La participación de funcionarios estadounidenses concentró la atención por los mensajes públicos difundidos tras las reuniones oficiales. Los pronunciamientos hicieron referencia a temas de cooperación bilateral y a la intención de fortalecer el trabajo conjunto durante la nueva etapa política en Perú.

En ese contexto, las autoridades también intercambiaron gestos de carácter simbólico vinculados con la historia de las relaciones entre ambos países. Uno de ellos recordó un encuentro ocurrido a comienzos de la década de 1990 entre figuras políticas y empresariales de Estados Unidos y Perú.

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Fotografía recordó un encuentro diplomático de la década de 1990

Landau mostró a la presidenta electa una fotografía de inicios de los años 90 en la que aparecen su padre, Alberto Fujimori y David Rockefeller. X: Christopher Landau

Durante la reunión entre Christopher Landau y Keiko Fujimori, el funcionario estadounidense entregó una fotografía vinculada con un episodio ocurrido a comienzos de la década de 1990.

La imagen mostraba a George Landau, exembajador de Estados Unidos en Perú; al expresidente Alberto Fujimori; y al empresario y filántropo David Rockefeller durante un encuentro diplomático y empresarial realizado en ese periodo. El propio Landau explicó en su publicación que la fotografía correspondía a una reunión en la que participaron sus padres y que decidió entregarla como un gesto durante el encuentro con la presidenta electa.

Delegación de Estados Unidos destacó cooperación en seguridad y comercio

Keiko Fujimori, presidenta electa, posa junto a Christopher Landau, vicesecretario de Estado de Estados Unidos, y su delegación en una oficina. (@ope_peru)

El vicesecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, participó en la transmisión de mando en representación del presidente Donald Trump y del secretario de Estado, Marco Rubio. La Cancillería peruana informó que Landau fue el primer representante internacional en llegar a Lima para asistir a las actividades oficiales previstas para el cambio de gobierno.

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Después de la ceremonia, Landau publicó un mensaje en la red social X, donde explicó el alcance de la visita oficial. “Orgulloso de representar a President Donald J. Trump y Secretary Marco Rubio en la inauguración de Keiko Fujimori como la próxima Presidenta de Perú. Nuestra delegación, que incluye a nuestro distinguido Embajador Navarro, Bernie Navarro y representantes de los Departamentos de Estado, Tesoro y Comercio, tuvo una excelente reunión con la Presidenta electa esta mañana en Lima. Estamos emocionados por profundizar la cooperación entre nuestros países en muchas áreas, incluyendo seguridad y comercio, y me encantó presentar a la Presidenta electa una foto de nuestros padres reunidos a principios de la década de 1990”.

El mensaje situó como ejes principales de la agenda bilateral la seguridad y el comercio, además de la participación de representantes de distintas dependencias del Gobierno estadounidense durante la visita oficial.

Reunión previa abordó la agenda bilateral

Keiko Fujimori se reúne con el embajador de Estados Unidos, Bernie Navarro, a días de asumir la presidencia. (Foto: Keiko Fujimori)

Antes de la transmisión de mando, Keiko Fujimori sostuvo una reunión con el embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro. Según informó la Oficina de la Presidenta Electa, la conversación incluyó asuntos relacionados con el comercio, la inversión, la seguridad ciudadana y la cooperación frente al fenómeno de El Niño.

Durante ese encuentro, Navarro transmitió el saludo del presidente Donald Trump y destacó que Perú y Estados Unidos celebran en 2026 los 200 años de relaciones diplomáticas.

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Al finalizar la reunión, el embajador publicó un mensaje en la red social X en el que expresó: “Gracias a la Presidenta Electa Keiko Fujimori por la cálida recepción y por guardar una de las mejores conversaciones para el final antes de su juramentación. En el marco de los 200 años de relaciones bilaterales, estoy seguro que trabajaremos juntos para fortalecer aún más la relación”.

Lima recibió a autoridades y representantes internacionales

Lima inició la recepción oficial de delegaciones internacionales para la transmisión de mando presidencial. Composición: Infobae

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que la agenda oficial incluyó la llegada del rey Felipe VI de España y de los presidentes Yamandú Orsi, de Uruguay, y Rodrigo Paz Pereira, de Bolivia.

Más tarde arribaron los presidentes Javier Milei, de Argentina; José Antonio Kast, de Chile; Santiago Peña, de Paraguay; José Raúl Mulino, de Panamá; Nasry Asfura, de Honduras; Daniel Noboa, de Ecuador; y Luis Abinader, de República Dominicana.

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La lista de invitados también comprendió al expresidente chileno Eduardo Frei Ruiz-Tagle, al expresidente ecuatoriano Jamil Mahuad, al expresidente paraguayo Mario Abdo Benítez, a la expresidenta panameña Mireya Moscoso y a Mike Eman, primer ministro de Aruba y representante del Reino de los Países Bajos.

Asimismo, participaron el presidente del Partido Popular de España, Alberto Núñez Feijóo; el secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), José Manuel Salazar-Xirinachs; el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin; y el secretario general de la Comunidad Andina (CAN), Gonzalo Gutiérrez.

La Cancillería peruana señaló que la asistencia de jefes de Estado, representantes de gobiernos y organismos internacionales reflejó la relevancia de la transmisión de mando y de la agenda de cooperación que Perú mantiene con la comunidad internacional.

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