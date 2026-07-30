Jorge Luna y Bárbara de Regil sorprenden con parodia de ‘Rosario Tijeras’: ‘San Jorgito’ aparece para salvarla

Jorge Luna y Bárbara de Regil sorprenden con parodia de ‘Rosario Tijeras’ . IG

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Jorge Luna y Bárbara de Regil sorprendieron a sus seguidores al aparecer juntos en un video que mezcla acción, humor y referencias pop: una parodia de Rosario Tijeras, donde la actriz mexicana interpreta a la célebre “guerrera de barrio” y el comediante peruano se convierte en “San Jorgito”, un personaje creado para la escena.

El clip, difundido en redes sociales, se volvió tema de conversación por la química entre ambos, la apuesta por un formato cinematográfico en clave de comedia y el detrás de cámaras que Luna compartió como parte de un comercial publicitario.

La historia del video funciona como un sketch con narrativa clara. Rosario está siendo perseguida por malechores armados. La tensión escala hasta el punto en que la protagonista se queda sin balas. Entonces, en lugar de una salida heroica tradicional, la escena cambia al registro cómico: Rosario empieza a rezar y aparece San Jorgito, “el patrón de los marrones”, interpretado por Luna, quien le da una oportunidad para salvarse y escapar.

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La parodia de ‘Rosario Tijeras’: acción, persecución y un giro inesperado

La propuesta toma elementos reconocibles del universo de 'Rosario Tijeras: persecución, peligro y una protagonista que se enfrenta a situaciones extremas. Sin embargo, el giro cómico llega cuando el drama se corta de golpe por el recurso de la oración y la aparición del “santo” en versión urbana.

En la escena, el personaje de Bárbara de Regil pasa del combate a la desesperación al quedarse sin municiones. Ese momento se convierte en el punto de quiebre que abre la puerta a la intervención de San Jorgito, el personaje que Luna construye como si fuera una figura de “milagros” dentro del relato.

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La lógica del sketch es directa: la salvación no llega por más balas, sino por una ayuda “divina” en clave de comedia. El resultado: Rosario logra escaparse, y el video cierra con una sensación de parodia bien rematada.

Rosario se queda sin balas, empieza a rezar y aparece “San Jorgito”: el video de Jorge Luna y Bárbara de Regil que arrasó en redes. IG

“San Jorgito” y el humor de Jorge Luna: el santo que “salva” a Rosario

La irrupción de Jorge Luna como San Jorgito no solo es un cameo, sino el corazón del chiste. El personaje aparece como “el patrón de los marrones” y entra en escena en el momento exacto en que Rosario queda contra las cuerdas.

En sus publicaciones, el comediante reforzó esa narrativa desde el humor y el tono viral. “El próximo milagro podría ser para ti. Aquí una prueba de mi existencia, salvando de una situación extrema a Bárbara de Regil, quien desde entonces, no deja de rezarle a San Jorgito”, escribió.

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Ese texto acompaña el concepto del video: convertir la tensión de una persecución en una broma que juega con la idea de “milagros” y con la identidad de Jorge Luna como personaje público.

“El próximo milagro podría ser para ti”: Jorge Luna soltó el clip, el backstage y las redes hicieron el resto. IG

Detrás de cámaras y comercial publicitario: el contenido que amplió el alcance

Además del video principal, Luna compartió material de making off, dejando en claro que la grabación corresponde a un comercial vinculado a su plataforma, asociada a “sorpresas y sorteos”. Ese contenido de backstage funcionó como una segunda pieza para sostener la conversación en redes: mostró a Bárbara de Regil en el set y reforzó la idea de una producción cuidada, más allá de ser un simple clip.

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“El making off del comercial con Barbara de Regil, una crack. Talento y profesionalismo, resultados increíbles”, publicó el comediante, con el tono de reconocimiento que se mezcla con su estilo de humor y autopromoción.

La estrategia es clara: video con historia + detrás de cámaras + copy diseñado para viralizar. El resultado fue una conversación sostenida en comentarios y reacciones.

Jorge Luna y Bárbara de Regil sorprenden grabando video juntos. Making off. IG

Reacciones del público: “Es cine” y elogios a la dupla

El video generó respuestas entusiastas en redes, con usuarios que celebraron tanto la producción como el cruce entre el comediante peruano y la actriz mexicana. Entre los comentarios destacados se leyeron frases como: “Maldita sea. Es cine, demasiado ya”, “Increíble, que orgullosa debe estar barbarita en trabajar con Jorge”, “Que capooooo! Grande Jorgito”, y “Jorgito eres un capo! Bien fino tu actuación y con una grande”.

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El patrón en las reacciones fue similar: el público valoró el nivel del clip, el humor y la sorpresa de ver a Bárbara de Regil en un formato que no es su registro habitual, pero que encaja con una parodia de acción.

El contexto: ‘No Hay Sin Suerte’ y el momento empresarial de Jorge Luna

La aparición de Luna en una producción publicitaria llega en un momento en que el comediante también ha reforzado su faceta empresarial. Según contó en Instagram, su plataforma ‘No Hay Sin Suerte’ obtuvo un Effie Plata en los Effie Awards Perú 2026.

“Hicimos historia otra vez. ‘No Hay Sin Suerte’ se convierte en el primer negocio de un creador de plataforma digital en ganar un Effie Perú, un reconocimiento que premia la efectividad en marketing. Estamos en la cima”, escribió.

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En ese sentido, el video con Bárbara de Regil encaja con una línea de contenido que apuesta por referencias reconocibles, formato narrativo y humor viral para captar conversación, una fórmula coherente con el tipo de campañas que se vuelven parte del entretenimiento digital.

Jorge Luna anunció en Instagram que su plataforma No Hay Sin Suerte ganó un Effie Plata en los Effie Awards Perú 2026.