¿César Inga puede dejar Universitario? La sorpresiva revelación sobre posible interés de la MLS

La directiva de Universitario de Deportes ya proyecta los ajustes que marcarán el segundo semestre del año bajo la conducción de Héctor Cúper. Entre los ejes de análisis aparecen tanto fichajes como posibles salidas, y el futuro de César Inga se ha vuelto uno de los temas a considerar en la interna del club.
En las últimas semanas, surgieron nuevamente versiones sobre una posible transferencia del futbolista a la Major League Soccer. El representante del jugador, Narciso Algamis, admitió en Hablemos de Max que han vuelto a considerar alternativas fuera del país. “Sí, hay cosas que están dando vueltas”, deslizó el agente al ser consultado sobre el interés del extranjero y no descartó que la MLS reaparezca como destino: “Puede ser”.
PUBLICIDAD
El rumor cobró fuerza luego de que Luis Carlos Pineda, periodista peruano, informara que scouts de clubes del campeonato estadounidense se acercaron a él tras el último amistoso entre Perú y Haití en Miami para preguntar por la ausencia de Inga, tanto en la selección peruana como en la ‘U’.
En esa línea, el comunicador señaló que “con esas expectativas no llegará a la MLS esta temporada”, sugiriendo que la condición actual del jugador (suplente en el cuadro ‘crema’ y fuera de la última convocatoria del combinado patrio) podría restarle atractivo en el balompié norteamericano.
La competencia de César Inga en Universitario
El lugar de César Inga en el equipo dirigido por Héctor Cúper no está asegurado. En la defensa central, el plantel cuenta con jugadores como Caín Fara, Williams Riveros, Matías Di Benedetto, Anderson Santamaría y el propio Aldo Corzo. Por las bandas, la competencia tampoco es menor, con Andy Polo y José Carabalí como opciones habituales para los laterales.
PUBLICIDAD
La amplia variedad de nombres en la línea defensiva ha relegado a Inga a un rol secundario durante la temporada, tanto para Javier Rabanal, Jorge Araujo y ahora para el DT argentino. El hecho de alternar entre suplencias y cortos ingresos en partidos oficiales contribuyó a que su exposición, tanto a nivel local como internacional, haya disminuido con respecto al año anterior.
El frustrado fichaje de César Inga por Kansas City de la MLS
A comienzos de 2026, el traspaso de César Inga a Sporting Kansas City parecía un hecho consumado. El acuerdo, según reveló el periodista Gustavo Peralta, incluía una propuesta económica considerable que satisfacía tanto al futbolista como a Universitario. Sin embargo, una discrepancia en los porcentajes de repartición del monto económico entre las partes involucradas terminó frenando la transferencia en el tramo final de las negociaciones.
PUBLICIDAD
Durante ese proceso, incluso surgió una oferta desde Inglaterra, por parte de Watford de la Championship, pero las conversaciones con el conjunto de la MLS estaban tan avanzadas que la posibilidad británica no prosperó. La presencia de la ADT, que mantenía expectativas sobre una compensación económica por su participación en el pase de Inga, generó complicaciones adicionales y derivó en el colapso de la operación.
La frustración de Inga fue inmediata. Según relató ante la prensa Aldo Corzo, capitán de la ‘U’, el joven defensor vivió un golpe anímico tras la caída del acuerdo, pero el propio Corzo le aconsejó: “Le he dicho que tenga tranquilidad, que no se caiga, porque a veces estas cosas pueden generar una decepción. Pero él lo tiene que tomar como una oportunidad para que siga jugando bien, para que siga creciendo y que se siga esforzando para que tenga otra oportunidad a mitad de año o al final de temporada”.
PUBLICIDAD
La directiva ‘merengue’, por su parte, reaccionó reforzando el vínculo contractual con el jugador, mejorando sus ingresos económicos y añadiendo una cláusula de rescisión alta, con la intención de capitalizar en una futura venta.
Más Noticias
Ecuador vs Guatemala EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso por fecha FIFA 2026
La ‘tri’ disputará en Columbus su última prueba antes de su debut en la Copa del Mundo de Norteamérica ante el representativo de Centroamérica
Melgar ejerce una operación novedosa: incorporó a préstamo al mediocentro ecuatoriano Kevin Minda para encarar Liga 1 2026
La entidad ‘rojinegra’ incorporó a un volante central, con pasado en las selecciones menores de la ‘tri’, de cara al Torneo Clausura. Llega en condición de préstamo con opción de compra
Mr Peet advierte a Hernán Barcos tras fichar por Sporting Cristal: “Probablemente esa línea delgada fue la que se rompió en Alianza”
El periodista deportivo analizó la chance de que el ‘Pirata’ tome decisiones en la dirigencia ‘celeste’, replicando su experiencia previa en FC Cajamarca
Erick Delgado explotó por fichaje de Hernán Barcos a Sporting Cristal: “No lo necesita, sino yo jugaría con 43 años”
El exarquero se mostró en contra de la llegada del ‘Pirata’ al cuadro ‘celeste’, minimizando su etapa goleadora en FC Cajamarca
Papá de Renato Tapia no aseguró su retiro en Alianza Lima por 2 motivos: “El fútbol no solamente es de la persona”
Luis Tapia se pronunció por la posibilidad de que su hijo llegue al cuadro ‘blanquiazul’ al final de su carrera deportiva. También habló de las críticas por irse al Medio Oriente
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD