Rebeca Escribens aclara que no salió en defensa de Janet Barboza en la pelea con Ethel Pozo

La reciente controversia entre Janet Barboza y Ethel Pozo continúa generando reacciones dentro del mundo del espectáculo. Luego de que en redes sociales algunos usuarios interpretaran que Rebeca Escribens había salido en defensa de la popular ‘Rulitos’, la conductora decidió romper su silencio y aclarar cuál es realmente su posición frente al enfrentamiento que involucra a sus compañeras de canal.
Rebeca Escribens niega haber defendido a Janet Barboza
Durante declaraciones ofrecidas a la prensa, Rebeca Escribens rechazó categóricamente las versiones que la señalan como una aliada de Janet Barboza en medio de la disputa con Ethel Pozo. La presentadora explicó que sus comentarios fueron sacados de contexto y que nunca tuvo la intención de respaldar a una de las partes.
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Según explicó, lo único que hizo fue compartir cómo ha sido su experiencia trabajando junto a Janet, Edson Dávila y el resto del equipo de producción, sin emitir ningún juicio sobre el conflicto que actualmente mantiene enfrentadas a las conductoras de ‘América Hoy’.
“No he defendido a nadie, solamente he contado mi experiencia de lo que es trabajar con Janet, Edson y la producción en general”, manifestó.
“Es el rollo de ellas”: marca distancia de la polémica
Lejos de alimentar la controversia, Rebeca Escribens dejó claro que el conflicto entre Janet Barboza y Ethel Pozo es un asunto que solo les compete a ellas y que no piensa intervenir.
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La conductora explicó que mantiene una buena relación con ambas figuras de la televisión peruana y que no existe motivo alguno para involucrarse en una discusión que considera completamente ajena. “Su rollo con Ethel es su rollo, a mí me cae muy bien Ethel”, expresó.
Con esa frase, la presentadora evidenció que su vínculo con Ethel Pozo continúa siendo cordial, al igual que su relación profesional con Janet Barboza, descartando cualquier supuesto distanciamiento o favoritismo. Además, dejó entrever que su prioridad siempre ha sido cumplir con su trabajo y mantener un ambiente profesional, evitando involucrarse en diferencias personales entre sus compañeros.
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“Yo hago mi chamba y me quito”: su filosofía en televisión
Rebeca también explicó cuál ha sido su forma de desenvolverse durante los años que lleva trabajando en televisión. La conductora señaló que prefiere concentrarse en sus responsabilidades antes que formar parte de polémicas mediáticas.
En ese sentido, reiteró que no tiene interés en convertirse en protagonista de conflictos ajenos ni opinar sobre problemas personales que no le corresponden. “Yo voy, hago mi chamba y me quito”, afirmó, dejando en claro que esa seguirá siendo su manera de trabajar.
Una inesperada confesión sobre sus amistades en televisión
Mientras la controversia seguía ocupando titulares, Rebeca Escribens volvió a llamar la atención durante una edición de su programa, aunque esta vez por un motivo completamente distinto.
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La presentadora aprovechó la celebración del cumpleaños de su productor para dedicarle unas emotivas palabras frente a cámaras, protagonizando un momento que rápidamente despertó comentarios entre los televidentes.
Con el característico sentido del humor que la distingue, se dirigió a él diciendo: “Dame un besito que me he vestido horrible, ven acá”, comentó entre risas. Sin embargo, lo que realmente llamó la atención fue la confesión que hizo segundos después acerca de las personas que considera verdaderos amigos dentro del medio televisivo.
Rebeca Escribens revela quiénes son sus verdaderos amigos
Durante el homenaje, la conductora destacó el cariño que siente por su productor y aseguró que forma parte del reducido grupo de personas con las que mantiene una amistad genuina dentro de la televisión.
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Fue entonces cuando sorprendió con una frase que no pasó inadvertida para los seguidores de la farándula. “Gran amigo, uno de los pocos amigos que tengo dentro de mi trabajo, bueno... Federico Salazar, ustedes no, ellos tres podría ser...”, expresó.
La declaración generó múltiples interpretaciones debido al contexto en el que fue pronunciada, pues coincidió con la fuerte tensión que existe actualmente entre algunos integrantes de ‘América Hoy’.
Aunque Rebeca Escribens nunca mencionó directamente a Ethel Pozo, Janet Barboza o Edson Dávila, varios usuarios en redes sociales especularon con la posibilidad de que se tratara de una indirecta hacia alguno de ellos.
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