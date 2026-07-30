Reviven tuits de ministros de Keiko Fujimori: Beingolea criticó sus “métodos despreciables” y Sheput la ligó al narco

Antiguas publicaciones en la red social X (antes Twitter) de los actuales ministros Alberto Beingolea (Cultura) y Juan Sheput (Trabajo y Promoción del Empleo) reaparecieron este miércoles, un día después de que ambos juraran al cargo ante la presidenta Keiko Fujimori.
Los mensajes, publicados entre 2015 y 2019, contienen severas críticas contra la lideresa de Fuerza Popular, el partido que encabeza y el fallecido autócrata Alberto Fujimori (1990-2000), pese a que hoy integran el gabinete ministerial.
Uno de los mensajes más difundidos, compartido especialmente por el director del portal periodístico La Encerrona, Marco Sifuentes, corresponde a Beingolea. El 20 de marzo de 2018, el ahora ministro acusó al fujimorismo de recurrir a prácticas contrarias a la democracia.
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“Como hace 3 décadas, el fujimorismo pretende destruir nuestra democracia con sus despreciables métodos. Compra de conciencias, espionaje, atropello de Constitución, abuso de poder. Pedro Pablo Kuczynski (entonces presidente) es insostenible, pero hay que defender nuestra democracia de los hijos del dictador”, escribió.
En ese momento, Kuczynski atravesaba una grave crisis política que terminó con su renuncia a la Presidencia, en medio de un segundo proceso de vacancia y denuncias por presunta compra de votos.
En otra publicación, fechada el 8 de septiembre de 2015, Beingolea marcó distancia entre el fundador del Partido Popular Cristiano (PPC), Luis Bedoya Reyes, y el fallecido exdictador, al responder a la hoy senadora Martha Chávez. “Bedoya es un demócrata, Fujimori fue un dictador”, señaló.
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Más adelante, el 1 de enero de 2019, cuestionó la segunda reelección de Alberto Fujimori y la actuación del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
“El 31 de diciembre de 1999, en horas de la noche, un JNE de rodillas santificó la ilegal re re elección de Fujimori. El PPC había presentado tacha por violación de Constitución, otros también lo hicieron. JNE rechazó todos los recursos, poco antes del año nuevo... viejo estilo”, publicó.
Otro mensaje, del 8 de agosto de 2017, recordó el denominado “shock” económico aplicado durante el primer gobierno del exdictador. “¿Recuerdan: “que dios nos ayude”? Fujimori ganó prometiendo que no haría skok y su Ministro lo anunció a los 10 días”, escribió junto a un enlace periodístico.
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Las críticas de Sheput también quedaron registradas durante la campaña presidencial de 2016, en la que Keiko perdió frente a Kuczynski, así como en los meses posteriores.
El 7 de julio de 2017 cuestionó el llamado al diálogo formulado por la entonces lideresa de Fuerza Popular. “Por un lado Keiko Fujimori solicita el diálogo y por otro sus parlamentarios atacan irrespetuosamente”, señaló.
Semanas antes, el 29 de mayo de 2016, hizo referencia a las esterilizaciones forzadas ocurridas durante el régimen de Alberto Fujimori, condenado por violaciones a los derechos humanos. “Keiko pudo tener licencia de maternidad pero miles de mujeres esterilizadas salvajemente por gobierno de su padre jamás la tendrán”, escribió.
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Ese mismo año también criticó la propuesta ambiental de la entonces candidata presidencial. “Keiko Fujimori fomentará destrucción de Amazonía y medio ambiente al pactar con mineros informales. Populismo irresponsable en acción”, anotó el 29 de abril de 2016.
Uno de los mensajes que mayor repercusión alcanzó fue publicado el 26 de mayo de 2016, cuando Sheput vinculó la campaña presidencial de Fujimori con el tráfico de drogas. “El narcotráfico en la campaña de Keiko. El peligro de convertirnos en un país manejado por la droga”, escribió.
De férreos críticos hoy integran el gabinete de la primera mujer elegida presidenta por voto popular en el país, quien llegó a Palacio de Gobierno luego de tres derrotas consecutivas en las urnas.
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