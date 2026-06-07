¿César Inga puede dejar Universitario? La sorpresiva revelación sobre posible interés de la MLS

Narciso Algamis habló de la chance de que el futbolista de Universitario deje la 'U' rumbo al fútbol estadounidense. (Video: L1 MAX / Hablemos de MAX)

La directiva de Universitario de Deportes ya proyecta los ajustes que marcarán el segundo semestre del año bajo la conducción de Héctor Cúper. Entre los ejes de análisis aparecen tanto fichajes como posibles salidas, y el futuro de César Inga se ha vuelto uno de los temas a considerar en la interna del club.

En las últimas semanas, surgieron nuevamente versiones sobre una posible transferencia del futbolista a la Major League Soccer. El representante del jugador, Narciso Algamis, admitió en Hablemos de Max que han vuelto a considerar alternativas fuera del país. “Sí, hay cosas que están dando vueltas”, deslizó el agente al ser consultado sobre el interés del extranjero y no descartó que la MLS reaparezca como destino: “Puede ser”.

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El rumor cobró fuerza luego de que Luis Carlos Pineda, periodista peruano, informara que scouts de clubes del campeonato estadounidense se acercaron a él tras el último amistoso entre Perú y Haití en Miami para preguntar por la ausencia de Inga, tanto en la selección peruana como en la ‘U’.

En esa línea, el comunicador señaló que “con esas expectativas no llegará a la MLS esta temporada”, sugiriendo que la condición actual del jugador (suplente en el cuadro ‘crema’ y fuera de la última convocatoria del combinado patrio) podría restarle atractivo en el balompié norteamericano.

El interés de la MLS en César Inga podría diluirse por su complicado presente en Universitario y estando fuera de la selección peruana. - captura: Twitter Luis Carlos Pineda

La competencia de César Inga en Universitario

El lugar de César Inga en el equipo dirigido por Héctor Cúper no está asegurado. En la defensa central, el plantel cuenta con jugadores como Caín Fara, Williams Riveros, Matías Di Benedetto, Anderson Santamaría y el propio Aldo Corzo. Por las bandas, la competencia tampoco es menor, con Andy Polo y José Carabalí como opciones habituales para los laterales.

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La amplia variedad de nombres en la línea defensiva ha relegado a Inga a un rol secundario durante la temporada, tanto para Javier Rabanal, Jorge Araujo y ahora para el DT argentino. El hecho de alternar entre suplencias y cortos ingresos en partidos oficiales contribuyó a que su exposición, tanto a nivel local como internacional, haya disminuido con respecto al año anterior.

El frustrado fichaje de César Inga por Kansas City de la MLS

A comienzos de 2026, el traspaso de César Inga a Sporting Kansas City parecía un hecho consumado. El acuerdo, según reveló el periodista Gustavo Peralta, incluía una propuesta económica considerable que satisfacía tanto al futbolista como a Universitario. Sin embargo, una discrepancia en los porcentajes de repartición del monto económico entre las partes involucradas terminó frenando la transferencia en el tramo final de las negociaciones.

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Durante ese proceso, incluso surgió una oferta desde Inglaterra, por parte de Watford de la Championship, pero las conversaciones con el conjunto de la MLS estaban tan avanzadas que la posibilidad británica no prosperó. La presencia de la ADT, que mantenía expectativas sobre una compensación económica por su participación en el pase de Inga, generó complicaciones adicionales y derivó en el colapso de la operación.

El volante de Orlando City se mostró apenado porque el jugador de la 'U' no pudo emigrar al campeonato estadounidense. (Video: Nada Que No Sepa)

La frustración de Inga fue inmediata. Según relató ante la prensa Aldo Corzo, capitán de la ‘U’, el joven defensor vivió un golpe anímico tras la caída del acuerdo, pero el propio Corzo le aconsejó: “Le he dicho que tenga tranquilidad, que no se caiga, porque a veces estas cosas pueden generar una decepción. Pero él lo tiene que tomar como una oportunidad para que siga jugando bien, para que siga creciendo y que se siga esforzando para que tenga otra oportunidad a mitad de año o al final de temporada”.

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La directiva ‘merengue’, por su parte, reaccionó reforzando el vínculo contractual con el jugador, mejorando sus ingresos económicos y añadiendo una cláusula de rescisión alta, con la intención de capitalizar en una futura venta.