Diputada del Buen Gobierno denuncia maltrato a perros de la Unidad Canina en desfile militar y pide explicaciones al Mindef

La diputada Nathaly Molina manifestó su preocupación tras la difusión de un video donde se observa a perros de la Unidad Canina expuestos a altas temperaturas durante el desfile cívico-militar (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La diputada Nathaly Molina (Partido del Buen Gobierno) expresó este miércoles su “profunda indignación y preocupación” tras la difusión de un video del tradicional desfile cívico-militar, en el que se observa a integrantes de la Unidad Canina “expuestos durante un tiempo prolongado a las altas temperaturas”.

Las imágenes, aparentemente grabadas por uno de los asistentes a la Parada Militar, muestran a uno de los perros con aparentes signos de malestar bajo el intenso sol, mientras un uniformado intenta refrescarlo con agua.

La escena también generó la reacción de los asistentes, quienes, al advertir que los perros jadeaban y lucían visiblemente afectados por el calor, gritaron en repetidas ocasiones: “¡Cárgalo, cárgalo!”.

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La parlamentaria sostuvo que este hecho evidencia la necesidad de reforzar el cumplimiento de la Ley N.° 30407 de Protección y Bienestar Animal, así como de otras normas que reconocen a los animales como seres sintientes y establecen la obligación del Estado de garantizar su protección, bienestar y trato digno.

La parlamentaria Nathaly Molina informó que pedirá al portafolio remitir los protocolos aplicados en la Parada Militar, con el fin de evaluar si se respetaron las normas de protección y bienestar animal

“Resulta preocupante que, pese a existir un marco legal destinado a proteger a los animales, aún se presenten situaciones que podrían comprometer su salud y bienestar. Los perros que integran la Unidad Canina prestan un servicio invaluable al país y merecen condiciones adecuadas que salvaguarden su integridad física durante toda actividad oficial”, manifestó.

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Advirtió que la exposición prolongada al calor intenso puede provocar deshidratación, estrés térmico, quemaduras en las almohadillas de las patas, agotamiento y otras complicaciones, por lo que consideró indispensable que “toda participación de animales en ceremonias públicas cuente con protocolos técnicos y supervisión veterinaria permanente antes, durante y después de cada evento”.

En ese contexto, informó que su despacho solicitará al Ministerio de Defensa la remisión de las directivas, protocolos y procedimientos que regulan la participación de animales en actos oficiales, con el fin de verificar el cumplimiento de la Ley N.° 30407 y evaluar la adopción de medidas que refuercen su protección y bienestar en futuras actividades.

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Molina anunció que solicitará al Ministerio de Defensa información sobre los protocolos actuales

Finalmente, Molina subrayó que “el respeto por los animales es un deber ético y legal” y agregó que “un Estado que promueve el bienestar y la protección animal demuestra su compromiso con una sociedad más humana y responsable”.

¿Qué dice la norma?

La Ley N.° 30407 establece que los animales deben recibir un trato digno que garantice su bienestar y prohíbe expresamente cualquier acto de crueldad, maltrato o exposición a condiciones que les provoquen dolor, sufrimiento, lesiones o estrés innecesario.

En ese marco, impone a las personas e instituciones responsables la obligación de brindarles alimentación adecuada, atención veterinaria, protección frente a riesgos y un entorno compatible con sus necesidades.

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La norma también faculta a las autoridades a investigar y sancionar las conductas que vulneren estos principios e incorpora al Código Penal el delito de abandono y actos de crueldad contra animales, con penas de hasta cinco años de prisión cuando el maltrato ocasiona su muerte.