Dramático triunfo de la selección peruana de vóley por 3-1 ante Brasil para clasificar a semifinales de los Panamericanos Universitarios

Perú se quedó con un dramático partido ante Brasil y sacó boleto a las semifinales de los Juegos Panamericanos Universitarios. Crédito: YouTube La Cátedra Deportes.

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La selección peruana de vóley universitario protagonizó una de las mejores actuaciones del torneo al derrotar por 3-1 a Brasil y clasificar a las semifinales de los Juegos Panamericanos Universitarios, que se disputan en Lima. El conjunto dirigido por Elena Keldibekova mostró carácter, orden y temple para imponerse con parciales de 25-21, 25-17, 23-25 y 28-26, desatando la celebración de los aficionados que acompañaron al equipo en el Polideportivo de Villa El Salvador.

El combinado nacional dominó gran parte del encuentro gracias a un juego colectivo que encontró en María José Rojas una de sus principales figuras en la distribución. La armadora condujo con inteligencia los ataques peruanos y permitió que las atacantes encontraran espacios para hacer daño a una selección brasileña que fue creciendo con el transcurso del partido.

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Otra de las jugadoras más destacadas fue Jeissy Chía Farfán, quien respondió en los momentos de mayor presión y terminó siendo determinante tanto en ataque como en defensa. Su regularidad permitió que Perú mantuviera el control del marcador durante buena parte del compromiso.

También sobresalió el trabajo de Alondra Villanueva, importante en la ofensiva nacional, mientras que la capitana Bárbara Agresott lideró al equipo dentro de la cancha con experiencia y personalidad, especialmente en los momentos de mayor tensión.

Emotiva celebración de Perú tras vencer a Brasil por Juegos Panamericanos Universitarios 2026. Crédito: YouTube La Cátedra Deportes.

Perú tomó la iniciativa desde el primer set. Con un bloqueo sólido y una buena distribución del juego, logró neutralizar los intentos de reacción de Brasil y cerró el parcial por 25-21, resultado que fortaleció la confianza del equipo.

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En el segundo episodio, las dirigidas por Keldibekova elevaron todavía más su nivel. La recepción funcionó con mayor consistencia y los ataques peruanos encontraron mayor efectividad para ampliar rápidamente la diferencia. Brasil no encontró respuestas ante el ritmo impuesto por las locales y el set terminó 25-17, dejando a Perú muy cerca de asegurar el triunfo.

Sin embargo, el partido cambió de rumbo en el tercer parcial. Cuando parecía que la selección nacional encaminaba una victoria en sets corridos, Brasil reaccionó. El conjunto brasileño ajustó su bloqueo, incrementó la intensidad en defensa y aprovechó algunos errores de las peruanas para remontar un marcador adverso y llevarse el parcial por 25-23, prolongando el encuentro.

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El cuarto set estuvo cargado de emociones y mantuvo en vilo a los asistentes hasta el último punto. Ambos equipos intercambiaron el dominio del marcador en un desarrollo muy parejo, donde cada balón se disputó con intensidad.

Elizabeth Braithwaite, una pieza vital en el sexteto de Perú. Crédito: FEDUP

En ese tramo del partido volvió a aparecer la figura de Elizabeth Braithwaite, quien aportó puntos decisivos para mantener con vida a Perú. También resultó fundamental el trabajo de Saskya Silvano, además de la eficacia ofensiva de Rebaza Acosta, que encontró soluciones por las puntas pese al buen trabajo del bloqueo brasileño.

Brasil llegó a disponer de un set point, pero Perú reaccionó con enorme personalidad. Con el marcador 24-24, las locales salvaron una oportunidad que pudo cambiar el desenlace del partido y, apoyadas por el empuje de Jeissy Chía, encontraron la fortaleza necesaria para cerrar el parcial 28-26 y sellar una victoria que fue celebrada con entusiasmo por el público presente en Villa El Salvador.

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El pitazo final desató la alegría de las jugadoras, del cuerpo técnico y de los cientos de hinchas que acompañaron al equipo nacional, consciente de la importancia de un triunfo conseguido frente a uno de los rivales más exigentes del continente.

Lista de convocadas para los Juegos Panamericanos Universitarios. Crédito: FEDUP

Ante Chile por el boleto a la final

Con esta victoria, Perú aseguró su presencia en las semifinales de los Juegos Panamericanos Universitarios, instancia en la que enfrentará a Chile por un lugar en la gran final del certamen.

La otra llave enfrentará a Estados Unidos y Argentina, dos selecciones que también llegan como candidatas al título y que protagonizarán la otra semifinal del campeonato.

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Los encuentros se disputarán este jueves desde las 3:00 de la tarde en el Polideportivo de Villa El Salvador, escenario que viene albergando toda la competencia de voleibol.

Además, la organización confirmó que el ingreso será completamente gratuito, por lo que se espera una importante presencia de aficionados para respaldar a la selección peruana en un partido que puede acercarla a la disputa por la medalla de oro y coronar el gran momento que atraviesa el equipo dirigido por Elena Keldibekova.