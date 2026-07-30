Rescatan con vida a turista mexicana accidentada en el Alpamayo y reavivan advertencias sobre peligros en la Cordillera Blanca

Turista mexicana accidentada en el nevado Alpamayo fue rescatada y evacuada con éxito hasta el campo base. Composición: Infobae

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La operación de rescate de una ciudadana mexicana accidentada durante una expedición en el nevado Alpamayo volvió a situar la atención sobre los riesgos que enfrentan quienes recorren las rutas de alta montaña en la Cordillera Blanca. El caso movilizó a equipos especializados y puso a prueba la capacidad de respuesta en una de las zonas más exigentes para el montañismo en el país.

Las tareas de evacuación se desarrollaron dentro del Parque Nacional Huascarán, espacio que recibe cada año a deportistas nacionales y extranjeros atraídos por sus montañas. La complejidad del terreno convierte cualquier emergencia en una intervención que requiere experiencia técnica y coordinación entre los equipos de rescate.

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La Asociación de Guías de Montaña del Perú informó sobre el avance de la operación y confirmó que la visitante consiguió llegar con vida al campo base, donde permanece bajo atención médica. El reporte oficial indicó que su condición es estable tras el accidente sufrido durante la expedición.

El episodio ocurre en un escenario donde distintos especialistas y montañistas vienen advirtiendo sobre los peligros presentes en algunas rutas de ascenso de la Cordillera Blanca. Entre ellos figuran los desprendimientos de hielo y la necesidad de contar con preparación adecuada antes de afrontar recorridos de alta dificultad.

Rescate culmina con la evacuación de la turista

Imágenes de un tenso operativo de rescate en las montañas de Huaraz, donde un grupo de montañistas y guías evacúa a una persona herida en una camilla a través de un terreno rocoso y peligroso. Huaraz Informa

La Asociación de Guías de Montaña del Perú comunicó que las labores de rescate y evacuación de la turista mexicana avanzaron con éxito. Según la institución, la visitante fue trasladada hasta el campo base, donde continúa bajo atención médica y permanece estable.

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La organización también expresó su reconocimiento a los Guías Oficiales de Montaña de la AGMP, responsables de dirigir la intervención. En su pronunciamiento señaló que la operación se desarrolló con profesionalismo, experiencia y compromiso, con prioridad en la seguridad de la persona rescatada.

Además, la asociación agradeció el respaldo recibido por parte de la comunidad montañera y de la ciudadanía. Del mismo modo, pidió consultar únicamente la información difundida mediante sus canales oficiales y evitar la circulación de versiones sin confirmar.

Comunicado de la Asociación de Guías de Montaña del Perú

Alpamayo mantiene condiciones que elevan el riesgo

El nevado Alpamayo, ubicado a 5.947 metros sobre el nivel del mar en la Cordillera Blanca, figura entre los destinos más frecuentados por quienes practican montañismo debido a las características técnicas de su ascenso.

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A inicios de este mes, el presidente de la Asociación de Guías de Montaña del Perú, Beto Pinto Toledo, alertó sobre la presencia de seracs, grandes bloques de hielo situados en la parte superior de la ruta. Según explicó, estas estructuras permanecen inestables y representan un riesgo para las personas que transitan por ese sector.

La advertencia cobró mayor relevancia tras el accidente de la visitante mexicana, debido a que los especialistas mantienen el seguimiento permanente de las condiciones que presentan los glaciares y las zonas de mayor exposición dentro de la montaña.

Montañistas cuestionan la preparación de algunos visitantes

Los montañistas vascos Iker y Eneko Pou también manifestaron preocupación por las condiciones observadas durante su recorrido hacia el Alpamayo. Mientras avanzaban desde el campo base, ubicado aproximadamente a 4.200 metros, hasta el campo alto, a unos 5.500 metros, encontraron personas que afrontaban el ascenso con indumentaria que consideraron poco apropiada para ese entorno.

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“Dos tíos en pantalón corto y botas de alpinismo, bota doble, para subir al Alpamayo”, comentaron al describir la escena. Posteriormente aclararon que no buscan indicar cómo debe acudir cada persona a la montaña, aunque sostuvieron que ese tipo de vestimenta no resulta recomendable para un glaciar con condiciones extremas.

Los hermanos también explicaron los peligros que pueden presentarse durante una emergencia. “Contando que no haya un accidente, que no caiga un serac, te quedes ahí atrapado unas cuantas horas y te corten de la rodilla para abajo, que es lo que puede pasar”, señalaron al referirse a las consecuencias que podría generar un desprendimiento de hielo.

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Emergencias recientes reavivan el debate sobre la seguridad

Montañistas salvan de morir tras avalancha en nevado Alpamayo.

Los montañistas vascos indicaron que también les llamó la atención la cantidad de personas presentes en la ruta, situación que compararon con el escalón Hillary del Everest. Reconocieron que muchos correspondían a porteadores y destacaron que esta actividad representa una fuente de trabajo para pobladores de la zona, aunque cuestionaron que algunas personas aparentemente no contarían con el nivel necesario para afrontar una montaña como el Alpamayo.

Estas observaciones coinciden con un periodo marcado por otras emergencias en la Cordillera Blanca. Entre ellas figura la desaparición de tres montañistas en el nevado Huascarán, donde continúan las labores de búsqueda.

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Los hechos mantienen el debate sobre la preparación, el equipamiento, la experiencia y los mecanismos de control para quienes ingresan a rutas de alta montaña. La Cordillera Blanca permanece como uno de los principales destinos del montañismo en el Perú, mientras las instituciones especializadas insisten en la importancia de reducir los riesgos para visitantes, guías, porteadores y equipos de rescate.