TC rechaza una demanda más de Pedro Castillo para anular proceso por golpe de Estado y salir en libertad

El Tribunal Constitucional rechazó una nueva demanda de habeas corpus del expresidente Pedro Castillo. En este caso, el exmandatario solicitaba anular dos resoluciones que rechazaron su excepción de improcedencia de acción, anular todo lo actuado en el proceso por el golpe de Estado hasta antes de la formalización de la investigación preparatoria, y ordenar su inmediata libertad.
La defensa de Castillo alegó que no se cumplían los requisitos para que se le impute el delito de rebelión porque, dice, solo leyó un documento donde anunciaba la intervención del sistema de justicia, el cierre del Congreso, entre otras medidas golpistas. Sin embargo, afirma, nunca se alzó en armas.
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No obstante, el TC concluye que los argumentos del expresidente no pueden ser resueltos en la vía constitucional porque implica hacer “juicios (valoraciones) de reproche penal de culpabilidad o inculpabilidad, la subsunción de una conducta en un determinado tipo penal, así como la verificación de los elementos constitutivos del delito”.
Por ello, se declaró improcedente la demanda de habeas corpus presentado por Pedro Castillo.
Sin perjuicio de ello, los magistrados precisaron que, a la fecha, la privación de la libertad de Castillo no se sustenta en una imputación por rebelión, sino en una condena de primera instancia por el delito de conspiración para la rebelión.
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Suscriben la sentencia el presidente del TC, Helder Domínguez Haro, y los magistrados Luz Pacheco Zerga, Francisco Morales Saravia, Manuel Monteagudo Valdez y César Ochoa Cardich. Los tribunos Gustavo Gutiérrez Ticse y Pedro Hernández Chávez emitieron votos singulares donde proponen que el caso se vea en audiencia pública.
Ni indulto ni gracia
La Comisión de Gracias Presidenciales cerró el último camino legal que le quedaba a Pedro Castillo para salir de prisión por la vía del indulto o la gracia presidencial. El organismo declaró improcedente la única solicitud que permanecía en evaluación, según informó el exministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Jiménez, el viernes 24 de julio. El exmandatario cumple una condena de 11 años y 5 meses en el Penal Barbadillo por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.
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La solicitud rechazada correspondía a una gracia común, figura constitucional que permite al presidente de la República archivar un proceso penal cuando la investigación preparatoria excede el doble de su plazo más su ampliatoria, conforme al inciso 21 del artículo 118 de la Constitución.
El Ministerio de Justicia explicó en un comunicado que ese requisito no se cumplía en ninguno de los dos procesos activos contra Castillo. En el primero, por conspiración para la rebelión, la investigación ya concluyó y existe una sentencia de primera instancia en apelación, por lo que no hay etapa de investigación susceptible de ser cortada. En el segundo, por organización criminal, la investigación preparatoria se encuentra dentro de los plazos legales vigentes.
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La decisión fue adoptada por unanimidad. Jiménez precisó que a lo largo del proceso se acumularon 17 solicitudes en total: 14 fueron presentadas por terceros y no llegaron a ser admitidas; dos de las tres restantes fueron rechazadas por no subsanar los plazos reglamentarios; y la tercera, la única que permanecía abierta, fue desestimada este viernes.
“No hay ninguna gracia, ningún indulto y continuamos trabajando como siempre en las tareas para acercar la justicia a todos los peruanos”, declaró el exministro, quien añadió que se procederá a notificar formalmente a Castillo y que “ahí culmina el proceso”.
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