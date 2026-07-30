Lista de convocados de Perú para la Copa Sudamericana de Vóley Masculino 2026: Eduardo Romay y los elegidos por Marcos Blanco

Lista de convocados de Perú para la Copa Sudamericana de Vóley Masculino 2026.

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La selección peruana masculina, bajo la conducción de Marcos Blanco, se prepara para disputar su primer torneo oficial con el nuevo cuerpo técnico durante la Copa Sudamericana de vóley Masculino 2026. Este certamen tendrá lugar del 5 al 9 de agosto en el Coliseo de La Coronilla, Cochabamba, Bolivia, donde el equipo nacional buscará dejar su huella en el inicio de un nuevo ciclo deportivo.

Perú quedó encuadrado en el Grupo A, junto a Chile, Argentina y el anfitrión los altiplánicos. El formato del torneo prevé partidos ante cada uno de estos rivales, en una fase que definirá a los clasificados para las instancias decisivas.

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Convocados de Perú para la Copa Sudamericana de Vóley Masculino 2026

Marcos Blanco definió la lista de convocados que participará de la Copa Sudamericana de Vóley Masculino 2026. Con Eduardo Romay, el DT anunció a los 14 voleibolistas que buscarán dejar el nombre de Perú en alto.

El campeonato no solo entregará el título continental, sino que otorgará cupos para el Campeonato Sudamericano de Río de Janeiro 2026. Esta competencia, a su vez, es parte del proceso de clasificación rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Daniel Porras Alexander Owens Bruno Seminario Eduardo Romay Maikel Jaramillo Leonel Despaigne Ricardo Silva-Santisteban Jonathan Nakamatsu Benny Bernaola Frank Llerena Francis Mendoza Fernando Lavi Adrian Gushiken Benjamin Patron

Lista de convocados de Perú para la Copa Sudamericana de Vóley Masculino 2026.

Fixture de Perú en la Copa Sudamericana de Vóley Masculino 2026

Perú comenzará su participación en el Grupo A de la Copa Sudamericana de Voleibol Masculino 2026 enfrentando a Chile en una nueva edición del Clásico del Pacífico. El primer encuentro entre la Bicolor y la Roja está programado para el miércoles 5 de agosto a las 12:00 horas.

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En la segunda fecha, el equipo peruano se medirá con Argentina, selección que parte entre las principales aspirantes al título del certamen. El cierre de la fase de grupos será ante el anfitrión Bolivia, en partido que se disputará en el Coliseo de La Coronilla.

Miércoles 5 de agosto

- Perú vs Chile (12:00 horas / Coliseo La Coronilla, Cochabamba / YouTube CSV)

Jueves 6 de agosto

- Perú vs Argentina (19:30 horas / Coliseo La Coronilla, Cochabamba / YouTube CSV)

Viernes 7 de agosto

- Perú vs Bolivia (17:00 horas / Coliseo La Coronilla, Cochabamba / YouTube CSV)

*Hora de Perú

Programación de Perú en la Copa Sudamericana de Vóley Masculino 2026. (Dosis de Voleibol)

Dónde ver los partidos de Perú en la Copa Sudamericana de Vóley Masculino 2026

La transmisión de la Copa Sudamericana de Voleibol Masculino 2026 estará disponible de manera abierta para los aficionados. Todos los encuentros, tanto de la fase de grupos como de la fase final, podrán verse en directo a través del canal de YouTube de la Confederación Sudamericana de Voleibol.

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Esta decisión facilita el acceso a los partidos y permite que seguidores de toda la región acompañen el desempeño de sus selecciones sin restricciones geográficas ni costos adicionales. El formato digital garantiza una cobertura completa del certamen y la posibilidad de revivir los momentos más destacados en cualquier momento.

Perú afrontará un torneo con premios de gran valor deportivo, aunque todavía mantiene pendiente la publicación de la lista de jugadores que competirán en Cochabamba. (Federación Peruana de Voleibol)

Cupos al Mundial de Polonia 2027

La Copa Sudamericana de Voleibol Masculino 2026 tendrá un impacto decisivo en el calendario internacional, ya que otorgará cupos para tres competencias de gran relevancia. Los equipos que logren los mejores resultados asegurarán su presencia en el Mundial de Polonia 2027, que se disputará entre el 10 y el 26 de septiembre.

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Además, el certamen servirá como vía de clasificación para los Juegos Panamericanos de Lima 2027, previstos del 23 de julio al 8 de agosto. Por último, los seleccionados destacados también obtendrán el derecho a participar en el Preolímpico que definirá los representantes sudamericanos rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.