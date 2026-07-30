Jugaban Dota y vendían droga: PNP desmantela cabina de internet fachada en Villa María del Triunfo

Cae cabina de internet que operaba como fachada en VMT.

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La intervención de la Policía Nacional del Perú (PNP) en una cabina de internet de Villa María del Triunfo (VMT) reveló una operación que iba más allá del entretenimiento digital.

El local, ubicado en el mercado San Francisco, era conocido por ser un punto de encuentro para adolescentes que pasaban horas jugando Dota y otros videojuegos. Pero entre teclados y pantallas, los asistentes tenían acceso a un “servicio extra”: la venta de drogas.

El operativo policial sorprendió a un joven de diecisiete años que había adquirido 32 gramos de marihuana en el local. “¿Qué cosa has comprado?”, preguntó uno de los agentes. “Treinta y dos gramos de marihuana”, respondió el adolescente, según lo registrado durante la intervención.

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Las autoridades detallaron que el negocio ofrecía paquetes de marihuana a diez soles cada uno, entregados de forma discreta entre los asistentes.

El presunto responsable, Danny Gallardo Quiroz, alias “Dota”, de 25 años, utilizaba la cabina como fachada para captar a sus potenciales consumidores, la mayoría menores de edad. “

Este sujeto tenía un particular modus operandi: utilizaba como fachada la cabina de internet y en ese lugar captaba a sus potenciales consumidores. Los potenciales clientes eran menores de edad”, explicó el jefe del Escuadrón Verde, coronel PNP Carlos Alcántara Obregón.

Para evitar que el olor de la marihuana alertara a los vecinos o a las autoridades, los implicados empleaban ambientadores en el local. La policía señaló que “utilizaba un ambientador para poder dispersar el olor, el de la marihuana”, lo que permitía continuar con la venta sin levantar sospechas. Según los agentes, el dueño aprovechaba la visita de jóvenes para ofrecerles droga “como si fueran caramelos”.

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Cae cabina de internet que operaba como fachada en VMT.

Detalles del operativo

El Grupo Terna del Escuadrón Verde lideró el operativo en el segundo piso del mercado. Durante el registro, los agentes incautaron ochenta envoltorios con marihuana, treinta y ocho bolsas tipo ziploc con cocaína y una suma de dinero en efectivo que, según la policía, sería producto de la venta de droga. Además, fueron intervenidos dos menores de edad que se encontraban en el local al momento del allanamiento.

El detenido, Danny Gallardo Quiroz, ya contaba con antecedentes por microcomercialización de drogas en la zona. La policía detalló que su modus operandi se basaba en el uso de la cabina de internet como punto de captación.

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“El detenido fue trasladado a la Comisaría PNP de Villa María del Triunfo, donde continuará con las diligencias correspondientes en el marco de la investigación por el presunto delito de tráfico ilícito de drogas”, informó el coronel Alcántara Obregón.

Vecinos del sector expresaron preocupación por la influencia de estos negocios en la juventud y reclamaron mayor vigilancia en los alrededores de espacios frecuentados por menores.

La Policía Nacional instó a los padres de familia a estar atentos al entorno de sus hijos y reportar cualquier actividad sospechosa que pueda poner en riesgo su seguridad y bienestar.

El caso continúa bajo investigación, mientras las autoridades buscan desarticular otras posibles redes que empleen estrategias similares.