Suspenden temporalmente la búsqueda de montañistas desaparecidos en el Huascarán por condiciones extremas

Los montañistas peruanos Artidoro Salas, Alejandro Ugarte y Freddy Mendoza recorren las laderas del nevado Huascarán, Áncash, poco antes de su desaparición.

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La búsqueda de los montañistas peruanos Alejandro Ugarte, Saúl Mendoza y Artidoro Salas quedó en pausa después de varios días de esfuerzos en el nevado Huascarán, en la región Áncash.

Las autoridades y rescatistas decidieron interrumpir temporalmente las operaciones por las condiciones climáticas adversas y el elevado riesgo que presenta la zona donde se presume que permanecen los escaladores.

El presidente de Socorro Andino Peruano, Eric Albino Lliuya, explicó que la presencia de grietas, grandes bloques de hielo y un peligro constante de avalanchas compromete la seguridad de los equipos, tanto estatales como privados.

“Hay que reconocer que ascender al nevado Huascarán no es tan sencillo. Hay grietas, avalanchas e inclusive es muy extremo el clima”, señaló Albino. Los tres montañistas desaparecieron el 14 de julio, luego de haber alcanzado la cumbre y descender por una de las rutas más complejas del macizo. Se estima que se encuentran en la zona comprendida entre los 6.400 y 6.500 metros sobre el nivel del mar.

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Muchos de los especialistas en alta montaña se encuentran participando en expediciones y actividades de trekking, dada la temporada alta en la Cordillera Blanca, lo que limita la disponibilidad de personal calificado para operar en circunstancias extremas.

Familiares y amigos insisten en el apoyo y piden recursos para retomar el rescate

Mientras las operaciones oficiales quedan en espera, familiares y amigos de Ugarte, Mendoza y Salas organizaron una vigilia en la plaza principal de Huaraz.

Velas encendidas y oraciones acompañaron mensajes de apoyo para intensificar la búsqueda. “Hoy nos reunimos con un solo propósito: unirnos en oración y esperanza por el pronto encuentro de Artidoro Salas, Saúl Mendoza y Alejandro Ugarte”, expresó uno de los familiares durante el encuentro.

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La última ubicación de los montañistas fue registrada por el reloj inteligente de Ugarte en un sector conocido como La Garganta, a más de 6.000 metros de altitud. Ese punto, de difícil acceso por las grietas, avalanchas y vientos, se volvió el centro de las tareas de rescate.

A pesar de los esfuerzos, la falta de un helicóptero especializado ha complicado el trabajo de los equipos. “Por favor, soliciten un helicóptero sofisticado para que puedan ubicarle a los tres montañistas que ha desaparecido en el Huascarán. Nosotros, la familia, le esperamos”, pidió Nancy Lirio, familiar de Artidoro Salas.

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Para financiar parte del operativo, los allegados organizaron una rifa solidaria que permitió la contratación de un equipo privado de rescate. La comunidad montañista y las familias insisten en que, para avanzar con éxito, es indispensable contar con recursos técnicos y humanos adecuados. “Se necesitan especialistas calificados, capacitados para este tipo de trabajo. Se requiere bastante precisión, mucha experiencia en montaña, mucho profesionalismo y capacidad”, sostuvo Albino Lliuya.

La suspensión de la búsqueda no detiene la vigilia ni los gestos de esperanza. Paola Quiapina, pareja de Ugarte, compartió mensajes de aliento y recordatorios de los sueños y proyectos personales de los desaparecidos.

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Apoyo de la PNP

La DIROES de la Policía Nacional del Perú mantiene una operación de búsqueda en la zona del Huascarán con aproximadamente 40 personas desplegadas, según el teniente Fernández de la PNP en declaraciones para Infobae Perú.

El vocero precisó que en 2026, la DIROES realizó dos rescates en nevados de Áncash y mantiene una búsqueda abierta, correspondiente a la de los montañistas peruanos.