Accidente en Áncash: Bus interprovincial se vuelca con más de 40 pasajeros en Huarmey

Un grave accidente de tránsito se registró la madrugada del 29 de julio en la provincia de Huarmey, región Áncash, luego de que un bus interprovincial de la empresa Guíame Señor Cautivo S.A.C. sufriera un despiste y posterior volcadura en el kilómetro 324 de la carretera Panamericana Norte. El siniestro dejó al menos 40 pasajeros heridos, quienes fueron trasladados a establecimientos de salud para recibir atención médica.
De acuerdo con el reporte preliminar de la Policía Nacional del Perú (PNP), el ómnibus cubría la ruta Chiclayo–Lima cuando, alrededor de las 5:10 a. m., salió de la vía por causas que aún son materia de investigación. Hasta el momento, las autoridades han confirmado que no se registran personas fallecidas.
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Hospital de Huarmey activó protocolo de emergencia
Tras el accidente, el Hospital de Apoyo de Huarmey activó inmediatamente su protocolo para la atención de emergencias con múltiples víctimas. Personal médico, de enfermería, técnicos, administrativos e incluso trabajadores que se encontraban fuera de servicio acudieron voluntariamente al establecimiento para reforzar las labores de atención.
Según la información oficial, 32 de los heridos fueron trasladados inicialmente al Hospital de Apoyo de Huarmey, donde recibieron atención de emergencia. Otros pasajeros también fueron derivados a diferentes establecimientos de salud o atendidos en el lugar del accidente.
La rápida respuesta del personal sanitario permitió atender a todos los lesionados y evitar complicaciones mayores.
El bus transportaba 43 ocupantes
El reporte policial señala que la unidad siniestrada transportaba 43 ocupantes, entre pasajeros y tripulación. Las causas del despiste y la posterior volcadura todavía no han sido determinadas.
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Como parte de las diligencias, el conductor del vehículo, la unidad de transporte y toda la documentación correspondiente serán puestos a disposición de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de la Comisaría PNP de Huarmey, que realizará las pericias para establecer las responsabilidades.
Las autoridades no descartan ninguna hipótesis y han indicado que las investigaciones incluirán la revisión del estado mecánico del vehículo, las condiciones de la vía y otros factores que pudieron influir en el accidente.
Lista preliminar de heridos identificados
Las autoridades difundieron una relación preliminar de pasajeros heridos identificados:
- Yesenia Roxana Montoya Choquehuanca
- Francisco Marvin Oblitas Vallejos (35)
- Michel José Gálvez Juárez (41)
- Elva Juárez Cierto (69)
- William Edilberto Marrufo Díaz (54)
- Camila Mariel Marrufo Bautista (18)
- Elayle Maylet Dávila Huancaruna (30)
- Telesforo Vásquez Figueroa (43)
- José Renato Gómez Dávila (26)
- Rosa María del Carmen Díaz Gil (33)
- Mauro Alberto Lulli González (13)
- Mónica del Carmen Gonzales Benites (49)
- Felipe Pinglo Capuñay (42)
- Valeria Karol Marrufo Tapia (27)
- María Gladys Bautista Vásquez (53)
- Manuel Israel Custodio Chapoñán (26)
- Milene Jazmín Valencia Peralta (25)
- Dulmira Siesa Lachos (78)
- Liliana Vásquez, viuda de Vásquez (54)
- Rosa Elvira Vásquez Siesa (57)
- Areli Arteaga Zavaleta (28)
- Alex Núñez Zárate (32)
- Rafael Vásquez Rodríguez (33)
- Dan Kevin Chocano Yaya (33)
- Mary Elizabeth Gonzales Muro (47)
- Fernando Campos Coronado (36)
- Mayra Lisseth Díaz Lluen (24)
- Nilson Gamonal Rosales (39), conductor del bus
- Jaynne Winnie Fernández Fuentes (21)
- Merly Quispe Yalli (52)
- Daniel Edy Maldonado Dávila (45)
Investigación en marcha
Efectivos policiales llegaron al lugar del accidente para asegurar la zona y facilitar el rescate de los pasajeros. Posteriormente, la SIAT inició las diligencias correspondientes para determinar qué originó el despiste y la volcadura del ómnibus.
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Las autoridades recordaron a las empresas de transporte y a los conductores la importancia de cumplir con las medidas de seguridad durante los viajes de larga distancia, especialmente en rutas nacionales de alto tránsito como la Panamericana Norte, donde en los últimos años se han registrado diversos accidentes de buses interprovinciales.
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