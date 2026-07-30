Karina Jordán y Fiorella Díaz protagonizan el nuevo melodrama de Del Barrio Producciones que reemplazará a ‘Señora del destino’

La productora de Michelle Alexander reveló el adelanto de la nueva historia que llegará a América Televisión. La historia: Un día de felicidad se convierte en una pesadilla cuando una madre es arrestada y separada de sus dos hijas. Entre recuerdos felices y la dura realidad de la cárcel, luchará para demostrar su inocencia y reunirse con su familia. Video: Instagram Del Barrio Producciones

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Del Barrio Producciones y América Televisión anunciaron el primer adelanto de su nuevo melodrama, una producción que plantea un misterio familiar en torno a dos mujeres que parecen compartir la misma maternidad. Las actrices Karina Jordán y Fiorella Díaz protagonizan una historia donde la identidad y los secretos del pasado se convierten en el eje de una trama que llegará próximamente a la pantalla peruana.

El adelanto, publicado el 20 de julio de 2026, muestra a las dos protagonistas en situaciones paralelas: ambas reciben el abrazo de las mismas niñas, que las llaman “mamá”. La escena escala hasta una pregunta que define la tensión del relato: “¿Son sus hijas?”. La respuesta, un tímido “sí” seguido del grito desesperado “¡Devuélvanmelas!”, instala la incógnita que guiará la historia.

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Dos mujeres, un misterio y unas niñas en el centro del conflicto

El nuevo melodrama de Del Barrio Producciones para América TV se construye sobre una premisa que desafía la certeza de sus propios personajes. Según reveló la productora a través de sus canales oficiales, la historia gira en torno a dos mujeres que parecen vivir la misma realidad sin que ninguna de las dos pueda explicar del todo por qué.

La producción no ha revelado aún el título definitivo ni la fecha de estreno, pero sí confirmó que reemplazará a ‘Señora del destino’, la adaptación de la telenovela brasileña de Globo que actualmente lidera el horario estelar de América TV. El avance muestra a Jordán y Díaz en una confrontación emocional que pone en duda quién tiene el verdadero vínculo con las niñas.

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El avance del melodrama muestra a Karina Jordán y Fiorella Díaz en escenas paralelas en las que las mismas niñas las llaman "mamá".

La narrativa, según lo presentado por la productora, apuesta por mantener esa ambigüedad como motor del relato: “Cada respuesta abrirá una nueva incógnita”, señaló Del Barrio Producciones en la presentación oficial del proyecto. La propuesta retoma los elementos que han caracterizado a la productora en sus dos décadas de trabajo: el secreto familiar, las decisiones del pasado y la tensión entre las apariencias y la verdad.

La nueva producción llega en un momento de balance para Del Barrio Producciones, que en 2026 celebra su vigésimo aniversario con 50 telenovelas producidas y presencia en más de 35 países de América Latina, Asia y Europa.

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Una dupla con trayectoria en la ficción peruana

Karina Jordán Manrique es una actriz reconocida dentro de la televisión peruana. Egresada del centro de formación del Teatro de la Universidad Católica, se dio a conocer a nivel nacional con el protagónico de la telenovela ‘Ana Cristina’ en 2011, junto al actor Segundo Cernadas.

Desde entonces, su carrera en la ficción televisiva peruana ha incluido títulos como ‘Ven, baila, quinceañera’, ‘Te volveré a encontrar’, ‘Princesas’ y ‘Junta de vecinos’, todas producciones de América TV. Jordán también tiene una carrera en el cine, con participaciones en ‘Soltera codiciada’ —disponible en Netflix— y ‘Caiga quien caiga’.

Las talentosas actrices Karina Jordán y Fiorella Díaz revelan con mucha emoción que son las protagonistas de la nueva y esperada producción de Del Barrio Producciones. ¡Prepárate para una historia que te atrapará! Video: Instagram Del Barrio Producciones

Fiorella Díaz Paz, por su parte, acumula más de dos décadas de trabajo entre el teatro y la televisión. Egresada de la Escuela Nacional de Arte Dramático, debutó en la televisión con la miniserie ‘Matadoras’ en 2010 y desde entonces ha construido una trayectoria que incluye roles en ‘Mis tres Marías’, ‘Chapa tu combi’, ‘Señores papis’ y ‘Brujas’.

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Su trabajo más reciente en la ficción de Del Barrio Producciones fue en la telenovela ‘Nina de azúcar’ (2024-2025), donde interpretó a Mirta Corradi, un papel que le valió un reconocimiento de Inter Artis Perú en julio de 2026, durante la ceremonia por el XV aniversario de la entidad de gestión colectiva.

Ambas actrices ya habían coincidido previamente en ‘Mis tres Marías’ (2016), también producida por Del Barrio para América TV, aunque en aquella oportunidad sus personajes no compartían el eje central de la trama.

Del Barrio, veinte años de melodrama peruano

La nueva producción se anuncia en el año en que Del Barrio Producciones cumple dos décadas de trabajo ininterrumpido en la ficción televisiva peruana. La empresa fue fundada en 2006 por Michelle Alexander junto a sus hijos Francisco y Adriana Álvarez, y desde entonces se consolidó como la principal productora independiente de ficción del país.

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Karina Jordán, Fiorella Díaz y la productora Michelle Alexander sonríen durante la presentación del próximo melodrama de Del Barrio Producciones para América Televisión.

El catálogo de la productora incluye títulos que marcaron el prime time peruano: ‘Mi amor el wachimán’, ‘Amor de madre’, ‘Pulseras rojas’, ‘Dos hermanas’, ‘Maricucha’ y ‘Luz de Luna’, entre otros. Alexander se inició en la televisión como vestuarista de la telenovela ‘Carmín’ en 1985 para Panamericana Televisión, y en 2022 fue reconocida como una de las 50 líderes más influyentes de la ficción iberoamericana. En 2024 recibió el galardón Pilar de la Industria en los Premios PRODU.

“Nuestras historias tienen una identidad peruana, pero hablan de temas universales”, declaró Alexander en una entrevista con PRODU en julio de 2026. La alianza estratégica entre Del Barrio Producciones y América TV data de 2010, cuando se coprodujo ‘Puro corazón’, y desde entonces el canal y la productora han construido juntos la oferta de ficción del horario estelar peruano.

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Este año, la productora también anunció una serie basada en la historia del grupo de cumbia peruano La Bella Luz, otro de sus proyectos en desarrollo simultáneo al nuevo melodrama protagonizado por Jordán y Díaz. La nueva telenovela aún no tiene fecha oficial de estreno ni título confirmado.